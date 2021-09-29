Владимир Делба: «Фонд заработной платы надо выводить на уровень легализации»

На сегодняшнем заседании правительства Абхазия было рассмотрено 16 вопросов основной и дополнительной повесток дня. В частности, кабмин утвердил индикативный план социально-экономического развития республики на 2022 год.

Докладчик, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что проект плана основан на фактических показателях работы предприятий и организаций за 2020 год и первый квартал 2021 года. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2022 год спрогнозирован в сумме 92 756 034,5 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве – 8 741 590,0 тыс. руб., во внешнеэкономической деятельности – 28 815 920,0 тыс. руб.

«Общий фонд заработной платы по отраслям экономики спрогнозирован в объеме 3,8 миллиарда рублей с незначительной положительной динамикой. Средняя месячная заработная плата – 16,8 тысяч рублей, в промышленности – 17 тысяч рублей, в энергетике – 15 тысяч рублей, в связи – 27 тысяч, в строительстве – 16 тысяч, в торговле – 22 тысячи, в услугах – 17 тысяч, в кредитно-финансовой сфере – 31 тысяча рублей».

Премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, обратился к вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба:

– Как данные обстоятельства вдохновляют Минфин, Владимир Валерьевич?

– Традиционно, когда этот вопрос стоит на повестке дня заседания кабинета министров, всегда ему особое внимание уделяется, потому что прежде всего это является основой для формирования бюджетных показателей на очередной финансовый год. Хотел бы обратить внимание на показатели фонда оплаты труда и прибыли, о чем говорила Кристина Константиновна. Несмотря на то, что озвученные цифры – 13-15 тысяч рублей по фонду оплаты труда, в общем, не вдохновляют нас, ибо мы понимаем, что в этих отраслях фактическая заработная плата выше… Но Кристина Константиновна говорила целиком об отрасли, но если раскрыть… Вот я могу, без указания организаций, привести такие примеры: средняя заработная плата в отдельных отраслях, которые работают успешно, от 1,8 до 4,5 тысяч рублей. Ну, наверное, это либо искаженная, либо недостоверная информация, и в любом случае это подлежит корректировке. Такого в принципе не должно происходить. Аналогичная ситуация и с фондом прибыли. Там тоже фактические показатели на текущий период гораздо выше, чем предлагаемый на 2022 год. Поэтому надо к этому моменту очень-очень предметно, внимательно подойти. Я имею в виду фонд заработной платы – его надо выводить на уровень легальности, потому что от этого зависят и отчисления во внебюджетные фонды. Поэтому в этой связи прошу особое внимание обратить, в том числе, членов правительства, в ведении которых находятся отдельные государственные учреждения. Там тоже такая история – 3 тысячи рублей в месяц, 2,5… 4,5 тысячи».

Члены кабинета министров Абхазии передали во владение жилье 30 репатриантам, участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.



«Есть распоряжение, – сказал руководитель фонда репатриации и демографии Энвер Чамагуа, – о предоставлении гражданам Абхазии льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда. Здесь одна единственная категория – это ветераны Отечественной войны 1992-1993 годов, репатрианты, которым были выделены небольшие домовладения, квартиры из государственного жилого фонда. Предлагается передать им жилье безвозмездно в честь праздника 30 сентября, Дня Победы и независимости». По его словам, многие репатрианты не могут выкупить жилье, поэтому было множество ходатайств в Госкомитет по репатриации. В списке значится тридцать фамилий, еще по четырем случаям будет приниматься отдельное решение.

Кабинет министров принял постановление «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства». Докладчик, министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба сказал:

«Предлагается установить размер ежемесячной доплаты к пенсиям следующим категориям пенсионеров, не получающим пенсии или иные социальные выплаты иностранного государства: пенсионерам по возрасту – в размере 2 500 руб.; пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, – в размере 2 500 руб.; пенсионерам, имеющим почетные звания: «народный...», «заслуженный работник...», – в размере 2 000 руб.; пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам), – в размере 2 000 руб.; лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи), – в размере 2 000 руб.; круглым сиротам – в размере 2 000 руб.; инвалидам труда (I, II, III групп) – в размере 2 500 руб.; инвалидам с детства (в возрасте до 16 лет, I и II групп) – в размере 1 000 руб.; пенсионерам, получающим социальные пенсии (по возрасту и по инвалидности), – в размере 1 950 руб. Министерству социального обеспечения и демографической политики поручено подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по состоянию на 1 сентября 2021 года. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. На финансирование доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 миллионов 181 тысяча рублей. Количество пенсионеров, которым повысят доплаты к пенсиям, – 11 800 человек».

«Установить с 1 января 2022 года ежемесячную выплату в качестве социальной поддержки в размере пяти тысяч рублей лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия имени Т. Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы согласно прилагаемому списку», – говорится в еще одном принятом постановлении кабмина. В списке, как уточнил министр культуры Гудиса Агрба, четыре лауреата.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия