Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» вновь пишет о легкомысленном отношении к коронавирусу в Южной Осетии. Количество больных растет как во всем мире, так и в Южной Осетии, а поэтому редакция предлагает задуматься об ограничительных мерах и запретах. «К примеру, на массовые мероприятия – свадьбы, концерты, кувды, другие мероприятия с большим количеством людей. Надеяться на сознательность граждан, как показывает практика, не следует. Ограничения лучше «включить» заранее и, возможно, уже сейчас», – считает автор и вместе с этим сообщает, что редакция издания «Республика» уже перешло на удаленную форму работы. Издание обращает внимание и на нарушения эпидемиологических норм, которые были допущены во время празднования Дня Республики 20 сентября. «Было отмечено, что медицинских масок не было ни на жителях республики, ни на многочисленных гостях, прибывших из-за пределов страны. Едва ли вызвало радость у наших инфекционистов торжественное заседание и праздничный концерт, прошедшие в Госдрамтеатре. Более трех часов участники этого мероприятия находились в одном зале в тесном контакте», – пишет газета. Вдобавок к этому сезон открывает Югоосетинский Госдрамтеатр, продолжается череда религиозных праздников с многочисленными застольями. «…Мир все еще находится в орбите коронавируса, и сила этого негативного притяжения зависит от нашей с вами ответственности. Каждого в частности и общества в целом. И, может, настало уже время от рекомендаций переходить к конкретным запретам», – обращается автор к читателям.

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Газета «Южная Осетия» пишет о заседании парламентского комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Председатель комитета Алан Техов сообщил, что в парламент поступили жалобы от граждан, занимающихся сельским хозяйством, которые не могут вывести свою продукцию на территорию России. На заседание пригласили Алана Маргиева, министра сельского хозяйства, чтобы он разъяснил, почему возникают такие проблемы. По мнению Маргиева, причина в нежелании фермеров следовать требованиям закона. По его словам, если бы не было возможности вывести из Южной Осетии сельхозпродукцию, то «Южный сад» из села Хетагурово не вывез бы в Россию около 400 тонн яблок. Он рассказал, что в прошлом году встречался с фермерами. «Мы им все посчитали, объяснили, какая документация им необходима, говорили с брокером, пригласили представителей Торгово-промышленной палаты. Их это не устроило, так как траты большие, а конечная цена и условия реализации продукции уже другие. Наши сельхозпроизводители вывозят свою продукцию через границу в малых количествах, и им это невыгодно в финансовом плане. Тогда мы предложили им объединиться и загрузить свою продукцию в одну фуру и таким образом вывезти фрукты через границу, но и это почему-то их не устроило», – цитирует Маргиева «Южная Осетия».

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О таможенных тарифах пишет и блогер Алан Парастаев. Он пишет о заявлении президента, касающемся приведения таможенных тарифов в Южной Осетии в соответствие с российскими. «В первую очередь граждане забеспокоились о растаможке автомобилей, которая в РЮО на зависть проживающим в РФ просто мизерная. Но на самом деле цены повысятся на все товары, жизнь подорожает в целом», – пишет блогер. Здесь же он задает вопросы главе государства, который, напоминает блогер, во время предвыборной кампании настаивал на скорейшем вхождении Южной Осетии в Россию. «Что, мы сейчас отходим от этого нашего внешнеполитикообразующего тезиса? А ведь войди мы в Россию, таможенные пошлины для нас автоматически станут российскими, ведь таможенное законодательство, его исполнение и есть важный и неотъемлемый элемент принадлежности и нахождения в составе того или иного государства. Мне скажут в ответ, что пусть пока примут в состав, а не заранее навязывают российские тарифы. Да, логично. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать сначала, каково это жить в РФ и по законам РФ», – рассуждает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия