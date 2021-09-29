Коронавирус в Абхазии: 165 новых случаев, один – летальный

В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры, сообщает пресс-служба ведомства. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

В пресс-релизе КГБ сообщается, что силовики проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

"Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался", – сообщает КГБ.

Провластные СМИ опубликовали видео рейда квартиры, в которой произошло происшествие, но оно вызывает много вопросов. Например, оно снято с двух камер, и съемка синхронизирована, а также не видно тела застреленного жильца квартиры.

Внимание, видео, предположительно, содержит сцену убийства:

О погибшем сотруднике КГБ ничего не известно. На видео его коллеги называют его "Димкой" и говорят: "Нирвана" ранен". Минобороны и МЧС опубликовали соболезнования "родным и близким, а также коллегам и сослуживцам сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга", но имя его не называется. В провластных телеграм-каналах о нем пишут: офицер.

Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что погибший сотрудник – 1990 года рождения, у него остались супруга и малолетний ребенок.

Что известно об Андрее Зельцере

"Еврорадио" сообщает, что в квартире находился Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения).

По информации источника Настоящего Времени, у которого есть доступ к паспортным данным граждан Беларуси, Андрею Зельцеру 31 год, он женат, его супруга зарегистрирована по адресу ул. Якубовского д.29 в Минске. Сам он зарегистрирован в Первомайском районе столицы.

У Зельцера есть сын, согласно данным источника НВ, он родился в 2012 году.

В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.

Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по этому виду спорта в Минске. На сайте мероприятия есть его фото.

У Андрея Зельцера есть страница во "ВКонтакте", последний раз он заходил туда сегодня в 10:56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21:00 по минскому времени.

Андрей Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам. В августе 2020 года правозащитники и вышедшие на свободу сообщали, что в изоляторе Жодино, как и в ЦИП на Окрестина, к задержанным применяли пытки.

"Наша Ніва" поговорила с тещей Андрея Зельцера, и та рассказала, что ее дочь, жена Андрея, находится в изоляторе на Окрестина. О происшествии родители девушки узнали, когда им позвонили из гимназии и попросили забрать внука. Позже в СК сообщили, что 40-летняя супруга Зельцера "проводила видеосъемку" и "содействовала совершению преступления". Она задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.