На гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия готовилось покушение – СГБ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «важность региональной трансформации». Об этом находящийся в Баку глава грузинского Кабмина написал в социальной сети Twitter.

«Мы затронули темы двустороннего значения, стратегического партнерства и исследовали новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – отметил Гарибашвили.

На встрече с Алиевым премьер заявил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном.

«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития», – сказал Гарибашвили.

Ильхам Алиев на переговорах с Ираклием Гарибашвили отметил рост взаимного товарооборота.

«Я посмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что эта встреча затронет многие важные области, рассмотрит проделанную работу и спланирует наши следующие шаги», – сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что на заседании будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких сферах, как нефть и газ, электроэнергия, транспорт.

«Это уже реализованные проекты, и теперь мы видим пользу от этих проектов. Это создало особый формат сотрудничества между нашими странами. Потому что эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих стран Евразийского региона. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству», – подчеркнул Алиев.

Вместе с тем президент положительно охарактеризовал инвестиционный климат в Грузии, отметив экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы.

«Я также хотел бы поздравить ваше правительство с большим успехом, которого вы достигли во всех сферах развития Грузии. Мы, будучи друзьями и братьями, очень рады видеть эти процессы развития, и желаем вам и вашему правительству успехов в ваших новых начинаниях», – подчеркнул Алиев.