На обратном пути из Сочи Эрдоган снова упомянул «Зангезурский коридор»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на обратном пути из Сочи в беседе с журналистами подвел итоги своей вчерашней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что в числе других вопросов повестки дня стороны обсудили также ситуацию в кавказском регионе.

Эрдоган упомянул «Зангезурский коридор», подчеркнув его важность для всего региона.

«Сухопутные и железнодорожные пути на этом участке откроют торгово-экономические возможности для всех стран региона. Азербайджан ведет масштабные работы для этого коридора. Конечно, Армения также должна выполнить свои обязательства», - цитирует слова президента Турции TRT Haber.

Около десяти дней назад Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили передал ему предложение о встрече. При этом Эрдоган снова заговорил о «Зангезурском коридоре». Официальный Ереван ответил, что «коридорная логика» для него неприемлема, но он готов к контактам с Анкарой, передает Радио Азатутюн.