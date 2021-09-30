Соратнице Навального Любови Соболь ужесточили приговор

Соратнице Алексея Навального Любови Соболь, приговоренной по так называемому «санитарному делу» к полутора годам ограничения свободы, ужесточили приговор.

Согласно решению Мосгорсуда, принятому в четверг, отныне Соболь должна будет получать специальное разрешение в полиции на выезд за пределы Москвы. Ранее она должна была только уведомлять об этом.

В остальном приговор Соболь оставлен без изменений: она по-прежнему не может выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра и посещать массовые мероприятия.

«Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.

Большинство обвиняемых по «санитарному делу» приговорили к ограничению свободы на срок от года до двух лет.

Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве зимой 2021 года проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись.