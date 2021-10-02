Ника Мелия: Идите на выборы, чтобы покончить с беспределом
По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцель, выборы - это тот день, когда политики должны сохранять спокойствие. Дипломат посетил 14-й избирательный участок в Тбилиси, где наблюдал за избирательным процессом.
Каха Каладзе, Ника Мелия, Георгий Гахария – Настоящее время рассказывает о фаворитах выборов в Тбилиси
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что для общественности Грузии нет ничего радостного в задержании третьего президента страны. По словам оппозиционного политика, сейчас важно идти по пути примирения.
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