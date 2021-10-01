Омбудсмен: Михаил Саакашвили объявил голодовку

В Госдепартаменте США прокомментировали арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов в беседе с грузинской службой «Голоса Америки» заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.

«У нас есть информация о его задержании, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить условия, при которых г-н Саакашвили будет пользоваться принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и ее международными обязательствами в области прав человека», - заявили в Госдепартаменте.

Ранее сегодня американское издание The Washington Post прокомментировало арест бывшего президента Грузии, написав, что попытки Михаила Саакашвили сплотить грузин могут нарушить планы правящей партии по обеспечению доминирования на муниципальных выборах, результаты которым рассматриваются как вотум доверия правительству и могут привести к досрочным выборам.

Авторы напоминают, что в апреле при посредничестве ЕС власти и оппозиция заключили соглашение, направленное на разрядку политического кризиса. Согласно документу, если на нынешних выборах «Грузинская мечта» наберет меньше 43% голосов, то в 2022 году в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.

«Однако неясно, будет ли соблюдаться сделка с ЕС. В июле «Грузинская мечта» вышла из соглашения, поскольку к тому времени «Единое национальное движение» не подписало его. Оппозиционная партия наконец подписалась в сентябре, и Саакашвили призвал своих сторонников явиться на избирательные участки».

Как пишет Washington Post, широкая улыбка Саакашвили в полиции подчеркнула его склонность к публичной драме, особенно его смелые выходы в «неприветливые места». Далее в материале упоминается «Революция роз» 2003 года, когда он впервые привлек международное внимание, возглавив толпу демонстрантов, ворвавшихся в парламент, и вынудив президента Эдуарда Шеварднадзе бежать.

В 2017 году Саакашвили с толпой сторонников прорвался в Украину из Польши, после того как его лишили украинского гражданства.

«Вернувшись в Грузию, несмотря на то, что ему грозил арест, Саакашвили повторил поступок лидера российской оппозиции Алексея Навального, который вернулся в Москву из Германии в январе, был арестован по прибытии, а затем отправлен в тюрьму», - говорится в статье Washington Post.