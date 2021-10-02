Георгий Гахария: Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим

«Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим», - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария после того, как сделал выбор, сообщает Общественный вещатель.

«Сегодня очевидно, особенно после последнего месяца, что мы, все граждане Грузии, делаем выбор между прошлым и будущим, между обновлением и прошлым. Эти две силы, помимо того, что годами подпитывают друг друга, тащат нас в прошлое. Поэтому я уверен, что каждый гражданин Грузии сегодня сделает мудрый и сердечный выбор за будущее.

Хочу призвать каждого гражданина Грузии обязательно пойти на выборы, чтобы вас никто не обманул. Это не просто муниципальные выборы, это выборы обновления, и мы все вместе, особенно в последний месяц, увидели, как далеко может нас завести единоличное правление. Кроме того, следует хорошо понимать, что две силы, которые питают друг друга, тащат страну в прошлое, конечно, при правильном выборе мы должны продвигать страну вперед.

Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим, и я искренне верю, что каждый гражданин Грузии сегодня чувствует, насколько страна нуждается в обновлении, и он сделает мудрый, сердечный выбор, который будет двигать страну, будь то в первом туре или во втором, главное - двигаться вперед», - заявил Гахария.

По его словам, независимо от того, пройдет он во второй тур или нет, как говорит Гахария: «Я буду везде».