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Ника Мелия: Идите на выборы, чтобы покончить с беспределом
Председатель оппозиционного «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия проголосовал на выборах в органы местного самоуправления.
Выйдя с избирательного участка, он подошел к журналистам и призвал граждан принять участие в голосовании, сообщает SOVA. По словам политика, сегодня, как никогда, важно, чтобы каждый гражданин обозначил свою позицию.
«Думаю, тем, кто не хочет, чтобы в стране продолжился беспредел, чтобы сохранялся олигархический строй, чтобы несправедливость была опорой власти, будет легко сделать свой выбор», - заявил Мелия, добавив, что 2 октября будет написана очень важная страница в истории независимой Грузии.
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
Другие новости дня
В Грузии выявлено 1826 новых случаев коронавируса, скончались 29 пациентов
В Грузии выявлено 1826 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 795 человек. За сутки от коронавируса умерли 29 пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 51 248 тестов, в том числе 32 405 - с экспресс-тестом на антигены и 18 843 - с ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 3,56%, за последние 14 дней - 5,49%, за последние 7 дней - 4,93%.
Из 1826 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа: 596 случаев приходятся на Тбилиси, в Аджарии - 85, в Имерети - 362, в Квемо Картли - 96, в Шида Картли - 82, в Гурии - 38, в Самегрело - Земо Сванети - 163, в Кахети - 289, в Мцхета-Мтианети - 50, в Самцхе-Джавахети - 32, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 33.
Всего в Грузии выявлено 616 589 случаев заражения коронавирусом, из которых 587 499 человек выздоровели и 9 005 умерли.
Посол ЕС в Грузии: Надеюсь, избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке
По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцель, выборы - это тот день, когда политики должны сохранять спокойствие.
Сегодня он посетил 14-й избирательный участок в Тбилиси, где наблюдал за избирательным процессом. Он дал короткий комментарий журналистам, сосредоточившись на теме выборов. Другие темы комментировать он не стал.
«Сегодня то время, когда политики и комментаторы, и те, кто формируют общественное мнение, должны сохранять спокойствие, а избиратели прийти и выразить свою волю», - заявил дипломат.
По его словам, в последние время в Грузии наблюдается очень высокий уровень поляризации, который сохраняется «в политической жизни Грузии по сей день», о чем он сожалеет.
Политик также выразил надежду на то, что сегодня избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке с соблюдением всех демократических процедур, сообщает «Нетгазети».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Вашадзе: Мы не должны радоваться задержанию третьего президента Грузии
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что для общественности Грузии нет ничего радостного в задержании третьего президента страны. По словам оппозиционного политика, сейчас важно идти по пути примирения.
«Что изменит в грузинской политике приезд Михаила Саакашвили, это мы увидим на выборах. Осталось несколько часов, и увидим. Я искренне скажу, что пока мы - политики, пока мы – люди, нам не следует радоваться задержанию третьего президента. Сейчас главное идти по пути соглашения, примирения, переговоров, развития, а не по пути противостояния и мордобоя», - сказал Вашадзе в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что его команда старается играть роль примирителя и находить пути выхода из кризисных ситуаций, сообщает «Новости-Грузия».
- Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Георгий Гахария: Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим
«Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим», - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария после того, как сделал выбор, сообщает Общественный вещатель.
«Сегодня очевидно, особенно после последнего месяца, что мы, все граждане Грузии, делаем выбор между прошлым и будущим, между обновлением и прошлым. Эти две силы, помимо того, что годами подпитывают друг друга, тащат нас в прошлое. Поэтому я уверен, что каждый гражданин Грузии сегодня сделает мудрый и сердечный выбор за будущее.
Хочу призвать каждого гражданина Грузии обязательно пойти на выборы, чтобы вас никто не обманул. Это не просто муниципальные выборы, это выборы обновления, и мы все вместе, особенно в последний месяц, увидели, как далеко может нас завести единоличное правление. Кроме того, следует хорошо понимать, что две силы, которые питают друг друга, тащат страну в прошлое, конечно, при правильном выборе мы должны продвигать страну вперед.
Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим, и я искренне верю, что каждый гражданин Грузии сегодня чувствует, насколько страна нуждается в обновлении, и он сделает мудрый, сердечный выбор, который будет двигать страну, будь то в первом туре или во втором, главное - двигаться вперед», - заявил Гахария.
По его словам, независимо от того, пройдет он во второй тур или нет, как говорит Гахария: «Я буду везде».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Михаил Саакашвили в день выборов написал письмо из тюрьмы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом, сообщает SOVA. Его на своей страничке в соцсети Facebook опубликовал гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и соратник Саакашвили Ника Гварамия.
«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу Путина. Ни одна страна в мире не признает этот приговор, кроме России. Но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я очень хотел бы попросить вас всех прийти на избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян, и после этого мы все вместе должны будем защищать результаты референдума. Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили».
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
- Напомним, осужденный в Грузии и объявленный в розыск третий президент страны утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что Саакашвили не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку.
Депутата абхазского парламента обвиняют в стрельбе у здания МВД
Депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмасхана Ардзинба обвиняют в стрельбе у здания Министерства внутренних дел.
В заявлении МВД говорится, что 1 октября, примерно в 00 часов 10 минут Ардзинба на служебной автомашине марки «Hyundai» подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД со стороны берега моря.
По информации ведомства, «выйдя из салона указанной автомашины, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции «Калашникова» предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие не нормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба А.З. произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении».
В ходе производства осмотра места происшествия у входных ворот МВД были обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.
Ранее МВД обвинило в стрельбе еще одного депутата парламента – Гарри Кокая. Из-за инцидента депутаты собрались на экстренное заседание, а у здания парламента собрались люди, требующие отставки министра внутренних дел.
Иванишвили покинул избирательный участок без комментариев
Основатель партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, сегодня утром принял участие в выборах самоуправления 2021 года. Он проголосовал в 08.30 утра на 4-м избирательном участке в районе Мтацминда.
Иванишвили покинул избирательный участок без комментариев для СМИ. Он не появлялся на публике в предвыборный период, сообщает «Нетгазети».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
В Грузии стартовали выборы в органы местного самоуправления
В Грузии в 8:00 по тбилисскому времени открылись избирательные участки на выборах в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Оппозиция называет выборы «референдумом», считая, что на них население фактически объявит вотум недоверия правительству. В апреле 2021 года, при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля «Грузинская мечта» и большая часть оппозиции подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Документ предусматривал реформы, а также содержал пункт о том, что если на муниципальных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже, однако, «Грузинская мечта» из соглашения вышла.
Дню голосования, между тем, предшествовал скандал с возвращением в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили. Утром 1 октября он сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что экс-президент не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Однако вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку, сообщает SOVA.
В Абхазии за сутки выявлено 73 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 262 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 пациент. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 69 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 848 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22 680 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В тюрьму к Михаилу Саакашвили не пустили адвокатов
К задержанному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не впустили адвокатов – Нику Гварамия и Дмитрия Садзаглишвили, сообщает «Новости-Грузия».
Гварамия, который также является гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари», обратился с просьбой поговорить со своим подзащитным к администрации тюрьмы, однако ему отказали, сославшись на «нерабочие часы».
«Народный защитник после встречи с Саакашвили сообщила, что он объявил голодовку, но нас не пускают к нему. А это очень важное обстоятельство и это сейчас волнует меня больше всего. Объясняют тем, что нерабочие часы. И это понятный аргумент. Я бы попытался убедить его не объявлять голодовку… Кто знает Саакашвили, тот понимает, как трудно его переубедить, но я бы сделал максимум. Однако администрация тюрьмы приняла такое неправильное решение», - сказал Гварамия.
Второй адвокат, Дмитрий Садзеглишвили отметил, что задержание экс-президента - это «неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны были впустить к нему в любое время, в течение 24 часов».
- Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси вечером 1 октября, вскоре после того как впервые за восемь лет вернулся на родину.
- Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну - он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.
- Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
Госдепартамент США: Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Саакашвили
В Госдепартаменте США прокомментировали арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов в беседе с грузинской службой «Голоса Америки» заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.
«У нас есть информация о его задержании, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить условия, при которых г-н Саакашвили будет пользоваться принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и ее международными обязательствами в области прав человека», - заявили в Госдепартаменте.
Ранее сегодня американское издание The Washington Post прокомментировало арест бывшего президента Грузии, написав, что попытки Михаила Саакашвили сплотить грузин могут нарушить планы правящей партии по обеспечению доминирования на муниципальных выборах, результаты которым рассматриваются как вотум доверия правительству и могут привести к досрочным выборам.
Авторы напоминают, что в апреле при посредничестве ЕС власти и оппозиция заключили соглашение, направленное на разрядку политического кризиса. Согласно документу, если на нынешних выборах «Грузинская мечта» наберет меньше 43% голосов, то в 2022 году в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.
«Однако неясно, будет ли соблюдаться сделка с ЕС. В июле «Грузинская мечта» вышла из соглашения, поскольку к тому времени «Единое национальное движение» не подписало его. Оппозиционная партия наконец подписалась в сентябре, и Саакашвили призвал своих сторонников явиться на избирательные участки».
Как пишет Washington Post, широкая улыбка Саакашвили в полиции подчеркнула его склонность к публичной драме, особенно его смелые выходы в «неприветливые места». Далее в материале упоминается «Революция роз» 2003 года, когда он впервые привлек международное внимание, возглавив толпу демонстрантов, ворвавшихся в парламент, и вынудив президента Эдуарда Шеварднадзе бежать.
В 2017 году Саакашвили с толпой сторонников прорвался в Украину из Польши, после того как его лишили украинского гражданства.
«Вернувшись в Грузию, несмотря на то, что ему грозил арест, Саакашвили повторил поступок лидера российской оппозиции Алексея Навального, который вернулся в Москву из Германии в январе, был арестован по прибытии, а затем отправлен в тюрьму», - говорится в статье Washington Post.
Открыты для публики оцифрованные документы Нюрнбергского трибунала
В 75-ю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников Третьего рейха в интернете опубликованы тысячи протоколов судебного процесса.
Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Их теперь сможет увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщил немецкий телеканал ARD. В пятницу, 1 октября, исполнилось 75 лет со дня оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Руководитель кафедры прав человека и международного правосудия Стэнфордского университета Дэвид Коэн и немецкий профессор юриспруденции Дитер Зимона предложили идею открытия архивов для публики еще в 1998 году.
Объем архива, как отмечает «Немецкая волна», превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них – стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту.
- Создатели доступного оцифрованного архива планируют систематизировать документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.
- Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. Материалы.
- Приговор Нюрнбергского процесса был оглашен 75 лет назад.
- Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре – о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.
Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров 1 октября. Об этом сообщает Радіо Свобода.
«Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации», – написал он в своем Фейсбуке.
По его словам, Киев обратился к грузинской стороне за разъяснениями относительно обстоятельств и причин задержания Саакашвили.
«Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь», – добавил Никифоров.
Михеил Саакашвили с 2015 года имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.
Ранее 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали после того, как он вернулся на родину.
Омбудсмен: Михаил Саакашвили объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя политзаключенным и объявляет голодовку. Как пишет СОВА, об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария, которая навестила политика в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави, куда экс-президент был доставлен после задержания.
«Что касается объявления голодовки, то он не согласен с вынесенными в его отношении обвинительными приговорами и считает себя политическим заключенным. Он просит встречи с консулом Украины», – сообщила Омбудсмен.
Саакашвили также сообщил Ломджария, что во время задержания обращение с ним было удовлетворительным. Когда экс-президента арестовали, он был один и не оказывал сопротивления.
Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии
Почти все абоненты в самопровозглашенной республике Абхазия остались без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».
«Произошло аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», – говорится в сообщении.
Саломе Зурабишвили: Я никогда не помилую Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала задержание в Тбилиси третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Прежде всего, хочу поблагодарить правоохранительные органы за высокий профессионализм. Государство и его институты не рухнули, а, наоборот, окрепли. Граница, территория, порядок и закон находятся под защитой. Президенту страны не может быть приятно, когда президента страны арестовывают перед камерами, но этого требует закон и верховенство закона, перед законом все равны. Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать. Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда. Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, не забуду глаза тех, кто ждал, когда справедливость восторжествует и не дождался сегодняшнего дня. Потому что я верна тому духу, который руководил мной, именно в этом пиджаке и голыми руками мы сражались с режимом, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон», – заявила Зурабишвили, передает SOVA.
- Третий президент был признан виновным по двум кейсам: об избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет тюрьмы) и помиловании фигурантов убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани (3 года тюрьмы). По словам специалистов, именно по обозначенным делам процедура помилования может сработать.
- Кроме того, против Саакашвили возбуждены еще два дела: о превышении полномочий 7 ноября и т.н. кейс о пиджаках. В данном случае процедуры продолжаются и помилование невозможно.
В ЕНД рассказали, что Саакашвили прибыл в Грузию четыре дня назад
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину четыре дня назад. Об этом журналистам сообщили член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и одна из ближайших соратниц экс-президента Эка Херхеулидзе, сообщает «Новости-Грузия».
«Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и это прогнившие правительство не имеет об этом никакой информации. Поэтому я думаю, что это гораздо большая проблема, чем то, что Михаил Саакашвили находится в тюрьме», - сказал Херхеулидзе.
Она также рассказала, что экс-президент успел побывать в разных частях Тбилиси, а накануне и вовсе находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы. Херхеулидзе добавила, что задержание не было для Саакашвили неожиданностью, и он абсолютно осознанно принял решение о своем возвращении на родину.
По данным СМИ, экс-президент был задержан на съемной квартире в тбилисском районе Глдани-Надзаладеви. В настоящее время Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. В эти минуты политика навещает Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Возле тюрьмы мобилизовано большое количество полицейских сил, пожарная машина, возведены металлические ограждения. Также сообщается о вызове в МВД Грузии посла Украины Иголя Долгова.
- Третий президент Грузии вернулся на родину незадолго до муниципальных выборов, которые состоятся 2 октября. Сегодня утром он распространил несколько видеообращений, записанных в черноморском городе Батуми. В ответ на это в МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили не покидал Украину и, соответственно, не пересекал госграницу. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали распространенные политиком видео «фейком», а его действия «клоунадой».
- В течение всего дня лидеры ГМ утверждали, что третий президент находится в Украине, на курорте Трускавец. Абсолютно неожиданно о задержании экс-президента сегодня вечером объявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства не привел подробностей. До сих пор не известно, как именно и какого числа Саакашвили прибыл в Грузию.
- Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
- Власти Грузии неоднократно подчеркивали, что экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск и будет арестован сразу после возвращения на родину. Анонсируя свой приезд к выборам 2 октября, Саакашвили подчеркнул, что не боится задержания.
Абхазские депутаты не приняли постановление по инциденту с участием Гарри Кокая
Более трех часов длилось экстренное заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия, посвященное инциденту, произошедшему вечером 30 сентября в отношении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и депутата парламента Гарри Кокая.
Был подготовлен текст проекта постановления, в соответствии с которым генеральный прокурор А. Агрба совместно с председателем СГБ Р. Киут должны были до 7 октября провести следственные действия по факту инцидента, произошедшего 30 сентября.
Абхазскому президенту предлагалось на время следственных действий отстранить от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его двух заместителей. Проект постановления принят не был, 17 проголосовали «за», 2 – «против», 2 – воздержались, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Абхазский парламент сегодня, 1 октября, собрался на экстренное заседание из-за инцидента с депутатом Гарри Кокая. Заседание проходило за закрытыми дверями.
- Ранее абхазское МВД обвинило Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
Ника Мелия: Сегодня мы видели, как рушится «Мечта»
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обратился к своим сторонникам из офиса партии. Он говорил о высоком значении предстоящих выборов и прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, сообщает SOVA. По словам Мелия, 1 октября общественность увидела развал «Мечты».
«Сегодня мы все видим истерию и развал «Мечты» на фоне возвращения в Грузию Михаила Саакашвили! Если бы это была нормальная власть, она бы не превратила третьего президента в изгнанника. Сегодня он действительно в Грузии! Да, его задержали, но он знал, на что идет, и сделал этот шаг осознанно!
После завтрашней победы освободятся и он, и страна. Пребывание в тюрьме – не проблема. Проблема, когда страна превращается в закрытую тюрьму!», – заявил Ника Мелия.
- Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Об этом во время экстренного брифинга сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в подробности операции вдаваться не стал. При этом партийные лидеры целый день отрицали, что Саакашвили пересек границу.
- Третьего президента уже перевели в Руставский изолятор. Как сообщили его защитники, Саакашвили был задержан в Тбилиси, когда был один.
Саакашвили создал новую семью с украинским депутатом Лизой Ясько. ВИДЕО
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Лиза Ясько опубликовала в Facebook видеообращение Михаила Саакашвили, в котором экс-президент Грузии говорит, что создал с Ясько новую семью. Видео записано до приезда Саакашвили в Грузию, где его сегодня арестовали.
«Мы начинаем новую жизнь», – рассказал Саакашвили в видеообращении.
Ранее СМИ уже сообщали об отношениях Саакашвили с Ясько.
Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Мать Михаила Саакашвили: «Я не знала о его плане»
По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, она ничего не знала о планах экс-президента. Об этом женщина рассказала телеканалу «TV Pirveli», передает SOVA.
Она отметила, что не видела сына два дня и даже не подозревала о том, что он находится в Грузии. «У меня не было никакой информации, я узнала об этом сегодня утром», - сказала Гиули Аласания.
Напомним, Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Об этом во время экстренного брифинга сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в подробности операции вдаваться не стал. При этом партийные лидеры целый день отрицали, что Саакашвили пересек границу.
Третьего президента уже перевели в Руставский изолятор. Как сообщили его защитники, Саакашвили был задержан в Тбилиси, когда был один.
Первые кадры после ареста Михаила Саакашвили — видео
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в 12-ю исправительную колонию в Рустави, где отбывают наказание бывшие чиновники.
Видеокадры с задержанным Саакашвили транслировал телеканал «Мтавари архи».
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на территории Грузии. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам Гарибашвили, правоохранительные ведомства «заранее» имели предварительную информацию о его перемещении, и процесс находился «под полным контролем».
Информацию о прибытии в Грузию, Саакашвили распространил посредством Facebook 1 октября. Позже он опубликовал в соцсети видео, снятое, предположительно, в Батуми.
Правящая партия не подтвердила информацию о приезде Саакашвили. На брифинге в офисе «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили не пересекал границу. МВД Грузии также заявляли, что экс-президент границы не пересекал.
Ника Гварамия: Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один
По словам основателя «Мтавари архи» Ники Гварамия, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один и мирно сдался полиции, передает «Нетгазети». «Теперь надо успокоиться, ничего трагического не произошло», - добавил Гварамия.
По его словам, Саакашвили перевели в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави. Гварамия намерен вместе с адвокатом Дмитрием Садзаглишвили юридически защищать интересы Саакашвили. Сегодня Гварамия планирует навестить Саакашвили в тюрьме, одновременно с этим он проинформирует офис Народного защитника о случившемся.
Гварамия поставил под сомнение информацию правительства о том, что сотрудники правоохранительных органов Грузии были проинформированы о прибытии Саакашвили в Грузию из Украины и полностью контролировали его маршрут.
«Нас интересуют видеозаписи, на которых он пересекает границу, если вы наблюдали, что он находился в конкретном доме. Нас интересуют материалы, отражающие это, опубликуйте», - обратился Гварамия к правительству.
По словам Гварамия, после того, как Саакашвили обнародовал видео из Батуми утром 1 октября и власти убедились, что это не фальшивая запись, они начали искать его во всех городах Грузии и, наконец, обнаружили его в Тбилиси и произвели арест.
«Чтобы освободить Саакашвили, нужно прийти на избирательные участки и обвести все, кроме числа 41», - сказал Гварамия избирателям. Он также призвал остальную часть оппозицию, если они не хотят, чтобы их тоже «поймали», пойти на избирательные участки и проголосовать против правительства.
Президент может помиловать Саакашвили по тем делам, по которым вынесен приговор
Президент Грузии может помиловать Михаила Саакашвили по тем делам, по которым уже вынесен приговор, сообщает SOVA.
Третий президент был признан виновным по двум кейсам: об избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет тюрьмы) и помиловании фигурантов убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани (3 года тюрьмы). По словам специалистов, именно по обозначенным делам процедура помилования может сработать.
Кроме того, против Саакашвили возбуждены еще два дела: о превышении полномочий 7 ноября и т.н. кейс о пиджаках. В данном случае процедуры продолжаются и помилование невозможно.
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил ранее, что партия власти готовит запасной план на случай, если президент Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании экс-президента. Сославшись на надежные источники Мелия обозначил, что в «Мечте» не доверяют главе государства.
Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии сегодня, 1 октября. Об этом на экстренном брифинге сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Примечательно, что весь день партийные лидеры отрицали тот факт, что экс-президент въехал в страну.
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