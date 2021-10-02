Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – главная тема российских СМИ. В Москве уверены, что политик вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский задержание Саакашвили прокомментировал с иронией, написав, что тот «мог бы спокойно жить в Москве» и что партия примет меры для его освобождения.

«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Как пишет РИА Новости, политик саркастично добавил: «ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!».

«А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие», – добавил Жириновский.

Бывший президент Грузии вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда РФ назвал его авантюристом, нежели политиком, который «хочет поднять народную волну».

«Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – считает Пушков.

По его мнению, Саакашвили рассчитывает, что грузины «вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы».

«Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – заключил сенатор.

Официального представителя МИД России Марию Захарову удивила реакция президента Украины Владимира Зеленского на задержание Саакашвили.

«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука (председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук – ред.) или Шария (председатель политической партии «Партия Шария» – ред.), тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации», - написала Захарова в своем Telegram-канале.