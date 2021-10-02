Муниципальные выборы в Грузии: явка на 10 утра - 7,41% 

К 10 часам утра, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, на муниципальных выборах в Грузии проголосовало 259 273 избирателей. Явка на выборах в органы местного самоуправления на 10:00 составила 7,41%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

Для сравнения – явка избирателей на прошлых местных выборах в 2017 году к 10:00 составляла 6,74%.

Голосование началось в 8 утра и завершится в 20:00 вечера.

Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: 5 мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.

Также избираются 1 388 депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.

Сакребуло представляет собой парламент районного значения и, как и мэры, избирается сроком на 4 года, сообщает «Новости-Грузия».