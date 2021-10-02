Президент Грузии: Поляризация должна завершиться

Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар прокомментировал Абхазскому телевидению инцидент со стрельбой на сухумской набережной.

Как рассказал Дбар, 30 сентября поступил сигнал о том, что на Набережной Махаджиров, на площади им. Сергея Багапша производятся выстрелы из огнестрельного оружия. Глава МВД принял решение выехать туда, потому что в тот момент там находилась югоосетинская делегация во главе с президентом Анатолием Бибиловым, пишет «Апсныпресс».

«Они находились в ресторане «Дольче Вита» вместе с президентом Абхазии. Когда мы приехали на место, примерно через 3–5 минут стрельба повторилась. Я принял решение подойти к людям, откуда производилась стрельба. Несколько человек находились на площади им. Сергея Багапша. Подойдя к ним, я спросил, кто производил выстрелы? Депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя, что он в нетрезвом состоянии, я попросил его сдать оружие, находившееся при нем, на что я получил отказ», – сказал Дбар.

По его словам, на неоднократные просьбы сдать пистолет сотрудникам милиции, а уже на следующий день разобраться в произошедшем, вновь последовал отказ депутата.

«После этого сотрудники органов внутренних дел постарались забрать у него огнестрельное оружие, на что пошла нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам органам внутренних дел», – сказал Дбар.

Он выразил сожаление по поводу того, что в инциденте участвовали ветераны войны.

«Мы с глубоким уважением относимся к ветеранам войны, к селу Адзюбжа, но неправомерные действия, которые на тот момент совершал депутат парламента, мы были обязаны пресечь, потому что 30 сентября – праздник. На месте происшествия было немало людей, дети. Поблизости находились два президента. Ни в коем случае беспорядочная стрельба не должна была происходить», – подчеркнул он.

По словам Дбара, пистолет и гильзы были изъяты, проводится доследственная проверка. Случившемуся будет дана надлежащая правовая оценка.

Дбар также сообщил, что уже после того инцидента ещё один депутат парламента подъехал к МВД и произвел несколько выстрелов с автомата в сторону задания министерства.

«Насколько нам известно, он приехал сюда на своем служебном автотранспорте. Как только будет проведена доследственная проверка, будут опубликованы его данные», – сказал он.

Дмитрий Дбар обратился к народу Абхазии.

«Я не раз в своих интервью и в парламенте, и здесь на своем рабочем месте в МВД говорил, что, если я пришел на службу, то я не буду выбирать между депутатом парламента, министром, ветераном войны. Если совершаются противоправные действия, то мы их будем пресекать по закону. Хочет ли народ иметь такого министра внутренних дел, который будет выбирать – это стреляет депутат парламента в общественном месте общественно опасным путем или обычный крестьянин. Для меня, я считаю, никакого выбора не должно быть. Депутаты парламента занимаются законотворчеством. Те законы, которые они пишут, по ним работают и правоохранительные органы. Депутаты должны быть эталоном и соблюдать закон в первую очередь. Невзирая на чины, закон для всех должен быть одинаковым», – заключил он.