Председателя парламента Грузии оштрафуют за агитацию на избирательном участке 

Председатель парламента Грузии Каха Кучава выразил готовность заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства, сообщает «Новости-Грузия».

Кучава был одним из тех, кто сегодня первым пришел на избирательный участок, чтобы с утра проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. На спикере парламента была защитная маска – к этому обязывают правила, однако именно это и стало нарушением. Дело в том, что на этом предмете личной гигиены была изображена символика правящей партии «Грузинская мечта», что является нарушением запрета агитации на участке.

Вскоре после того, как кадры с интервью Кучава вышли в эфир, пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Хатуна Иоселиани подтвердила, что председатель парламента нарушил правила агитации. «Он пришел в маске с символикой партии. В связи с этим председатель комиссии будет действовать в рамках закона. Тут явно нарушение правил агитации», - сказала Иоселиани.

Согласно закону, агитация на избирательном участке наказывается штрафом в размере 2 тысяч лари (около 670 долларов).

«В 8 часов утра я попытался традиционно первым прийти на участок. Я действительно не обратил внимания на то, какую надел маску. Факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф», - заявил Кучава.

Уже после проведения брифинга в ЦИК было зафиксировано еще одно такое же нарушение - в маске с символикой партии на избирательном участке появился и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. ЦИК Грузии пока не объявили об этом нарушении.