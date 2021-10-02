Гиви Кварчия: «Назову это избиением ветеранов войны и депутата парламента»

З0 сентября группа ветеранов войны из абхазского села Адзюбжа вместе с депутатом парламента Гарри Кокая отмечали День Победы и Независимости в одном из сухумских ресторанов. После этого они вышли на набережную и произвели несколько выстрелов в воздух. На место этого происшествия неожиданно приехали высшие должностные лица МВД республики во главе с министром Дмитрием Дбаром, к которым чуть позже подъехало «подкрепление». Сотрудники МВД избили ветеранов и депутата и покинули место происшествия, никого не задержав. Так описывают ситуацию сам Кокая и другие участники застолья из села Адзюбжа. Об этом сообщил депутат парламента Гиви Кварчия.

– Гиви, расскажите, как вы видите всю эту ситуацию? Вы можете прокомментировать и рассказать, что вы думаете об этом?

Я назову инцидент, в отличие от ангажированных каких-то СМИ, избиением ветеранов Великой Отечественной войны народа Абхазии и депутата парламента

Гиви Кварчия: Чтобы дать какой-то свой комментарий, я назову инцидент, в отличие от ангажированных каких-то СМИ, избиением ветеранов Великой Отечественной войны народа Абхазии и депутата парламента на берегу, 30 сентября, в День Победы. Именно так я называю то, что произошло там. Со слов правоохранителей, были выстрелы в воздух со стороны депутата парламента, который вышел после празднования в ресторане «RINNA» и застолья с односельчанами – ветеранами войны и инвалидами, а там были очень уважаемые люди, взрослые и глава села (Адзюбжа).

Они вышли из ресторана на причал и, как у нас, к сожалению, принято последние тридцать лет, люди 30 сентября в День Победы иногда стреляют в воздух, что тут скрывать, есть такая традиционная особенность этого дня. Это было поздно вечером. Там, где это произошло, не было проходящих детей и женщин, как некоторые пишут, была ночь. Он стрельнул два-три раза в воздух и все. Дальше, когда они по дороге из ресторана вышли к площади, подошли сотрудники МВД, высший руководящий состав во главе с министром, начали узнавать, насколько я знаю, кто стрелял? Наш коллега объяснил: «ну, я, наверное, стрелял, но давайте завтра (разберемся), сегодня праздник, пожалуйста, все как бы спокойно». Его попросили сдать оружие и вместе с этим начали обыскивать. Забрали у него личный пистолет и ударили, когда он стал говорить: «что вы делаете?» Потому что он знал, что нарушил общественный порядок, но он в этом раскаивался, он не причинил никому вреда или угрозы, с его слов. Но его очень сильно ударили, он потерял сознание.

Со стороны Гарри Кокая, я не могу статью назвать, его действия квалифицируются как нарушение общественного порядка. Со стороны правоохранительных органов – это было нарушение Конституции Республики Абхазии, это вообще попрание Конституции

Первый момент: со стороны Гарри Кокая, я не могу статью назвать, его действия квалифицируются как нарушение общественного порядка. Хотя, я должен подчеркнуть, – это традиционная особенность в этот день. Со стороны правоохранительных органов – это было нарушение Конституции Республики Абхазии, это вообще попрание Конституции. Далее, от депутата перейдем к ветеранам войны, которые там были, их тоже избили. Они были безоружные, они просили правоохранителей: «не трогайте никого, сегодня праздник, мы вот отпраздновали и едем домой». Но их избили. И вот знаете, если посмотреть на ситуацию со стороны правоохранительной системы, если группа выезжает на сигнал о каком-то преступлении, людей задерживают обычно. А здесь приехали, людей избили, бросили и уехали. Я понять не могу действия правоохранителей. Если бы они до конца отстаивали свою позицию, что они должны обеспечить правопорядок, то нарушителей нужно задержать, а не приехать и избивать. И здесь я хочу провести такую параллель: есть неприкосновенность у депутата, но и у каждого гражданина страны есть также физическая неприкосновенность, гарантированная Конституцией. Если гражданин нарушил закон, его должны привлечь, но избивать никто не давал права. Это – грубое нарушение закона, и, к сожалению, у нас в стране не в первый раз такое происходит. Но здесь эффект усиливается тем, что в День Победы ветеранов, инвалидов Отечественной войны просто цинично избили и цинично предлагают оплатить им медицинские расходы. Но, со слов ветеранов, которые были у нас в парламенте и рассказали обо всей этой ситуации, они не имеют претензий по физическому избиению, у них претензии морального плана. Они спрашивают: «Как нас в День Победы могли избить те, кто нас должен защищать, и те, кому мы подарили мирную жизнь?» Это слова этих ветеранов, поэтому, конечно, крайнее возмущение вызывает у большой части депутатов и большой части населения факт избиения. А это несоизмеримые по значимости преступления – нарушение общественного порядка и нарушение конституционных прав депутата и граждан, я их ставлю на один уровень.

– Скажите, пожалуйста, Гиви, вчера на экстренно созванном заседании сессии парламента был предложен проект постановления, почему его не поддержали депутаты? Что вчера было на заседании сессии, расскажите, как это произошло?

– Проект постановления был о том, чтобы отстранить на время следственных действий прокуратуры тех лиц, которые участвовали в этом инциденте, мы думаем, что это логично. Также там было прописано поручение Генеральной прокуратуре в сжатые сроки, до 7 октября, представить результаты проверки по данному делу и возбудить уголовные дела в отношении тех, кто грубо нарушил закон. Вчера после праздника многих депутатов не было в стране, было небольшое количество депутатов – 21. 17 человек проголосовали за проект постановления, четверо – воздержались и против – по два. Проект не прошел, но дальше мы будем предлагать его, когда будет большее число депутатов на местах, и я думаю, что они проявят свое отношение в целом к конституционным правам депутатов и той части граждан, которые являются ветеранами нашей войны.

– Вы можете что-нибудь сказать о состоянии здоровья Гарри Кокая и других ветеранов? Он пострадал больше всех или нет?

Я понимаю, что преступление надо раскрывать и предотвращать, безусловно, я сейчас не против, но здесь была не та ситуация, на которой нужно было акцентировать такое жесткое внимание

– Нет, Гарри Кокая пострадал не больше всех, но пострадал. У него рассечена щека, наложено, если не ошибаюсь, одиннадцать или двенадцать швов, он отказался от снимков, там, возможно, есть повреждение кости, сотрясение. Есть инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, которые пострадали сильнее. У одного из них перелом носа, у кого-то сотрясение, в разных местах зашито лицо. Я повторюсь: сами ветераны, которые там были, обеспокоены моральными побоями, для них это было прежде всего моральное побоище. И они говорят о причинах данного инцидента, в чем может прослеживаться логическая связь, – это политические взгляды Гарри Кокая, которые зачастую не совпадают с официальной позицией властей, в том числе, по электроэнергетике и другим животрепещущим вопросам. И это своего рода демонстрация силы односельчанам Гарри Кокая и, на их взгляд, это такое политическое давление. Не укладывается в голове, у нас маленькое общество, там же при этом инциденте присутствовал его отец, и при отце избивают сына, это в наших традиционных моментах вообще неприемлемо. Я понимаю, что преступление надо раскрывать и предотвращать, безусловно, я сейчас не против, но здесь была не та ситуация, на которой нужно было акцентировать такое жесткое внимание.

– Кто-нибудь из сотрудников милиции пострадал, вам что-то об этом известно?

– Нет, это же было избиение, а не драка. Может, они пострадали, когда били, может быть, на руках кожа слезла от ударов, а так-то их ведь никто не бил. И даже с их слов просматривается, что никто им физически не противостоял. Также и со слов другой стороны – ветеранов – они им не противостояли физически, всего лишь пытались остановить от беспредельных действий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия