Муниципальные выборы в Грузии: в 17:00 явка составила 41,35%

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты» в день муниципальных выборов. Оппозиционный политик заверил их, что примет участие в праздничном мероприятии, к которому с самого утра готовится правящая команда.

Джапаридзе с гитарой пришел к центральному офису ГМ, где в течение всего дня продолжался монтаж большой концертной сцены – судя по всему, чтобы начать отмечать победу партии власти сразу после закрытия избирательных участков и объявления результатов экзит-полов.

У собравшихся возле офиса сторонников и членов ГМ лидер «Гирчи» решил выяснить, в котором часу начнется праздник и когда ему приходить на «саундчек», то есть проверку звука, которую обычно проводят перед концертом. Вопросы оппозиционера многих ввели в замешательство.

В конце концов, лидеру оппозиции ответил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Он сообщил, что праздник начнется в восемь часов. В ответ Джапаридзе заявил, что «придет на саундчек в семь», сообщает «Новости-Грузия».