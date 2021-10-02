Кахе Каладзе нагадали счастливое число

Старый мэр может стать новым мэром. Каха Каладзе, кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты», лидирует согласно результатам экзитполов. По данным телекомпании «Имеди», он собрал 51,3% голосов. Этого достаточно для победы в первом туре, впрочем, результаты экзитполов, проведенных оппозиционными каналами, предрекают продолжение - второй тур. Выборам в органы местного самоуправления предшествовали события, которые, как склонны полагать наблюдатели, могли внушительно отразиться на итогах голосования. В страну – пока официально все еще не известно, каким образом, вернулся экс-президент Михаил Саакашвили. В настоящее время он находится в руставской тюрьме.

По сравнению со вчерашним, богатым на неожиданности днем сегодняшний, по крайней мере, в первой половине, – прошел относительно спокойно. Утро началось с письма ньюсмейкера минувших суток – экс-президента Михаила Саакашвили, именующего себя «политзаключенным». В нем он обратился к грузинскому обществу и призвал всех прийти на избирательные участки. По словам экс-президента, «его свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависят от активности и боеспособности граждан в ближайшие дни».

«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу Путина (…) Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили».

Между тем одним из первых пришел на избирательный участок сегодня утром основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Правда, покинул он его в плотном окружении охраны, так и не ответив на вопросы журналистов.

Свой голос отдала «деполяризации» президент страны Саломе Зурабишвили. Часть наблюдателей вычитала в этом слове признание в том, что Зурабишвили поддержала на этих выборах оппозицию.

«Это те выборы, на которых должна закончиться поляризация. Я надеюсь на это, и свой голос я отдала за это – деполяризацию», – сказала Саломе Зурабишвили.

Проголосовали и те, за кого голосуют. Кандидат в мэры Тбилиси, председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария на выходе из избирательного участка заявил, что эти выборы – это «выбор между прошлым и настоящим»:

«Это не только муниципальные выборы, это выборы обновления, и мы все наблюдали, особенно в течение последнего месяца, что означает и к чему может привести однопартийное правление. Поэтому мы все должны хорошо понимать, что есть две силы, которые питают друг друга и тянут страну в прошлое».

За пост мэра столицы борются 16 кандидатов. Среди них нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он не стал «держать интригу» и прямо сказал, что голосовал за свою партию:

«Я отдал свой голос спокойствию, стабильности, миру, развитию города – тому, чтобы внести больше жизни в каждый район. Все это может сделать одна партия – это «Грузинская мечта». Именно ей я отдал свой голос».

Во второй половине дня в правящей партии заявили, что уверенно лидируют в выборах. То же чуть раньше сделал и председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, еще один кандидат в мэры столицы, который называет эти выборы референдумом:

«Я основываюсь на данных: в Тбилиси «Грузинская мечта» проиграла. Они проигрывают по обоим направлениям – в направлении референдума они проигрывают внушительно, драматично, как проигрывают и в выборах мэра Тбилиси. Поэтому, все, кто еще не был, – идем на выборы!»

В течение дня в разных точках страны происходили стычки между избирателями. На 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района был ранен активист Лейбористской партии. Сообщается, что ранение ему было нанесено холодным оружием.

Неправительственные организации, следившие за ходом выборов, заявляли о различных нарушениях, зафиксированных на участках. Согласно отчету НПО «Справедливые выборы», опубликованному за час до закрытия участков, в семь часов вечера:

«Вновь фиксируются факты нарушения тайны голосования. Многочисленные нарушения были зафиксированы на двух избирательных участках в Марнеули, где был выявлен не один случай, когда люди голосовали без (предъявления) удостоверения личности (…) Лица, имеющие право находиться на участках, ведут учет избирателям и передают их личную информацию третьим лицам. Также остается проблемой ограничение права наблюдения наблюдателям «Справедливых выборов».

По данным «Справедливых выборов», активность избирателей к 17:00 составила 41,3%.