Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлены обвинения

Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания. Э. Ц. вменяется в вину укрывательство преступлений (статья 375 УК Грузии).

По данным ведомства, обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Михаил Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее, 30 сентября 2021 года он предоставил ему свою квартиру.

1 октября там был задержан экс-президент, признанный в Грузии виновным по статьям 25 (Ответственность исполнителей и соучастников), 117 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 333 (Превышение служебных полномочий). Кроме того, в отношении Саакашвили начато расследование по статье 344 (Незаконное пересечение государственной границы). Экс-президент является фигурантом и других уголовных дел.

По данным прокуратуры Грузии, 1 октября был задержан и гражданин Э. Ц. Ему грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Обвинение обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста, сообщает SOVA.