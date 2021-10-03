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Гарибашвили: Саакашвили планировал приписать властям убийство оппозиционеров
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещает в ближайшее время предоставить общественности информацию о маршруте въезда в Грузию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Откуда зашел Саакашвили, очень скоро мы подробно расскажем нашему населению, но это сделает не премьер-министр, а наши следственные органы», - заявил Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди», передает «Новости-Грузия».
Вместе с тем премьер сообщил, что по данным спецслужб, «Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти». По словам премьера, Саакашвили планировал «неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, чтобы таким образом спровоцировать появление там полиции, и приписать властям убийство оппозиционеров».
Он не объяснил, как Саакашшвили мог планировать убийство со стороны полиции, сказав только, что это было бы «убийство в суматохе». «Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек и, наверно, они смогли бы это сделать, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров… Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, в рядах «Единого Нацдвижения» не было единства по этому плану и нынешний председатель «Национального движения» Ника Мелия выступал против. Пока ни Ника Мелия, ни представители ЕНД не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.
Премьер заверяет, что процесс представления Саакашвили перед правосудием в Грузии будет проведен по самым высоким стандартам и ни у кого не вызовет вопросов. Премьер сказал, что Михаил Саакашвили будет отбывать полный присужденный ему грузинским судом срок – шесть лет. Он также поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что отказывается помиловать Саакашвили и тем самым поставила точку в этом вопросе. «Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи», - сказал об экс-президенте Ираклий Гарибашвили.
Он также негативно оценил политическую деятельность Михаила Саакашвили, который занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год и считается одним из лидеров реформ на постсоветском пространстве.
«Назовите человека, который пришел бы с революцией и принес строительство и прогресс? Он принес разрушения и войны, потерял территории, убивал людей, наказал и сделал несчастными тысячи людей. Дьявол не дает покоя этому человеку, может быть, он успокоится в тюрьме. Для нас Саакашвили был обузой и проблемой, так как работал с каналами YouTube и включениями [в соцсетях]. Почему? Во-первых, это разрушало наши отношения с Украиной, а во-вторых, все от него устали. Население всей страны устало. Мы должны были либо поймать Саакашвили, либо он должен был уйти из политики. Но этот человек не уходит из политики, не извиняется, не просит помилования.
Спасибо Мише за то, что он приехал в Грузию своими ногами и по собственному желанию. Думаю, все это идеально село [в создавшуюся ситуацию], потому что не представляю, как будет после этого развиваться «Национальное движение». Саакашвили был последней надеждой, а в эти выборы был вложен последний ресурс. Он приехал и сразу попал в тюрьму так, что ничего не смог сделать. Думаю, что он будет чувствовать себя очень комфортно», - сказал Гарибашвили.
Другие новости дня
Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры Тбилиси во втором туре
Партия «Для Грузии» во втором туре выборов мэра Тбилиси не поддержит ни одного из кандидатов. Об этом сегодня, 3 октября, заявил журналистам один из лидеров партии Кахабер Кемоклидзе, сообщает «Новости-Грузия».
По данным ЦИК, на выборах мэра Тбилиси кандидат правящей «Грузинской мечты», действующий мэр Каха Каладзе набрал 44,97% голосов, а его основной конкурент, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия – 33,98%. Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября.
«Гахария, как и наша партия, поддерживает перемены. Мы считаем, что сегодня «Грузинская мечта» создала прекрасную возможность, по сути, на практическом уровне вернуть к власти «Национальное движение», которое, по нашему мнению, было позавчерашним днем, как «Грузинская мечта» является вчерашним днем. По вопросу, кого мы поддержим, можно сделать простой логический вывод, что ни того, ни другого», - сказал Кемоклидзе.
- Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
- Партия, основанная экс-премьером Георгием Гахария, который со скандалом перешел в оппозицию, согласно предварительным данным ЦИК, занимает третье место по стране, следуя за «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место только в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани (35,02%) будет бороться за кресло мэра с кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» Гиоргием Немсадзе (49,34%).
Премьер Грузии: Пусть Саакашвили ведет себя хорошо, иначе добавим ему другие статьи
«Пусть ведет себя хорошо, иначе мы добавим ему другие статьи и отправим за ним других», - так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на письмо Михаила Саакашвили председателю «Единого национального движения» и кандидату в мэры Тбилиси Нике Мелия. Обращение зачитал ведущий телеканала «Имеди», куда был приглашен премьер.
Гарибашвили, в частности, заявил, что Саакашвили болен и нуждается в лечении. «То, что этот человек был президентом девять лет, было катастрофой», - сказал глава правительства, добавив, что на протяжении 18 лет Саакашвили был источником дестабилизации. «Как говорится, черт не дает ему покоя. Может, хоть в тюрьме отдохнет лет шесть минимум», - добавил Гарибашвили.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Гарибашвили: Оппозиции не удалось достичь желаемой цели на местных выборах
«Муниципальные выборы прошли в спокойной, свободной, справедливой обстановке и были однозначно положительно оценены международными наблюдателями», - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».
Премьер считает, что оппозиции не удалось достичь желаемой цели и добиться того результата, который спровоцировал бы политический кризис и беспорядки в стране. Он также сравнил результаты этих выборов с парламентскими год назад.
«Вторые туры назначены только в 20 из 64 муниципалитетов или в 31% . Напомню, что на парламентских выборах 2020 года второй тур был назначен в 56% округов. Поэтому для нас это хороший результат, который подчеркивает демократическую и справедливую избирательную среду, созданную в Грузии усилиями «Грузинской мечты», - сказал Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».
Он уверен, что кандидаты от «Грузинской мечты» убедительно выиграют во втором туре во всех 20 избирательных округах.
Гарибашвили признал, что участие в выборах партии экс-премьера Георгия Гахария, лишило правящую партию определенной поддержки: «Предательство обошлось нам в 7-8%. По крайней мере, эта путаница, похоже, все еще имеет место в случае с Гахарией. Многие, надо сказать прямо, наши избиратели, думали, что это проект Бидзины Иванишвили-2».
По словам Гарибашвили, если бы не было «истории предательства», «Грузинская мечта» могла бы выиграть выборы во всех округах в первом туре.
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в пропорциональной части выборов в местное самоуправление «Грузинская мечта» получила 46,68% голосов, «Единое национальное движение» - 30,7%, «Гахария – За Грузию» - 7,8. %. Во втором туре выборов мэра Тбилиси примут участие Каха Каладзе (44,97%) и кандидат от Объединенной оппозиции Ника Мелия (33,98). Георгий Гахария получил на выборах мэра 8,86%.
В отношениях между Алжиром и Францией возникла напряженность
Утром в воскресенье командование французской армии узнало, что власти Алжира запретили французским военным самолетах пролетать над алжирской территорией. Запрет последовал за отзывом посла Алжира в Париже.
Закрытие воздушного пространства не повлияет на ход военных операций, заявил газете «Фигаро» представитель штаба французской армии полковник Паскаль Янни. Сбор разведывательных данных на севере Мали продолжится, благодаря применению дронов, подчеркнул военачальник.
В последние дни между Алжиром и Францией обострились отношения - в связи с высказываниями, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Согласно публикации газеты Le Monde, французский лидер сказал, что Алжиром управляет «военно-политическая система», а его власти «полностью переписали» историю страны с акцентом на ненависти к Франции.
Власти Алжира назвали «безответственным» заявление Макрона и отозвали своего посла из Парижа. Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела, заявила пресс-служба президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
«Архив Пандоры»: опубликованы данные об офшорах мировых лидеров
Десятки изданий по всему миру опубликовали в воскресенье расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве, который журналисты назвали «архивом Пандоры», около 12 миллионов документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира. Расследования о россиянах, сведения о которых есть в «архиве Пандоры», публикует издание «Важные истории» (включено властями РФ в реестр СМИ-«иноагентов»).
В частности, как следует из документов, бенефициарами офшорных компаний или собственниками приобретенной на офшорные комании недвижимости были или являются люди из окружения президента России Владимира Путина, такие как Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Виктор Хмарин, глава «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Среди имен, которые называет The Guardian - президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.
Аслан Бжания: Надо объективно разобраться в случившемся 30 сентября
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание с участием вице-президента Бадры Гунба, премьер-министра Александра Анкваба, главы президентской администрации Алхаса Квициния, секретаря Совбеза Сергея Шамба, руководителей силовых структур. Совещание посвящалось инциденту, произошедшему 30 сентября на Набережной Махаджиров между депутатом парламента, ветеранами и МВД.
Аслан Бжания отметил, что прервал рабочий визит в Москву, где у него был запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновников. «1 октября текущего года я вылетел с рабочим визитом в Москву. В понедельник в Москву должны были прилететь вице-премьер и заместитель руководителя администрации президента. В рамках рабочей поездки были запланированы встречи с министром энергетики, министром экономического развития, министром финансов, министром обороны и рядом других высокопоставленных руководителей РФ. Находясь в Москве стало очевидно, что ситуация, которая возникала вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательные формы. Я прервал свою рабочую поездку для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло», – сказал Бжания. При этом он отметил, что инцидент получил негативный резонанс за пределами Абхазии, ведущие российские издания неоднократно писали об этом, передает информагентство «Апсныпресс».
«Надо принять все необходимые меры, чтобы в этом инциденте была установлена истина. К вопросу необходимо подойти объективно», – сказал Бжания.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар попросил президента освободить его от занимаемой должности на время следствия. «Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично», – заявил Дбар.
Слова министра поддержал и первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Он отметил, что это положительно скажется на объективном ходе расследования и установления истины. Он также доложил, что следственное управление Генпрокуратуры проводит процессуальную проверку по факту инцидента на набережной.
Президент поддержал предложение министра внутренних дел и попросил подготовить соответствующий документ. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет заместитель министра Руслан Ажиба.
В завершение совещания президент поручил начальнику ГСО и правоохранительным органам усилить меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и комплекса правительственных зданий.
Михаил Саакашвили обратился к Нике Мелия с открытым письмом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, написал письмо председателю «Единого национального движения» Нике Мелия.
Письмо Саакашвили опубликовано на его официальной странице в Facebook:
«Ника, дорогой, пишу тебе из твоей бывшей тюрьмы, и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси, с тем, что вы совершили настоящее чудо, которого не ждали ни враг, ни доброжелатель. Сейчас, все те города, где будет проводиться второй раунд, это все те наши большие грузинские города, которыми мы гордимся. Мы не должны расслабляться, как это было во втором второй раунде 2018 года, наоборот, мы неуклонно должны идти на более мощную атаку.
Особые поздравления твоему отцу! Давайте объединим все оппозиционные и справедливые здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране.
Никакого реванша, ни в чей адрес, потому что все - грузины и в целом все дети этой страны. Я горжусь вашим успехом и подтверждаю, что ценой своей жизни я готов бороться ради того, чтобы избавить каждого жителя Грузии от нужды и тяжелой жизни, и ради победы Грузии».
Напомним, отец председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, известный в Грузии врач-кардиолог Анзор Мелия, борется за пост мэра Зугдиди на выборах в местные органы власти. В Зугдиди, как и в Тбилиси, пройдет второй тур выборов, сообщает «Нетгазети».
Во втором туре выборов партия «Лело» поддержит оппозиционных кандидатов
По словам лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе, во втором туре его партия поддержит оппозиционных кандидатов в мэры. Об этом Джапаридзе заявил сегодня, 3 октября, на специальном брифинге, сообщает «Нетгазети».
По его словам, «Лело» будет иметь кандидатов в 25 муниципальных советов. Среди них у партии будет два члена в тбилисском городском совете, где партия планирует создать фракцию. В сакребуло Батуми (городском совете) также будет два представителя «Лело», но, по словам Джапаридзе, они надеются на отмену в одном из мажоритарный округов одного из мажоритарных протоколов, и в этом случае в составе сакребуло Батуми войдет еще один член «Лело».
«Мы будем поддерживать кандидата от оппозиции во всех округах, где кандидаты от оппозиции прошли во второй тур, включая кандидатов в мэры. Для нашей страны очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили в этих больших городах, потому что это означает изменения, заказанные грузинским народом, и совершенно другую среду, гораздо более здоровую, более прозрачную, среду, в которой можно будет противостоять кумовству, коррупции, привнесенными «Грузинской мечтой». Оппозиция может управлять городами прозрачно, при участии народа, поэтому очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили там, где запланирован второй тур», - сказал Джапаридзе.
По словам Джапаридзе, «Лело» считает, что досрочные парламентские выборы необходимы, при этом партия планирует продолжать работу в парламенте и городских советах.
СМИ: Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины.
Родственник водителя трейлера Элгуджи Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Уроженец Абаши якобы является и владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала лишь инициалы мужчины: Э. Ц. Ему предъявлены обвинения в укрывательство преступлений.
Источник Cnews также сообщил, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно сделать предположение, что грузовик прибыл в порт паромом из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.
Источник при этом опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложены в сеть уже из Тбилиси.
По данным CNews, о возвращении Михаила Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.
В сакребуло Батуми у оппозиции будет 19 депутатов, а у «Грузинской мечты» - 16
Согласно итогам муниципальных выборов 2 октября, в сакребуло Батуми проходят по пропорциональной системе представители четырех партий. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби» со ссылкой на данные счетной комиссии Аджарии на 17:00.
В городской совет второго по величине города Грузии проходят следующие партии: правящая «Грузинская мечта», «Объединенная оппозиция – Единое национальное движение», «За Грузию» и «Лело».
По информации с 79 окружных комиссий в Батуми к этому времени, «Грузинская мечта» получила 39,42% (29 789 голосов), «Национальное движение» 38,3% (28 970 голосов), партия Георгий Гахария «За Грузию» – 10,4% (7 587 голосов), «Лело» - 3,2% (2447 голосов).
В Батумском сакребуло 35 мест. Соответственно, «Грузинская мечта» сможет получить 12 мест по пропорциональной системе. К ним прибавятся еще четыре депутата, которые, согласно предварительным данным, выиграли выборы в мажоритарных округах.
Также, по предварительным данным, «Объединенная оппозиция – Национальное движение» получит 12 мест в сакребуло по пропорциональному списку и еще три места мажоритарных депутатов. В сумме оппозиционные партии получат в Батумском сакребуло 19 мандатов, а «Грузинская мечта» - 16 мандатов.
Исходя из этого, во время принятия решений по тому или иному вопросу в городском совете особое значение будет иметь то, какую позицию займут представители партии Гахария.
Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия
Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия и передал на землю снимки планеты. На фотографии – часть северного полушария Меркурия с кратерами Лермонтова и Кальвино.
Миссия по исследованию ближайшей к Солнцу планеты – это совместный проект Европейского космического агентства и Японии. По планам зонд выйдет на орбиту Меркурия через четыре года. А до этого шесть раз пролетит мимо планеты.
BepiColombo назван в честь итальянского учёного. Он работал над гравитационными маневрами, которые помогли впервые добраться до планеты в 1970-х годах. Зонд будет изучать поверхность Меркурия, его магнитное поле и солнечный ветер.
В Кабуле при взрыве у мечети погибли несколько человек
Несколько человек погибли в Кабуле в результате взрыва недалеко от мечети Идгах. Об этом сообщил представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид. В мечети во время взрыва проходила церемония прощания с его матерью.
Афганская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя правительства талибов пишет о гибели двух человек. Еще два человека получили ранения. По данным корреспондента Tolo News, погибли восемь человек, 20 ранены.
В связи с нападением задержаны три человека. Ответственность за взрыв на себя пока что никто не взял. По данным СМИ, после взрыва талибы вступили в перестрелку с бойцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Также стало известно о том, что в Джелалабаде талибы казнили двух сторонников «Исламского государства». По данным местных СМИ, казненные были причастны к убийствам четырех человек, в том числе местного журналиста.
Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе – на фоне вывода войск США. В сентябре представители движения заявили о возобновлении казней в стране.
Ранее талибы заявляли, что в стране нет бойцов «Исламского государства», но некоторое время назад они начали операцию против радикальной группировки в провинции Нангархар.
Глава абхазского МВД отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября
Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар попросил президента отстранить его от работы на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября на набережной Сухуми.
Такое обращение он сделала на совещании Аслана Бжания с силовыми структурами, правительством и руководством президентской администрации.
Дбар выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят так же.
Бжания принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время расследования инцидента на набережной и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Руслана Ажиба, сообщает «Нужная газета».
Президент Грузии дала оценку прошедшим выборам
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, выборы в органы местного самоуправления 2 октября прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде, без существенных нарушений. Однако президент отмечает, что, несмотря на положительную оценку, она отмечает наличие трех важных моментов:
«Первое, прискорбно, и об этом говорили и международные наблюдатели - главной темой этих местных выборов были не проблемы местного самоуправления, надеюсь, что во втором туре этот вопрос будет подниматься гораздо дальше, потому что избиратели решают свое местное будущее в этом плане.
Также я упомянула, что установлена, подтверждена многопартийность. Маленькие партии будут представлены в сакребуло, но было бы желательно, чтобы маленькие партии получали больше шансов, больше ресурсов, больше средств, потому что в будущем победить деполяризацию можно только маленькими партиями, третьими силами.
И, в-третьих, как женщина-президент этой страны, я хотела бы, чтобы женщинам было предоставлено больше места на этих выборах, особенно на местных выборах, потому что мы знаем, насколько женщины вовлечены в местную экономику и насколько важны их инициативы. Очень жаль, что ни в списках, ни среди кандидатов в мэры не выдвигали больше женщин».
Саломе Зурабишвили выразила благодарность гражданам Грузии за участие в выборах, отметив, что выборы 2 октября - это «еще один шаг к демократии и стабилизации», сообщает «Нетгазети».
«Своим участием во вчерашних выборах грузинский народ показал, что его выбор - мир, стабильность, а не волнения, не конфронтация, не насилие и поляризация. Если есть необходимость в изменениях, то для этого и существует путь выборов. Избиратели всем ясно дали понять», - сказала президент.
По словам Зурабишвили, эти выборы также ознаменовались участием многих малых партий, что, по ее мнению, важно для разнообразия политической среды.
По словам Саакашвили, полицейские, задержавшие его, сделали с ним селфи
Член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе рассказала журналистам о встрече в руставской тюрьме с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По ее словам, у экс-главы государства нет претензий ни к правоохранителям, задержавшим его, ни к сотрудникам исправительного учреждения, где он содержится, передает SOVA.
«Он сказал, что полицейские не обращались с ним грубо, вели себя очень хорошо. Также он позитивно относится к персоналу администрации тюрьмы, они тоже не проявляли никакой грубости. Он рассказал, что все, кто вошел [в квартиру] задерживать его, сделали с ним селфи. По его словам, это главный индикатор того, насколько они «рассыпаны», - сказала Херхеулидзе.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в квартире одного из жилых домов в тбилисском районе Санзона 1 октября. При аресте он не оказывал сопротивления. В настоящее время экс-президент содержится в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку.
Прокуратура Грузии сегодня не выдвинет Саакашвили обвинение в незаконном переходе границы
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. В прокуратуре пояснили, что Саакашвили находится в тюрьме по другим делам - согласно заочно вынесенному судебному вердикту экс-президент был приговорен к шести годам тюрьмы, передам «Новости-Грузия».
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. По данным прокуратуры, он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины.
Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
«Михаил Саакашвили задержан уже как осужденный. Он разыскиваемое лицо, он осужден, и на этом этапе приговорен к шести годам, поэтому находится в пенитенциарном учреждении. В этом случае не определен никакой правовой срок на предъявление обвинения по новому следствию. Это не задержанное лицо, которое впервые совершило преступление. Исходя из этого, сегодня ему не будет предъявлено обвинение», - пояснили в пресс-центре.
В прокуратуре подчеркнули, что следствие не ограничено во времени и установит все другие обстоятельства по делу экс-президента. Что касается дела о пересечении границы, то оно ведется, но когда будет предъявлено обвинение, пока не известно.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии.
- Саакашвили находится в тюрьме №12 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и продолжает в заключении голодовку, так как считает себя политическим заключенным и не согласен с предъявленными ему обвинениями.
Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлены обвинения
Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания. Э. Ц. вменяется в вину укрывательство преступлений (статья 375 УК Грузии).
По данным ведомства, обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Михаил Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее, 30 сентября 2021 года он предоставил ему свою квартиру.
1 октября там был задержан экс-президент, признанный в Грузии виновным по статьям 25 (Ответственность исполнителей и соучастников), 117 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 333 (Превышение служебных полномочий). Кроме того, в отношении Саакашвили начато расследование по статье 344 (Незаконное пересечение государственной границы). Экс-президент является фигурантом и других уголовных дел.
По данным прокуратуры Грузии, 1 октября был задержан и гражданин Э. Ц. Ему грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Обвинение обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста, сообщает SOVA.
Аслан Бжания вернулся в Абхазию, прервав рабочую поездку в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся сегодня днем в Абхазию.
Главе республики пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным конфликтом между депутатом парламента Гарри Кокая и ветеранами войны, с одной стороны, и сотрудниками милиции 30 сентября.
В эти часы в президентской администрации проходит закрытое совещание с представителями силовых структур и членов правительства, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Как сообщалось ранее, у Бжания был запланирован ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
- Сегодня организация ветеранов «Аруаа» призвала жителей республики 4 октября, в 11:00 часов выйти на митинг к зданию парламента в связи с инцидентом 30 сентября. Ветераны возмущены тем, что в инциденте участвовало руководство МВД во главе с министром, «тем самым фактически подавая пример всем своим подчинённым».
ISFED опубликовало результаты параллельного подсчета голосов на местных органах в Грузии
НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) публикует результаты параллельного подсчета голосов [PVT] на основе информации, полученной от 95% наблюдателей, сообщает «Нетгазети». Результаты показывают максимальные и минимальные результаты партий, набравших более 1% на национальном уровне.
В результате параллельного подсчета голосов ISFED «Грузинская мечта» получила наибольшее количество пропорциональных голосов по стране. Расчетный процент партии 46,6%, степень погрешности +/- 1,18%, минимальный результат 45,4%, максимальный 47,8%.
На втором месте «Национальное движение», расчетный процент которого составляет 31,1%, степень погрешности - +/- 1,07%, минимальный результат - 30,0%, максимальный - 32,2%.
Третье место заняла партия экс-премьера Гиоргия Гахария «За Грузию». Расчетный процент партии составляет 7,7%, степень погрешности - +/- 0,53%, минимальный результат - 7,2%, максимальный - 8,2%.
В Тбилиси, согласно параллельному подсчету ISFED, среди первых трех партий оказались:
«Грузинская мечта» - расчетный процент 39,7%, погрешность +/- 0,99%.
- Минимальный результат - 38,7%
- Максимальный результат - 40,7%
«Единое национальное движение» - расчетный процент 28,3%, степень погрешности +/- 0,89%:
- Минимальный результат - 27,4%
- Максимальный результат - 29,1%
Гахария – «За Грузию» - расчетный процент 8,8%, степень погрешности +/- 0,39%:
- Минимальный результат - 8,4%
- Максимальный результат - 9,2%.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
Миссия ОБСЕ/БДИПЧ: Выборы в Грузии прошли в спокойной обстановке
По словам главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберта Джонсона, голосование на местных выборах 2 октября в Грузии прошло в спокойной и мирной обстановке. Однако мониторинговая миссия отметила единичные случаи насилия.
Он указал на проблемы, которые были зафиксированы в ходе выборов: «Выборы 2 октября в целом управлялись хорошо, но они прошли на фоне затянувшегося политического кризиса и острой поляризации. Кандидаты имели возможность вести избирательную кампанию в свободной и конкурентной среде, но этот период характеризовался обвинениями, которые были связаны с запугиванием, подкупом, давлением на кандидатов и избирателей и неравной средой.
Местные выборы оказывали влияние на национальные политические вопросы, что перекрыло местные вопросы. Многосторонний медиа-ландшафт был поляризован, аналитического освещения событий было мало, само освещение было пристрастным, что позже ограничило возможность избирателей сделать информированный выбор. Запугивание и насилие против журналистов было тревожным. Отмечается значительный дисбаланс в ресурсах и недостаточный надзор за финансами избирательных компаний. Неподобающее преимущество правящей партии, в конечном итоге сработало в её пользу», - заявил Джонсон.
Он подчеркнул, подчеркнул недостаточную представленность женщин на выборах, а также отметил важность расширения прав и возможностей в этом отношении.
По словам главы наблюдательной миссии, «день голосования прошел организованно и прозрачно, несмотря на малые процессуальные вызовы, особенно в процессе подсчета голосов. Был использован ресурс партийных наблюдателей. В частности, группы оказывали влияние на избирателей».
Миссия оценила процедуру подсчета голосов как прозрачную, но отметила технические проблемы при заполнении итоговых протоколов. «В целом, избирательная администрация технически эффективно управляла процессами», - отметил Джонсон.
Он также отметил неравную предвыборную среду и поляризованную медиасреду. «Многие оппозиционеры сняли кандидатуру, поскольку имело место давление со стороны правительства. Кампания была конкурентной. В целом кампания была спокойной, но было зафиксировано словесное и физическое противостояние, агрессивной была риторика в соцсетях», - заявил он.
По его оценке, «вовлеченность должностных лиц в избирательный процесс дало правящей партии преимущество».
Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ действовала в Грузии с 26 августа, с 4 сентября работали 30 долгосрочных наблюдателей, сообщает «Нетгазети». В целом, за выборами 300 представителей от миссии.
В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии
В России, включая аннексированный Крым, от COVID-19 за сутки умерли 890 человек – это максимальное число с начала пандемии коронавируса.
Предыдущий максимум, по официальным данным, выявили 1 октября. Тогда умерли 887 человек. Кроме того, впервые с начала пандемии в стране зарегистрировали более шести тысяч случаев за неделю.
Продолжают расти и цифры по заболеваемости коронавирусом. Оперативный штаб зафиксировал 25 тысяч 769 новых случаев. Больше всего заразившихся в Москве. Там показатели заболеваемости достигли значений середины июля. Власти связывают это с окончанием сезона отпусков. При этом рост смертности и заболеваемости в стране фиксируется еще с начала лета.
Некоторые российские регионы вводят ограничения, но на федеральном уровне о таких мерах речи не идет, заявил на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он призвал россиян вакцинироваться.
- По официальным данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в России выявлено более семи с половиной миллионов заражений коронавирусом. Умерли почти 210 тысяч пациентов.
- По данным Росстата, смертность от COVID-19 примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что дает оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.
- В стране с конца 2020 года идет вакцинация против COVID-19 препаратами отечественного производства, но темпы прививочной кампании остаются низкими. По последним данным, полностью вакцинировано менее 30 процентов жителей. Один компонент вакцины получили 33 процента россиян.
Бюджет на оборону в России превысит расходы на экономику
В 2022 году бюджет России на оборону, как и до пандемии, превысит бюджет на национальную экономику. Соответствующий проект бюджета на ближайшие три года в Госдуму внесло правительство России. Об этом пишет РБК.
Ожидается, что в 2022 году на оборону будет потрачено более трех с половиной триллионов рублей – это почти 15 процентов от общего годового бюджета. На экономику будет потрачено менее трех с половиной триллионов рублей.
Самой затратной статьей федерального бюджета, как и прежде, будет социальная политика. В 2022 году на нее потратят более пяти триллионов восьми миллиардов рублей.
РБК напоминает, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса расходы на национальную экономику превысили расходы на оборону впервые с 2014 года.
В национальной экономике больше половины бюджета пойдет на субсидии банкам в связи с льготными кредитами для сельхозпроизводителей, малому и среднему бизнесу в пострадавших от COVID-19 отраслях. Почти треть бюджета выделено на дорожное хозяйство.
Расходы на оборону засекречены. При этом прямые и косвенные военные расходы в бюджете больше, чем по разделу «Национальная оборона». Например, у Минобороны есть расходы на связь, проходящие по разделу «Национальная экономика», уточняет РБК.
«Грузинская мечта» получила 40,3% голосов на выборах в Тбилиси
Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала 100% голосов, отданных за политические партии на муниципальных выборах в Тбилиси.
Проходной барьер для партий в Тбилисское сакребуло (городской совет) составляет 2,5%.
Рейтинг политических партий в Тбилиси выглядит так:
- «Грузинская мечта» - 40,3%,
- «Единое национальное движение» - 27,97%,
- «За Грузию» Георгий Гахария - 8,85%
- «Лело» - 3,63%
- «Гирчи - Больше свободы» - 3,3%
- «Для народа» Анна Долидзе - 2,57%
- «Граждане» - 2,45%
- «Дроа» - 2,15%
- «Альянс патриотов» - 1,65%
- «Гирчи» - 1,62%
- Лейбористская партия - 1,32%
- «Европейская Грузия» - 1,18%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» - 1,01%
Что касается общенациональных результатов, то из 3740 избирательных участков по всей Грузии на данный момент подсчитано 3740 участков, что составляет 99,92%.
В пропорциональной части партийные рейтинги распределились следующим образом:
- «Грузинская мечта» - 46,65%
- «Единое национальное движение» - 30,7%
- «За Грузию» - 7,79%
- «Лело» - 2,71%
- «Европейская Грузия» - 1,66%
- «Альянс патриотов Грузии» - 1,46%
- Лейбористская партия - 1,38%
- «Гирчи-больше свободы» - 1,44%.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
Во Франции умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи
Во Франции умер политик и бизнесмен, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи. Ему было 78 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Тапи родился во Франции в 1943 году. Занимался автогонками, но ушел из спорта после серьезной аварии.
В 1967 году Тапи основал компанию, которая занималась обанкротившимися организациями. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель». При нем команда четыре раза становилась чемпионом Франции и выигрывала Лигу чемпионов. С 1990 по 1993 год Тапи был владельцем Adidas.
До 2000-х годов Тапи занимался политикой и был членом Радикальной левой партии Франции. Избирался депутатом Национального собрания. С 1994 по 1997 год был депутатом Европарламента.
«Амбиции, энергия и энтузиазм Бернара Тапи вдохновляли поколения французов», - отметил в своем заявлении президент Франции Эммануэль Макрон.
Премьер-министр Франции отметил, что для него Тапи ассоциируется с образом «борца». По словам Жана Кастекса, Тапи всегда преданно относился к тому, что делал.
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