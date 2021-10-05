Обзор грузинской прессы

«Какие рычаги остаются у оппозиции, чтобы добиться проведения досрочных выборов?» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Правящая партия набрала больше 43% голосов на выборах в органы местного самоуправления, соответственно, ни оппозиция, ни международные партнеры Грузии не смогут потребовать от «Грузинской мечты» выполнения пункта соглашения Шарля Мишеля о проведении внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей вряд ли смогут ссылаться на фальсификацию выборов, поскольку представители ОБСЕ заявили, что зафиксированные нарушения не могли повлиять на итоги голосования, сказано в статье. Означает ли это, что оппозиции придется ждать еще три года, чтобы попытаться сменить власть в государстве? С таким вопросом издание обратилось к бывшему госминистру по вопросам примирения и гражданского равноправия Паате Закареишвили:

«Западные партнеры не будут оказывать давление на правительство Грузии. Мы помним заявления европарламентариев о том, что все должны учесть выводы ОБСЕ, поэтому у оппозиции больше не осталось никаких рычагов. Они (партнеры) уже устали участвовать в бесконечных посредничествах и не станут утруждать себя требованиями освободить Саакашвили. Поэтому оппозиция должна задуматься и найти способ покончить с биполярным политическим полем в стране к 2024 году. Я не жду досрочных выборов до 2024 года, если только люди, уставшие от экономических и социальных проблем, не восстанут против этого правительства».

Иного мнения придерживается политолог Заал Анджапаридзе. У оппозиции больше нет оснований требовать досрочных выборов, однако оппоненты властей вполне могут попытаться убедить западных партнеров в том, что «Грузинская мечта» сменила курс внешней политики и досрочные выборы необходимы, считает эксперт. «В таком случае на грузинские власти начнет оказывать давление Запад, ведь для них Грузия – самая важная страна в регионе», – сказал Анджапаридзе.

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Итоги прошедших в Грузии выборов в органы местного самоуправления не стали неожиданностью для многих известных политологов. Вахтанг Дзабирадзе, к примеру, еще до начала голосования с уверенностью заявлял, что победит «Грузинская мечта», второй партией по количеству набранных голосов окажется ЕНД, а третьей – «За Грузию», пишет газета «Квирис палитра». Кстати, именно после выдвижения Георгия Гахария в кандидаты на пост мэра Тбилиси, стало ясно, что избежать второго тура не удастся, говорит респондент издания:

«Каха Каладзе не смог выиграть в первом туре, и это «заслуга» Гахария, но будьте уверены, Каладзе обязательно победит во втором туре, ведь за него проголосует абсолютное большинство сторонников Гахария, а также партии «Лело» и «Альянса патриотов». Вообще, оппозиция должна сделать все возможное, чтобы там, где состоится второй тур, победили ее представители, это очень важно. Если ей это удастся и она будет правильно действовать впоследствии, – это станет одним из шагов к снижению степени поляризации и к сотрудничеству, что в конечном итоге должно привести нас к коалиционному правлению. В некоторых городах, например, в Зугдиди, по предварительным данным, горсовет укомплектует оппозиция. У Хатии Деканоидзе в Кутаиси достаточно впечатляющий результат, и до окончательной победы осталось совсем немного, но есть ли ресурс для достижения этого? Думаю, та поддержка избирателей, которую она получила в первом туре, – пик для нее».

Кроме того, многих кандидатов от власти поддержит во втором туре оппозиционный электорат, считает эксперт. К примеру, большинство голосовавших за партию «Лело», несмотря на призывы ее представителей голосовать за оппозицию, не готовы отдать свой голос в пользу кандидатов от «Национального движения», считает Дзабирадзе.

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С 6 октября рестораны в Грузии смогут работать до 23:00, до сих пор этим заведениям запрещалось принимать посетителей после девяти вечера, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Online». Кроме того, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей. Присутствовать на них будет разрешено любому количеству зрителей в случае соблюдения всех норм безопасности. А вот на футбольный матч Грузия – Греция, который состоится на Центральном стадионе Батуми 9 октября, будет допущено лишь 33% зрителей, и то – при соблюдении определенных условий, заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе:

«Допуск будет осуществляться при одном условии: зрители должны будут предоставить документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа, отрицательный экспресс-тест на антиген или справку о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев».

Кстати, по решению Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии планируется проводить «марафоны» для повышения уровня иммунизации в деревнях и селах. Идея заключается в том, чтобы организовать приезд бригад медицинских работников в регионы с целью рассказать местным жителям о преимуществах вакцинации, сообщил глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе. К процессу подключатся представители местных властей, сельские врачи и медсестры, которые будут ходить «от двери к двери» и объяснять людям, почему им следует сделать прививку. Необходимость в этих действиях появилась из-за снижения уровня иммунизации в Грузии, сказал Гамкрелидзе:

«У нас было в среднем более 23 000 прививок в августе, 19 000 в сентябре и до 8 000 на прошлой неделе, что, конечно, плохо. Как известно, одним из основных способов сдерживания этой пандемии является массовая вакцинация. Если мы хотим сдержать пандемию, необходимо достичь целевых показателей».

Несмотря на это, в настоящее время вопрос об обязательной вакцинации не рассматривается, сказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния: «Еще имеется ресурс для того, чтобы убедить сельское население страны в том, что вакцинация безопасна и необходима», – цитирует Габуния «Грузия Online».