Приехавшая в Грузию Лиза Ясько призвала бороться за Саакашвили

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Лиза Ясько призвала граждан Грузии защитить экс-президента страны Михаила Саакашвили, о создании семьи с которым она недавно объявила.

31-летняя Ясько сегодня прилетела в Грузию. Вместе с представителем посольства Украины она навестила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави, куда был помещен экс-президент после задержания.

«Мы очень завидуем Грузии, что у вас был такой президент. Он также является украинским политиком. Очень хочется, чтобы вы его защитили… Грузии действительно нужно чувствовать себя счастливой, что у нее есть такой человек как Михаил Саакашвили, который может пойти на столько ради своей страны, который так любит свою страну. Вы должны бороться за свое будущее, вы должны бороться за Михаила Саакашвили», - сказала она журналистам после встречи с политиком.

Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры, народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии «Слуга народа», экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Новости-Грузия».

1 октября, вскоре после задержания Саакашвили, на странице депутата в Facebook было опубликовановидео, на котором Саакашвили и Ясько заявили, что они влюблены друг в друга, создали семью и «начинают новую жизнь».