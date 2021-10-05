Вилла Алоизи: копия вместо реставрации

Вилла Алоизи – один из самых известных и красивых особняков Сухума. Возведенное в конце ХХ века, с тех пор здание не раз меняло владельцев и переделывалось. В результате родилась интересная архитектурная особенность, сочетающая модерн, неоготику, мавританский и псевдорусский стили. Сегодня особняк снова перестраивают – уже не один год он закрыт от глаз прохожих забором и строительными лесами.

Сухуму и его архитектуре особенно идет период ранней осени или поздней весны. Когда напитанная мягким солнечным теплом зелень нежно обволакивает белые фасады исторических зданий. Это сочетание цветов каким-то органическим образом сложилось в умах тех, кто приезжал в город на излете ХХ века, и, моментально поглощенные идеей тут остаться, они скупали в сухумском округе участки и выстраивали весьма изысканные особняки.

С того яркого для Сухума периода прошло меньше 150 лет, а среди этих зданий выжило не так уж много: большинство из них либо давно снесено, либо разрушено под тяжестью времени и безразличия, либо подверглось неграмотной, порой варварской «реставрации». Пожалуй, одним из самых красивых и известных особняков города, историю которого с удовольствием расскажет чуть ли не каждый сухумчанин, является так называемая вилла Алоизи.

Интересно то, что тот самый Иоаким Михайлович, чье имя носит вилла сегодня, вовсе не был причастен к возведению здания, он даже не был его первым хозяином. Как рассказал архитектор Тимур Ломия, история этого дома началась за семь лет до того, как Алоизи стал его владельцем:

«Вилла И. М. Алоизи была построена в 1896 году по заказу подполковника М. Н. Де-Симона, начальника Сухумского округа. Здание было выполнено в смеси романтического модерна с элементами неоготики. В 1903 году, после смерти Де-Симона, его вдова продала здание купцу второй гильдии, известному шелководу Иоакиму Алоизи. В 1904 году по проекту известного архитектора-инженера А. В. Синицины Иоаким Алоизи надстраивает и переделывает здание в том виде, в каком мы его привыкли видеть сейчас. Были надстроены башенные элементы, частично второй этаж, появились мавританский стиль и элементы псевдорусского стиля».