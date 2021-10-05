Зеленский ввел санкции против 95 человек, причастных к выборам в Крыму 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные персональные санкции в отношении 95 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Отмечается, что среди них есть как граждане России, так и граждане Украины.

Большинство из тех, против кого введены ограничительные меры, участвовали в выборах в качестве кандидатов. Кроме них под санкции попали члены территориальных избирательных комиссий и сотрудники ФСБ.

Зеленский также ввел санкции против трех российских компаний: завода судовой светотехники «Маяк», Амурского судостроительного завода и Казанского государственного казенного завода. В отношении них ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Санкции, в частности, подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из страны валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных по платежным картам.