Коронавирус в Абхазии: 156 новых случаев инфицирования

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 672 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 276 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 150 человек.