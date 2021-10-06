«Азербайджанские Авиалинии» начали использовать воздушное пространство над Арменией

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахичевань-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Об этом со ссылкой на AZAL в среду сообщило азербайджанское информагентство Trend.

«Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», – говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что изменение маршрута рейса также приведет к сокращению времени перелета и снижению расхода топлива во время полета.



Отмечается, что отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.