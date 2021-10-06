Цена попытки посетить родное село

Два гражданина Грузии, задержанных близ села Эргнети, остаются в изоляторе временного содержания в Цхинвали. Вчера их товарища, пострадавшего при попытке скрыться от российских военных, передали грузинской стороне.

«Мы слышали, что их освободят либо сегодня, либо завтра, больше ничего не знаем», – сообщила сегодня грузинским СМИ Тамар Метревели – мать Гочи Метревели, задержанного 4 октября российскими военными близ села Эргнети. Вместе с Гочей в изоляторе временного содержания в Цхинвали остается и Роман Гочаишвили. Два дня назад молодые люди вместе с двумя своими друзьями, Николозом Пехшвелашвили и Георгием Джавахишвили, отправились в родную деревню Хеити, которая находится на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии. Молодые люди планировали посетить местные святыни, однако их попытались задержать российские военные возле берега реки Лиахви, рассказал грузинской службе Радио Свобода друг задержанных. Одному из них – Георгию Джавахишвили удалось скрыться, а Николоз Пехшвелашвили при попытке бежать сорвался с обрыва.

В Цхинвали утверждают, что задержанные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 метров, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – заявляют в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. Спустя несколько часов пострадавший был передан грузинской стороне и доставлен в горийский военный госпиталь.

«5 октября 30-летний мужчина был переведен из горийского военного госпиталя в грузино-голландский госпиталь с множественными травмами. У пациента закрытая травма черепа, груди, множественные травмы тазобедренного сустава, переломы лицевых костей, из-за чего пациент нуждается в хирургическом вмешательстве. На данном этапе состояние пациента стабильное, контактное, адекватное, но есть риск осложнений», – сообщила сегодня журналистам реаниматолог грузино-голландского госпиталя Кети Купатадзе.

Участники инцидента, которым удалось скрыться от российских военных, пока никак не комментируют произошедшее. Мать задержанного Гочи Метревели – Тамар в интервью грузинской службе Радио Свобода сказала:

«Я узнала об этом утром (5 октября), сказали, что их задержали и удерживают в Цхинвали, больше ничего не знаю. Прошу всех, отпустите их как можно быстрее. Пехшвелашвили перевезли, Джавахишвили удалось сбежать, а мой мальчик и Метревели остаются там. Я требую их освобождения», – цитирует Тамар Метревели сайт Радио Свобода.

Однако, несмотря на требования и ожидания родственников задержанных, никакой информации об их возможном освобождении сегодня не поступало.

Чуть больше недели назад представители центральной власти обсуждали с цхинвальской стороной и вопрос освобождения еще одного задержанного гражданина Грузии Геннадия Бестаева, однако так же безрезультатно.

Беда в том, что власти в таких ситуациях только передают соответствующую информацию Миссии наблюдателей ЕС и сопредседателям Женевских международных дискуссий, и все, говорит конфликтолог Паата Закареишвили:

«К сожалению, правительство Грузии уделяет этому вопросу недостаточно внимания. Говорят в политическом контексте, а не в контексте прав человека. Не связываются по этим темам напрямую, скажем, с Москвой, обсуждают проблемы лишь в Женеве или Эргнети, где обычно присутствуют и представители международных организаций. А там осетинская сторона «закрыта» и политически ангажирована. Нужно говорить со всеми напрямую, у меня была такая практика, так можно сделать больше. А поскольку вопросы освобождения людей вынесены на международный уровень, осетинская сторона пытается все политизировать и представить себя в качестве серьезной силы, чтобы не испортить свой имидж перед Россией. Все последние соглашения, например, по освобождению Важи Гаприндашвили и Зазы Гахеладзе, были достигнуты именно на неформальном уровне».

Между тем в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что в отношении задержанных «будут продолжены предусмотренные законом процессуальные действия».

С момента незаконного задержания была активирована горячая линия, сообщают в Службе государственной безопасности Грузии. «Незаконные задержания людей значительно осложняют среду безопасности и повседневную жизнь местного населения вдоль линии оккупации. Полная ответственность за незаконные задержания возлагается на Российскую Федерацию», – говорится в сообщении СГБ.