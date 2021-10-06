Обзор югоосетинской прессы

В Южной Осетии активно следят за заключением под стражу Михаила Саакашвили, которого в республике считают главным виновником начала августовской войны 2008 года. Блогер Алан Парастаев предлагает взглянуть на арест бывшего президента Грузии как на миротворческий фактор. «Наиболее часто звучит призыв к грузинским властям призвать Саакашвили к ответственности за содеянное им в 2008 году, а именно, за агрессию против Южной Осетии. Мне кажется, что и в Грузии большая доля претензий к бывшему национальному лидеру касается именно этой кровавой страницы в его биографии и в истории Грузии. Правда, вероятно, не очень многие его соотечественники будут требовать от него «ответить» за смерти с юго-осетинской стороны и за развязывание войны как таковой. Скорее, это будут обвинения в «потере» в результате боевых действий территории, которая считается в Грузии ее частью, то есть Южной Осетии», – считает блогер. Тем не менее он отмечает, что и грузинские, и осетинские умелые политики могли бы извлечь из ареста Саакашвили нечто объединяющее, миротворческое, что могло бы стать поводом для начала диалога. «Факт налицо – арест экс-президента встречен позитивно с обеих сторон. Когда еще такое бывало, чтобы действия Тбилиси вызывали одобрение в Цхинвале или наоборот. Но и политиков таких, скорее всего, нет, а если и есть, то нет мотивации», – размышляет Парастаев.

Газета «Республика» комментирует «Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства», торжественное подписание которого состоялось недавно в Министерстве иностранных дел республики. «Самый важный пункт соглашения – это возможность для граждан РЮО получить российский паспорт без отказа от югоосетинского гражданства. Справедливости ради отметим, что эта возможность была предусмотрена уже Договором о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО (статья 6). Тем не менее отдельный документ является более действенным указанием сторонам к действию. Получить российское гражданство с минимальными проволочками смогут и представители старшего поколения жителей РЮО. Это позволит перевести собственно югоосетинских пенсионеров в категорию получателей пенсии РФ и, соответственно, уменьшить нагрузку на республиканский пенсионный фонд», – пишет издание. Среди преимуществ, которые должно дать наличие этого соглашение, – то, что военная служба в РЮО будет приравниваться к военной службе в РФ. Автор поясняет и разницу между понятиями «второе гражданство» и «двойное гражданство». «Если человек имел второе, российское гражданство, как это было в случае с жителями РЮО, то в РФ он рассматривался только как подданный России. Теперь оба гражданства рассматриваются вкупе», – пишет газета.

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В социальных сетях активно обсуждают заявление министра здравоохранения о том, что в подведомственной ему сфере выявлено 230 и уволено 160 совместителей. Отмечается, что некоторые совмещали три и более должности. Телеграм-канал «Бонварнон» задает вопросы: «Первый: чем на протяжении пяти лет занимались всевозможные комиссии под личным контролем президента, которые на словах боролись с совместительством? Второй: каков же был масштаб нарушений законодательства и финансовой нечистоплотности в сфере здравоохранения, если только совместителей сократили 160, а в общем их еще больше? Ответ на этот вопрос – в казначейской проверке бюджета республики, скрываемой Бибиловым от общественности», – пишет телеграм-канал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия