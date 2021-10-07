Валерий Кварчия: «Доклад – это доклад. Но она должна отчитаться, на что были израсходованы деньги»

Уполномоченная по правам человека Республики Абхазия Асида Шакрыл заявила, что ее доклад о проделанной работе был передан спикеру парламента в марте этого года и до сих пор не рассмотрен депутатами. Мы поинтересовались у председателя парламента Валерий Кварчия, почему парламент до сих пор не заслушал отчет и когда планирует это сделать.

Сначала о судьбе доклада о проделанной работе Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл мы спросили у заместителя председателя профильного комитета по государственно-правовой политике Кахи Пертая. Он сообщил, что комитет не получал доклад омбудсмена и рассказал о процедуре его рассмотрения в парламенте:

«В комитет по государственно-правовой политике отчет о проделанной работе Уполномоченной по правам человека не поступал. В соответствии с законом «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия», а именно, на основании статьи 19-й в срок не позднее двух месяцев после окончания календарного года Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на очередной сессии Народного Собрания. Но, если есть вопросы нарушения прав и свобод граждан по каким-то отдельным вопросам, Уполномоченный вправе направлять в парламент специальные доклады. Сам доклад поступил в Народное Собрание в марте текущего года. По процедуре спикер поручает аппарату парламента, чтобы всем депутатам роздали доклад для ознакомления, и потом выносит его на сессию Народного Собрания.

– Полгода отчет Уполномоченной лежит в парламенте, вы можете это прокомментировать? Как это произошло?

– Почему с марта месяца он находится в парламенте и его не вынесли, я не знаю. Я думаю, что на эти вопросы проще будет ответить спикеру».

Мы связались с председателем парламента Валерием Кварчия и спросили у него, что случилось с докладом о проделанной работе Уполномоченной Асиды Шакрыл? Он ответил, что парламент может рассмотреть ее доклад в течение года:

«Ничего такого не произошло, ее отчет называется «ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека». Она в письменном виде присылает это нам, парламент назначает время, можно это принять к сведению, а можно ее пригласить, чтобы она публично выступила по докладу. Так было сделано в прошлом году, за 2018 и 2019 годы она доложила парламенту, что делалось Уполномоченным по правам человека. Теперь в первой половине этого года она прислала сто с лишним (120) страниц доклада о ее работе. Там много рекомендаций нам, что мы должны сделать и какие законы принять. В общем, мы должны отложить все, что у нас запланировано, и заниматься только рекомендациями Уполномоченного по правам человека. Это – первое. Второе – еще не конец года, до конца этого года мы можем в любое время выслушать этот доклад».

По словам спикера, год был очень тяжелый, парламент занимался горящими вопросами, обсуждая то ковид, то проблемы в энергетике. В июле депутаты были в Сирии, потом начался отпуск. Сейчас парламент приступает к утверждению республиканского бюджета, этот вопрос самый важный и затягивать его нельзя, именно поэтому председатель комитета по бюджету Натали Смыр требовала у Уполномоченной финансовый отчет, без рассмотрения которого не может утверждаться смета расходов на 2022 год:

«Председатель комитета Натали Смыр неоднократно просила, чтобы Асида Шакрыл зашла к ним и обсудила с ними свою смету, но, как вы слышали на сессии, она ни разу не появилась на заседании комитета. Контрольная палата в таком же положении, но она не делает из этого трагедии, почему Уполномоченная по правам человека на всю страну высказывает свое возмущение? Я этого не понимаю. Доклад – это доклад. Но она должна отчитаться, на что были израсходованы деньги, которые мы выделили аппарату Уполномоченной по правам человека. Что здесь непонятного? Что здесь возмутительного? Она знаете, чего хочет? Она хочет, чтобы мы созвали отдельную, специальную сессию и посвятили ее докладу. Если бы она согласилась, чтобы ее вопрос внесли в повестку очередной сессии, мы бы выделили ей полчаса-час, и ничего бы плохого в этом не было. Но нет, ей надо специально собрать сессию, чтобы ее величество выслушали стоя… Я сейчас утрирую, но примерно так. Это не горит, доклад здесь, до конца года мы имеем право его в любое время вынести, выслушать ее и обсудить. Ничего страшного не происходит. Другое дело, что время поджимает касательно ее бюджета, сметы. Она должна быстро связаться с председателем комитета, совместно обсудить проект, который она прислала».

И все-таки остается вопрос: когда депутаты найдут время и выслушают доклад о правах человека в Абхазии? Валерий Кварчия пообещал, что когда найдет подходящее время, то обязательно вынесет ее доклад на сессию, и Асиду Шакрыл пригласят на заседание, как это делали ранее.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия