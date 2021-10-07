Как в Южной Осетии отнеслись к аресту Михаила Саакашвили?

За заключением Михаила Саакашвили в руставскую тюрьму внимательно следят в Цхинвале. «Эхо Кавказа» выясняло, как в Южной Осетии отнеслись к аресту бывшего президента Грузии, которого в республике считают главным виновником развязывания августовской войны 2008 года.

По мнению преподавателя философии Югоосетинского госуниверситета Валентины Котоловой, арест Михаила Саакашвили явно не центральное событие в информационной повестке дня республики, но местная общественность, конечно, наблюдает за этой историей:

«Для нас это когда-то была очень болезненная тема, но сейчас она как бы немного сгладилась, все-таки время лечит. Сейчас мы просто смотрим на это, как на какую-то комедию жизни, которую он, по-моему, сам и играет, но в последнее время уж больно неудачно. Так что мы, в принципе, не можем ничего оригинального или нового думать о том, что происходит. Просто если он получит, наконец, по заслугам, мы будем рады. Лично я буду рада, потому что слишком много горя он обрушил на наши головы. А так, все относятся к сюжету с арестом Саакашвили как к очередному анекдоту грузинской политики. И в то же время мы надеемся, что Саломе Зурабишвили сдержит свое слово и не будет никакой амнистии. Пусть посидит, ему полезно будет подумать в том месте, где он сейчас находится».

Гражданская активистка из Ленингорского района Тамара Меаракишвили говорит, что отношение ленингорцев к Михаилу Саакашвили неоднозначное. До войны люди с воодушевлением приняли его реформы. В районе покончили с коррупцией, преступностью, старики начали получать пенсии. У местной молодежи появилась возможность поступать в вузы без взяток и блата.

Потом они увидели плохое – войну 2008 года, которую никто не хотел, а затем еще эта война докатилась до Ленингора и перевернула их жизнь – разделила семьи.

И снова он продемонстрировал хорошее – не забыл о беженцах, всех устроил, выдал бесплатное жилье в Церовани, поставил на довольствие. А вот с теми, кто не захотел уезжать из района, поступил плохо. Их упрекали, им угрожали, требовали покинуть район…

Только теперь все это пустые разговоры о прошлом, на которые ленингорцы уже не тратят время даже на кухнях, говорит Тамара Меаракишвили:

«Мы, конечно, смотрим новости из Тбилиси, следим за тем, как там развивается политическая и экономическая ситуация, потому что там наши семьи, мы переживаем за них. Но при этом мы понимаем, что как бы там ни сложилось, кто бы ни пришел к власти, в решении наших проблем он или они нам ничем не помогут. То есть они не помогут открыть нам дорогу, чтобы мы, наконец, смогли обнять наших близких. Они, как мы видим, даже не стараются нам помочь. Поэтому и интерес к этим выборам был минимальный за весь период с 2008 года. Нас сейчас больше интересуют местные выборы. Мы их ждем с нетерпением и надеждой, что кто-то из кандидатов пообещает нам открыть дорогу, и мы будем за него голосовать. А, может, сам Бибилов хотя бы перед выборами откроет «Раздахан». Все-таки он популярен в Церовани, там много тех, кому он дал гражданство и пенсии, многие готовы за него голосовать».

После ареста Михаила Саакашвили в Грузии югоосетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев заявил, что Южная Осетия имеет право потребовать выдачи Михаила Саакашвили по месту совершения прежних преступлений.

«Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года», –цитирует Дмитрия Медоева информагентство «Рес». Медоев подчеркнул, что «Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим».

Югоосетинский общественник, комбатант Тимур Цхурбати поделился с «Эхом Кавказа», как на это заявление отреагировали его друзья – защитники отечества, как в Южной Осетии называют ветеранов конфликта:

«Я скажу, как мой круг общения, мои друзья отреагировали на заявление Дмитрия Медоева о том, что надо требовать выдачи Саакашвили Южной Осетии. Они сказали: «Чего он гонит?! Во-первых, не выдадут, а во-вторых, если вдруг выдадут, тогда что? Держать его здесь, в тюрьме? Зачем он здесь нужен? Пусть там сидит». В целом наших ветеранов эта история не особо впечатляет. Ну посадили и посадили, значит, будет сидеть. Особого значения этому событию не придают. Лично я думаю, что Саакашвили недостаточно владел информацией, полагая, что за него выйдут люди. Хотя, говорят, выходят, проводят акции протеста у тюрьмы, но не в такой критической массе, чтобы его выпустили».

Тимур Цхурбати говорит, что чем дольше наблюдает за внутренней ситуацией в Грузии, тем больше убеждается в правильности исторического выбора южных осетин.

«За время конфликта три президента в Грузии сменились – Гамсахурдия, Шеварднадзе и Миша. Гамсахурдия убили, Шеварднадзе прогнали, Мишу приговорили к тюремному сроку. И это веский аргумент в нашем разговоре с грузинами. Я им говорил: «Вы со своими идиотами разберитесь. Почему мы, осетины, должны страдать из-за идиотов, которых вы потом сами же и прогоняете, а нам говорите, что все беды, которые сваливались на нашу голову, - это была случайность». Я думаю, эта история – еще один весомый аргумент в пользу нашей независимости, нашей свободы. И, в принципе, для меня этот вопрос не обсуждается. Признают - не признают – это их дела. Вон Тайвань тоже не признают, и что? Живут себе», – говорит Тимур Цхурбати.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия