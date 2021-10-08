«Я могу дышать» – под завалами дома в Батуми есть выжившие

Через час после обрушения жилого дома в центре Батуми к месту происшествия подвезли тяжелую технику, чтобы начать разбирать завалы.

Шестиэтажный корпус расположен в центре Батуми, между улицами 26 мая и Мемеда Абашидзе. Дом неожиданно обрушился сегодня около полудня.

Сразу после происшествия на место прибыли пожарные-спасатели, однако они с помощью небольшого подъемного крана могли только убрать обломки с нескольких машин, которые находились возле корпуса. Так удалось вытащить из машины женщину и ее ребенка, их отправили в больницу.

Между тем под обломками здания находятся люди – в доме было 12 квартир, пишет агентство «Новости-Грузия».

Жильцы дома, чьи близкие попали под обломки, наблюдают за действиями спасателей, их психологическое состояние очень тяжелое – люди оплакивают своих близких, зовут детей, находившихся в доме во время обрушения.

Одному из мужчин из-за шока понадобилась помощь медиков – в доме остались его жена, трое детей и брат.

Спасатели услышали, как несколько людей звали на помощь из-под завалов. Один из жильцов кричал: «Я могу дышать», и утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их.

Также с некоторыми из находящихся под завалами жильцов удалось связаться по телефону – один из них сказал, что он жив, но у него, скорее всего, сломана нога.

Пока спасатели не вывели из-под обломков дома ни одного человека.

Во дворе дома, несмотря на просьбы спасателей покинуть территорию, продолжают оставаться сотни жителей Батуми.

Жильцы рассказали журналистам, что эта часть дома была возведена в конце 70-х годов в проеме между зданиями более старой постройки. Позже со стороны двора к подъезду пристроили лифт. В результате сегодняшнего происшествия обрушилась конструкция лифта и подъезд, что повлекло за собой и обрушение стен.

По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение.

Также есть версия, что обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва.