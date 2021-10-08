Обзор абхазской прессы

Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте «Асаркьа» высказала свое мнение по поводу инцидента, который произошел на сухумской набережной 30 сентября.

«Боюсь, что нынешнее празднование Дня Победы запомнится в основном стрельбой депутата парламента в самом центре абхазской столицы и последующей разборкой с милицией, а также не очень пристойной сценой в зале заседания парламента. Самый сокровенный праздник Абхазии омрачен дракой и разборкой, очень напоминающей мафиозную. Возможно, хороши обе стороны: не умеют разговаривать уважительно и быстро дают волю рукам. Но в результате вышла безобразная история, имевшая скандальное продолжение».

Кто выиграл от этого? По ее словам, точно не имидж страны в целом.

«В наши дни ходить по городу с пистолетом в кармане – это признак не мужественности, а дикости и непонимания, в чем истинное достоинство сильного мужчины. Некоторые умудряются ходить с пистолетом даже на прием к врачу, абсолютно не ощущая неуместность подобного поступка. Стрельба на улицах из боевого оружия была понятна в ночь окончательной победы и даже в первые годы после нее. Сейчас достаточно праздничного салюта на государственном уровне», – заключила Надежда Венедиктова.

* * *

Председатель Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Лариса Киут на своей странице Facebook также высказала мнение по поводу избиения ветеранов в День Победы.

«День Победы для меня не столько праздник, сколько боль по погибшим героям, отдавшим жизнь за победу, мы чтим их память. Но в то же время это праздник со слезами на глазах. Но что у нас происходит? В столице не вывешены флаги, нет плакатов с поздравлениями, нет баннеров с погибшими, нет салютов, нет концертов на набережной, где звучали бы песни победы. И это уже второй год. Кульминацией всего этого стало избиение нашими доблестными сотрудниками ветеранов и инвалидов войны! Это уму непостижимо! Избить ветеранов в День Победы и оставить их на набережной – это кощунственно и большое преступление», – подчеркнула Лариса Киут.

По ее словам, необходимо возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции. «Если выстрелы в День Победы сочли преступлением, то почему же отдельным личностям можно стрелять в сотрудников, как Мизан Зухба, и это сходит с рук?! Ответ ясен. Во всем происходящем есть и вина ветеранов, так как мы расколоты. Нам надо объединиться и защищать интересы ветеранов, нам надо встать вместе, как во время войны», – заключила Лариса Киут.

* * *

В Абхазии начнут блокировать VPN для борьбы с майнингом, пишет Telegram-канал «RESPUBLICA». Источник, близкий к компаниям, предоставляющим доступ в интернет, сообщил Telegram-каналу, что правительство обязало эти компании блокировать доступ к майнинг-сайтам по VPN-протоколам. В ближайшие дни операторы связи начнут блокировать доступ абонентов к VPN-протоколам, которые позволяли майнить криптовалюту.

«На сегодняшний день все провайдеры могут это сделать. Есть договоренность, что VPN-протоколы будут заблокированы», – сообщил источник.

Специалист, занимающийся настройкой оборудования для майнинга, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Telegram-каналу «RESPUBLICA», что блокировка VPN не приведет к невозможности майнить в Абхазии. «Это интернет. И если есть тысячи способов заблокировать, то есть и тысячи способов обойти эти блокировки», – отметил он.

Блокировка VPN уже начинает вызывать недовольство среди майнеров, так как они уверены, что ограничения коснутся только тех, кто майнит дома.

«Вся эта история будет бить по тем, кто имеет 1-2 аппарата, а те, у кого фермы большие, всегда найдут выход. В конце концов, есть спутниковый интернет!» – негодуют участники дискуссии.

IT-специалист подчеркнул, что некоторые предусмотрительные майнеры уже давно подготовились к новым ограничениям. Но такие решения недешевые, поэтому крупные майнинг-фермы смогут позволить себе решение этой проблемы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия