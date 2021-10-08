Под обломками: спасательная операция в Батуми

В Батуми на месте обрушения жилого корпуса уже более девяти часов ведутся спасательные работы. До сих доподлинно не известно, сколько именно человек оказались под завалами. Предположительно, согласно данным МВД, там может находиться от 10 до 15 человек.

Часть семиэтажного корпуса, а точнее – целый подъезд обрушился около полудня. Под завалами оказались от 10 до 15 человек. Двое из них в течение дня выходили на связь со спасателями, вручную расчищающими завалы. На месте практически не используется тяжелая техника, чтобы не навредить людям, оказавшимся под обломками, говорит министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури:

«По нашей информации, там может быть от 10 до 15 человек. Но это неточно. Это то, что нам известно от соседей и от тех жителей корпуса, которых не было дома (в момент обрушения). Там не могут работать одновременно много (спасателей). Работать быстро физически невозможно, потому что можно навредить людям, находящимся под завалами. Наши спасатели очень профессионально работают, разбирают обломки, чтобы вытащить людей».

Вскоре после обрушения дома людям удалось достать из-под обломков годовалого ребенка. Он находился в машине, припаркованной у обрушившегося дома. Его мать со вторым малышом в момент обрушения была в соседнем здании на приеме у врача:

«Когда мы услышали громкий шум и вышли на улицу, все было как в тумане, ничего не было видно. Муж до этого вышел из машины, а она оказалась под обломками. Ребенок был внутри. Слава богу, там же оказались водитель трактора и еще один мужчина – они проявили мужественность, вытащили его».

У ребенка сломана нога и есть легкие повреждения на теле. Из больницы его уже выписали.

Родные людей, оказавшихся под обломками, тем временем следят за ходом спасательной операции на месте. Известно, что среди тех, кого ищут, есть дети.

«Дома были женщина, двое детей и брат мужа. На четвертом этаже. Моя невестка говорила с ней, но потом связь оборвалась, и мы больше не смогли дозвониться», – сказала журналистам родственница жильцов дома, обрушившегося сегодня в Батуми.

Еще одна женщина говорит, что под завалами находится пенсионерка:

«81-летняя женщина, она жила на четвертом этаже в однокомнатной. Была одна. На одном из этажей делали ремонт, видимо, сняли несущую стену».

О том, что на одном из этажей шел ремонт, рассказывают и другие люди, живущие в округе:

«Соседка, которая стала очевидцем, вывешивала белье и увидела, как дом постепенно начал опускаться. Вначале, как она говорит, это было совершенно беззвучно, он опускался постепенно, а потом рухнул. Как рассказывают соседи, кто-то купил квартиру в этом подъезде, делал ремонт и демонтировал несущую стену – так говорят».

МВД в качестве одной из версий рассматривают и эту. Следствие ведется по статье 240 УК Грузии (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия).

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который выехал на место трагедии, в свою очередь говорит, что необходимо дождаться итогов расследования:

«Существует много версий, и мы дадим ответы на все вопросы. Я выслушал версии от министра внутренних дел, он об этом заявил и публично, впрочем, я не хочу делать какие-то выводы. Дождемся результатов следствия. В первую очередь мы должны молиться, чтобы люди выбрались оттуда живыми».

Спасательные работы на месте продолжаются.

В 20:30 спасателям удалось извлечь из-под обломков женщину 50-ти лет. Она в течение всего дня находилась на связи со спасателями. Работы на месте продолжаются.