Число жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до пяти

Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми увеличилось до пяти, сообщает Общественный вещатель Грузии. Спасатели достали тело из-под завалов рано утром. Машина «скорой» уже доставила его на экспертизу.

По информации «Рустави 2», мертвым найден несовершеннолетний. Комментариев официальных лиц до сих пор не поступало.

Поздно ночью спасатели вытащили из-под завалов тела еще четырех человек. По некоторым данным, среди них как минимум один ребенок. Ранее двух граждан – мужчину и женщину - обнаружили живыми, они были доставлены в больницу. Медики сообщают, что состояние пациентов тяжелое.

Поисковая операция продолжается уже около 20 часов. На месте находятся глава МВД Грузии и руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

«Рустави 2» передает, что сейчас под завалами спасатели ищут четырех человек. По данным МВД, в момент обрушения в доме находилось от 10 до 15 человек.

Пятиэтажный дом с надстройкой, построенный в конце 70-х годов, обрушился в Батуми 8 октября около полудня. В доме было 12 квартир.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.