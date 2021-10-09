Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют заявления Пашиняна и Алиева о готовности встретиться под их эгидой

7 и 8 октября в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбоннье.

В заявлении, распространенном сопредседателями по итогам встреч, отмечается, что они были проведены для обсуждения вопросов возможных деэскалационных и гуманитарных мер.

Отмечается также, что во встречах принял участие и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«Все участники подчеркнули необходимость полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего и обсудили возможные деэскалационные и гуманитарные меры, включая возвращение удерживаемых, пропавших без вести и всех перемещенных лиц. Сопредседатели подтвердили намерение продолжить работу со сторонами», - говорится в заявлении.

Сопредседатели приветствовали публичные заявления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразивших принципиальную готовность встретиться под эгидой сопредседателей, сообщает Радио Азатутюн.

«Сопредседатели надеются на участие сторон в обсуждении деталей такой встречи и подтверждают свою готовность посетить регион в скором будущем для обсуждения следующих шагов в этом процессе», - заявили сопредседатели.