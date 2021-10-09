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Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют заявления Пашиняна и Алиева о готовности встретиться под их эгидой
7 и 8 октября в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбоннье.
В заявлении, распространенном сопредседателями по итогам встреч, отмечается, что они были проведены для обсуждения вопросов возможных деэскалационных и гуманитарных мер.
Отмечается также, что во встречах принял участие и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Все участники подчеркнули необходимость полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего и обсудили возможные деэскалационные и гуманитарные меры, включая возвращение удерживаемых, пропавших без вести и всех перемещенных лиц. Сопредседатели подтвердили намерение продолжить работу со сторонами», - говорится в заявлении.
Сопредседатели приветствовали публичные заявления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразивших принципиальную готовность встретиться под эгидой сопредседателей, сообщает Радио Азатутюн.
«Сопредседатели надеются на участие сторон в обсуждении деталей такой встречи и подтверждают свою готовность посетить регион в скором будущем для обсуждения следующих шагов в этом процессе», - заявили сопредседатели.
Другие новости дня
Посольство США в Грузии соболезнует родным и близким погибших в Батуми
Посольство США в Грузии выражает соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми. Соответствующее заявление появилось на официальной страничке дипмиссии в соцсети Facebook.
«Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Батуми. Команда нашего посольства всегда будет хранить память о пострадавших, пропавших без вести и погибших. Мы приветствуем спасателей, которые неустанно работают, чтобы спасти жизни и помочь как можно большему количеству людей».
Обрушение части жилого дома произошло в Батуми в полдень 8 октября, сообщает SOVA. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается уже более суток. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В общей сложности в результате трагедии погибли восемь человек, трое из которых – дети.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
Футбол: Армения в Рейкьявике сыграла вничью в матче с Исландией
В матче 7-го тура отборочного турнира Чемпионата мира по футболу сборная Армении в Рейкьявике сыграла вничью с командой Исландии. Игра завершилась со счетом 1։1.
В составе сборной Армении на 35-й минуте отличился защитник Камо Оганесян. Ответный гол хозяев поля на 77-й минуте забил Исак-Бергманн Йоуханнессон.
После 7 туров сборная Армении с 12 очками занимает третью строчку в группе J.
В следующем матче подопечные Хоакина Капарроса 11 октября на выезде сыграют против сборной Румынии.
Более 100 человек умерли от коронавируса на Северном Кавказе за последние сутки
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 105 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 180.
Согласно официальным данным, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Ставропольском крае – 32, в Дагестане – 12, в Карачаево-Черкесии и Чечне зафиксировано по семь летальных случаев, в Адыгее умерли пять человек, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии и Ингушетии скончались два пациента в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 21 580 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 364 (89 073 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 229 (75 911)
- Дагестан + 118 (52 920)
- Кабардино-Балкария + 91 (32 650)
- Чечня + 71 (23 239)
- Северная Осетия + 70 (23 588)
- Ингушетия + 68 (22 101)
- Карачаево-Черкесия + 60 (25 963)
- Калмыкия + 57 (30 991)
- Адыгея + 52 (20 099)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 396 535 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 9 октября, выявлено 7 746 718 заболевших коронавирусом.
Под завалами дома в Батуми найдены тела еще двоих погибших
Под завалами обрушенного дома в центре Батуми найдены тела еще двоих человек. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Двое из них – дети.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается уже более суток. Обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больницы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщает SOVA.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
МИД Армении: Опечалены разрушением корпуса в Батуми, Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии
Министерство иностранных дел Армении отозвалось на трагедию в Батуми.
«Мы опечалены разрушением корпуса в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице ведомства в Twitter.
В результате обрушения одного подъезда жилого дома в Батуми погибли шесть человек, в больнице находится один выживший, он в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Спасатели продолжают поисковые работы на завалах, сообщает Общественный вещатель Грузии.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Батуми
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением жилого дома в центре Батуми. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.
«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».
По данным грузинских СМИ, один из задержанных по факту обрушения дома является гражданином Азербайджана. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего корпуса, где велись строительные и ремонтные работы. По данным МВД, это происходило с нарушением правил безопасности. Задержаны также двое рабочих, передает SOVA.
Четверо погибших при обрушении дома в Батуми – члены одной семьи
Четверо из шести жертв обрушения жилого дома в Батуми являются членами одной семьи. По данным СМИ, это 35-летняя Инга Мекеидзе, двое ее детей и деверь.
Ингу Мекеидзе извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения женщина была в сознании, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, ее сердце останавливалось пять раз. Сегодня утром в больнице сообщили о смерти пациентки.
Ночью из-под обломков извлекли тела двоих детей женщины – мальчика в возрасте 1 года и 9-летнюю девочку. Вместе с несовершеннолетними был обнаружен их дядя.
Со ссылкой на родственников семьи издание Ambebi.ge пишет, что мужчина живет за границей. Недавно он приехал в Батуми и гостил у брата. По их словам, он был найден в обнимку с племянниками.
В живых остался супруг Инги Мекеидзе, а также еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку утром мужчина отвел ребенка в детский сад.
СМИ распространяют тяжелейшие кадры, на которых запечатлен мужчина, потерявший почти всю свою семью.
Семиэтажный дом обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в нем было 12 квартир. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Саакашвили призывает международное сообщество отреагировать на нарушение его прав
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Обращение политика из тюрьмы сегодня, 9 октября, было опубликовано на его странице в Facebook.
В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Несмотря на требования адвокатов экс-президента, до сих пор заседание не назначено. По мнению Саакашвили, власти опасаются, что его появление на публике вызовет волну общественного негодования.
«Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов… Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда», - говорится в письме Саакашвили.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и уже девятый день продолжает голодовку. Экс-президент не признает обвинений и называет себя политическим заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Всего на Сакашвили заведено четыре уголовных дела, по двум из них были вынесены приговоры. Политик заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом 29 сентября.
В Грузии 11 октября объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура», – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.
Флигель семиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Коронавирус в Грузии: 2 844 новых случаев заражения, 29 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 844 случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,48%, за последние две недели – 5,94%, а за последнюю неделю – 7,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 631 563.
Более 27% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 775. В Имерети выявили 607 случаев заражения, в Кахетии – 368, в Самегрело и Земо Сванети – 339, в Квемо Картли – 154, в Шида Картли – 147, в Аджарии – 127, в Гурии – 116, в Мцхета-Мтианети – 85, в Самцхе-Джавахети – 74, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.
От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 221.
Выздоровели 814 человек, их общее число выросло до 598 468.
На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев коронавируса. Из них 4 203 пациента (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 945 больных тяжелое, 257 подключены к аппаратам ИВЛ. 667 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 18 978 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 67 граждан, а в самоизоляции – более 17,6 тысячи.
В Абхазии за сутки выявлено 158 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 575 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 158 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 97 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 661 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 616 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене
Депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на своей странице в фейсбуке, что Медведчука подозревают в реализации «преступной схемы поставок угольной продукции» из самопровозглашенных ДНР и ЛНР с конца 2014 года по начало 2015 года. Депутат якобы отчитывался об этом перед властями России. Следствие предполагает, что его действия подрывали энергетическую независимость Украины. СБУ также проверит бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках нового дела в отношении Медведчука.
Депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под домашний арест в мае этого года. Его вместе с еще одним депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну.
- Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
- Медведчук - кум российского президента Владимира Путина. Тот в 2004 году выступил крестным отцом младшей дочери украинского политика Дарьи.
СМИ узнали о характере ремонтных работ, проводившихся в обрушившемся доме в Батуми
Задержанный по делу об обрушении жилого дома в Батуми Заур Будагов планировал объединить принадлежащую ему квартиру и подвал. Об этом свидетельствуют документы из публичного реестра, сообщает издание «Батумелеби».
Дом на улице 26 Мая обрушился 8 октября. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски людей под завалами продолжаются.
Владелец квартиры на первом этаже З.Б., а также двое нанятых им рабочих, задержаны в качестве обвиняемых. По версии следствия, причиной обрушения здания стали ремонтно-строительные работы, проводимые по его поручению «с грубым нарушением правил безопасности».
Согласно данным реестра, в собственности Будагова числилась квартира на первом этаже площадью 200 кв. метров и небольшой подвал ниже. 4 октября собственник официально обратился к госструктурам с просьбой о регистрации изменения. Производство было приостановлено 8 октября. Национальное агентство публичного реестра затребовало внутренний обмер квартиры и подвала, а также протокол товарищества, который подтверждает согласие жильцов не проводимые работы. В мэрии Батуми ранее также сообщали, что не выдавали разрешения на реконструкцию здания.
Ссылаясь на соседей «Батумелеби» предполагает, что Будагов начал реконструкцию, не получив разрешения. В беседе с журналистами жильцы неоднократно указывали, что строительные работы активно велись, а «в доме все гудело». Источники издания утверждают, что в последнее время из подвала дома выносили большое количество земли. Также существует предположение, что в принадлежащей Будагову квартире было демонтировано перекрытие - горизонтальная внутренняя несущая конструкция.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Одна из пострадавших при обрушении дома в Батуми скончалась в больнице
35-летняя женщина, пострадавшая при обрушении жилого дома в Батуми, скончалась в больнице. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
Женщину извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения она была контактной, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, фиксировалась остановка сердца.
В настоящее время в больнице остается еще один пострадавший - 37-летний мужчина. По словам медиков, состояние пациента стабильно тяжелое, и он остается в реанимации.
Ранее под завалами были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних. Точное число граждан, находившихся в здании во время обрушения, не известно. МВД говорит о 10-15 лицах. СМИ сообщают, что на данный момент пропавшими числятся как минимум трое человек.
Флигель пятиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». В качестве обвиняемых задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт.
В МВД назвали причины обрушения дома в Батуми – задержаны три человека
МВД Грузии сообщило о задержании трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности».
По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, - 30-летний Г.С. и 59-летний Х.С.
«По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября», - сказано в заявлении МВД, распространенном сегодня утром.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжается уже 21 час. По неуточненной информации, под обломками остаются четверо человек.
Накануне вечером двух человек достали живыми. Позже спасатели обнаружили под завалами еще пять тел. СМИ сообщают, что среди погибших как минимум двое несовершеннолетних, передает агентство «Новости-Грузия».
Число жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до пяти
Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми увеличилось до пяти, сообщает Общественный вещатель Грузии. Спасатели достали тело из-под завалов рано утром. Машина «скорой» уже доставила его на экспертизу.
По информации «Рустави 2», мертвым найден несовершеннолетний. Комментариев официальных лиц до сих пор не поступало.
Поздно ночью спасатели вытащили из-под завалов тела еще четырех человек. По некоторым данным, среди них как минимум один ребенок. Ранее двух граждан – мужчину и женщину - обнаружили живыми, они были доставлены в больницу. Медики сообщают, что состояние пациентов тяжелое.
Поисковая операция продолжается уже около 20 часов. На месте находятся глава МВД Грузии и руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
«Рустави 2» передает, что сейчас под завалами спасатели ищут четырех человек. По данным МВД, в момент обрушения в доме находилось от 10 до 15 человек.
Пятиэтажный дом с надстройкой, построенный в конце 70-х годов, обрушился в Батуми 8 октября около полудня. В доме было 12 квартир.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Из-под обломков обрушившегося дома в Батуми извлекли тело погибшего
Из-под обломков обрушившегося дома в Батуми извлекли тело погибшего, сообщает телекомпания «Рустави-2». Тело в черном пакете увезли на автомобиле скорой помощи. Личность погибшего не разглашается. Ранее о смерти находящегося под завалом человека сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Спасатели не знают, сколько человек находилось в доме во время обрушения, число варьируется от 10 до 15 человек. Министр пояснил, что у ведомства нет полной картины того, кто находился дома или в гостях в момент катастрофы. Ранее в мэрии Батуми заявляли, что ищут восемь человек, четверо из них – дети.
Таким образом, спустя 12 часов после обрушения из-под обломков живыми извлекли только двух взрослых – мужчину средних лет и молодую женщину, мать двоих детей. Они находятся в клинике, состояние женщины очень тяжелое.
Еще днем спасатели вытащили из автомобилей, припаркованных возле дома и пострадавших от обвала, трех человек – женщину с ребенком 6 лет, и годовалого малыша, оказавшегося в засыпанном камнями автомобиле. Состояние всех троих удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они сегодня же были выписаны из клиники домой.
Спасатели будут работать на месте катастрофы до тех пор, пока не разберут все завалы. Задействованы несколько сотен человек, группы меняются каждые несколько часов.
Пятиэтажный дом с надстройкой постройки конца 70-х годов обрушился в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». В доме было 12 квартир. Причина катастрофы пока неизвестна. В МВД наиболее вероятной версией считают строительные работы, проводимые на первом этаже или в подвале с нарушением правил.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
По неподтвержденным данным, в полицию для опроса уже был вызван владелец коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену, чтобы объединить подвал с первым этажом.
Врач подтвердил, что Саакашвили выпил бутылку сока – на большее у него нет денег
Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты питания в тюремном магазине он уже не может. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил Саакашвили в пенитенциарном учреждении.
«Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег», - сказал Кипшидзе.
Подтвердить распространенную администрацией тюрьмы информацию о том, что заключенный экс-президент также ест мед, Кипшидзе не смог. «Про мед не спрашивал, но у него нет денег, какой там мед», - заявил он.
Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и сок, его лимит исчерпан. «Сок уже выпил, одну бутылку. Больше у него нет», - добавил он.
Сегодня Кипшидзе провел консультации с главным врачом пенитенциарного учреждения. Кроме того, по его словам, экс-президенту были проведены «рутинные исследования», такие как общий анализ крови. Кипшидзе указал, что результаты исследований оказались «не очень обнадеживающими», поскольку по некоторым параметрам существует риск развития анемии. Тем не менее, на данный момент политик чувствует себя хорошо.
«Если вы увидите его, и не заметите, что человек голодает. В весе скинул», - подчеркнул Кипшидзе.
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в тюрьму города Рустави. Ранее сегодня адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили, прибывшая к нему в тюрьму, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем. Сегодня же Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла эти заявления. По информации ведомства, состояние здоровья экс-президента Грузии оценивается как удовлетворительное, он принимает назначенные врачами препараты, передает агентство «Новости-Грузия».
Пенитенциарная служба: Саакашвили начал принимать продукты питания – мед и сок
На восьмой день пребывания в тюрьме Михаил Саакашвили приобрел семь банок меда, сообщает сегодня вечером, 8 октября, телекомпания «Рустави-2».
Саакашвили со дня задержания 1 октября объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Он также заявляет, что считает себя политическим заключенным. По словам адвокатов, Саакашвили за неделю пребывания в тюрьме похудел на 12 кг. Его попросили отказаться от голодовки как формы протеста представители церкви – такое послание направил экс-президенту Католикос-Патриарх Илия Второй, а также отец – профессор медицины Николоз Саакашвили.
Руководитель специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили подтвердил в беседе с «Рустави-2», что Михаил Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок. «В понедельник для него была подготовлена личная карта. У него появился доступ к разным продуктам [в тюремном магазине], это, в том числе, натуральный сок и мед. И после подтверждения заказа, насколько мне известно, он получил несколько банок меда и сок. Он начал принимать пищевые продукты, мед и соки, что фактически означает, что так или иначе организм не будет истощен», - заявил Ника Цхварашвили.
Между тем сам Саакашвили сегодня заявлял о том, что не собирается прекращать голодовку. Сегодня Саакашвили в тюрьме навещала депутат парламента Украины Лиза Ясько – как недавно выяснилось, украинка и бывший президент вместе жили в Киеве и, по его словам, «создали семью». Специально приехавшая на этой неделе в Тбилиси Ясько сказала журналистам после сегодняшнего свидания в тюрьме, что Саакашвили «в боевом настроении, но, к сожалению, его здоровье уже серьезно подорвано».
Между тем Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором отмечает, что состояние здоровья Саакашвили «удовлетворительное». Администрация тюрьмы напомнила, что Саакашвили после помещения в тюрьму прошел медицинское обследование, он также лечится прописанными ему семейным врачом лекарствами, которые «выдаются осужденному по мере необходимости».
Сегодня же администрация руставской тюрьмы удовлетворила просьбу экс-президента и адвокатов и допустила к Саакашвили его личного врача Николоза Кипшидзе. Кипшидзе, несколько дней назад прибывший в Грузию из США, был допущен в тюрьму уже в нерабочее время, после 20:00. Он сообщил журналистам, что планирует взять у экс-президента кровь и провести другие обследования, однако не знает, будет ли ему предоставлена такая возможность.
Из-под завалов дома в Батуми спасатели извлекли еще одного человека
Из-под завалов дома в Батуми спасатели извлекли еще одного человека – мужчину. Почти 11 часов он находился под завалами. Несмотря на это, он находится в сознании. Бригада скорой помощи доставит его в больницу, где ему будет оказана необходимая неотложная помощь.
Ранее, в 20:30, спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Батуми женщину. Все это время она находилась в постоянном контакте со спасателями.
Женщина доставлена в реферальную больницу Батуми. Врачи оценивают как «очень тяжелое». У пролежавшей около девяти часов под обломками женщины политравма - множественные травматические повреждения органов или тканей. Глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе заявила журналистам, что пациентка в сознании.
- В Батуми на улице 26 Мая сегодня около полудня рухнул пятиэтажный жилой домой с надстройкой. По одной из версий, во время ремонтных работ на первом этаже и в подвале дома могла быть повреждена несущая стена.
Извлеченная из-под обломков в Батуми женщина находится в тяжелом состоянии
Состояние женщины, которую спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Батуми, врачи оценивают как «очень тяжелое». Пациентка переведена в реферальную клинику Батуми. У пролежавшей около девяти часов под обломками женщины политравма - множественные травматические повреждения органов или тканей.
Глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе заявила журналистам, что пациентка в сознании и ей проводят обследования.
«Из-под обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой, она в тяжелом состоянии», - заявила Нижарадзе.
Она отметила, что ребенок, ранее извлеченный из автомобиля, припаркованного возле дома и попавшему под завал, уже отправился домой после оказания помощи.
Таким образом, в клинике пока находится только одна женщина – жительница дома, в котором произошла катастрофа. По словам главы Минздрава Аджарии, все клиники города мобилизованы и готовы принять пострадавших.
- В Батуми на улице 26 Мая сегодня около полудня рухнул пятиэтажный жилой домой с надстройкой. По одной из версий, во время ремонтных работ на первом этаже и в подвале дома могла быть повреждена несущая стена, передает агентство «Новости-Грузия».
Трех журналисток, сотрудничающих с Радио Свобода, признали «иноагентами»
Министерство юстиции России внесло в реестр «СМИ-иноагентов» журналисток Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьеву, сотрудничающих с Радио Свобода и Север.Реалии. Также в список внесли расследовательский проект Bellingcat.
В реестр также добавлены журналист телеканала «Дождь» (признан «иноагентом») Даниил Сотников, корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, журналисты «Настоящего времени» Елизавета Сурначева и Роман Перл, журналист Евгений Симонов, а также юрист и руководитель «Центра защиты прав СМИ» (признан «иноагентом») Галина Арапова.
Сурначева, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием «Проект», которое признано в России нежелательной организацией, а его бывший главный редактор Роман Баданин включен в реестр «СМИ-иноагентов».
Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр «СМИ-иноагентов». «В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории», – говорится в заявлении издания.
Из организаций, кроме Bellingcat, в список «СМИ-иноагентов» попали компания «МЕМО», которая является учредителем издания «Кавказский узел» и компания-владелец издания M.News.
- На данный момент в реестр СМИ-«иноагентов» включены 85 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов.
- 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-«иноагентов», а также внести 12 поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об «иностранных агентах».
Директор школы в Казани, где произошла стрельба, стала обвиняемой
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Директору казанской гимназии, где пять месяцев назад произошла стрельба, предъявлено обвинение по делу о халатности. Следователи утверждают, что Амина Валеева не обеспечила охрану и работу систем безопасности – в одном из классов не работал радиодинамик. Из-за этого 19-летний Ильяз Галявиев попал с оружием в школу и начал стрельбу.
Валеева находится под подпиской о невыезде.
По делу о халатности также проходят директор охранной фирмы и инженер систем оповещения.
Бывший ученик казанской школы Ильназ Галявиев совершил нападение 11 мая. У него было легально приобретенное охотничье ружье. В результате стрельбы погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали.
Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.
Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Батуми женщину
Спустя почти восьмичасовых спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Батуми женщину. Все это время она находилась в постоянном контакте со спасателями. Ранее спасатели снабжали ее водой, а за несколько минут до извлечения потребовали для нее кислород.
По словам местного корреспондента грузинской службы Радио Свобода на данный момент продолжается операция по поиску примерно 10 человек. С одним из них спасатели поддерживают контакт.
- Жилой шестиэтажный дом обрушился в центре Батуми сегодня около полудня. До сих пор спасателям удалось вытащить из-под завалов двоих детей, которые находились в припаркованных рядом со зданием автомобилях. Сначала из заваленной камнями машины спасли женщину и ее ребенка 6-7 лет, затем также из автомобиля вытащили ребенка, которому 1 год и три месяца. Всем пострадавшим оказали помощь и уже выписали из клиники.
- Обломки дома разбирают около 300 человек – сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте дежурят бригады скорой помощи.
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