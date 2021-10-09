Трагедия в Батуми: печальные цифры и версии

Число жертв обрушения дома в Батуми достигло девяти человек. Спасательная операция продолжалась уже более 30 часов. МВД уже провело первые задержания. В стране объявлен траур.

Под завалами обрушенного дома в центре Батуми сегодня были найдены тела еще троих человек, в том числе ребенка. Таким образом, общее число погибших достигло девяти человек. Из них трое – дети.

Поисково-спасательная операция продолжалась более суток. Обрушение подъезда жилого дома произошло примерно в полдень 8 октября. За это время вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но, к сожалению, впоследствии женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В связи с трагедией 11 октября в Грузии объявлено днем траура. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили:

«Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и выражаю соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию».

По словам главы правительства, государство окажет пострадавшим всю необходимую помощь. Он также пообещал, что все лица, виновные в трагедии, понесут наказание по всей строгости закона. МВД Грузии уже задержало троих человек – хозяина одной из квартир на первом этаже дома, там проходили ремонтные работы. Им оказался гражданин Азербайджана 1975 года рождения. Также задержаны двое граждан Грузии, непосредственно осуществлявших работы, которые, по данным следствия, велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, и части 3 статьи 187 – повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия.

Известно, что мужчина внес в службу гражданского реестра заявление с просьбой разрешить ему объединить жилое помещение с подвальным. Документ был зарегистрирован 4 октября. Ответ же пришел 8-го числа, уже после трагедии. В уведомлении службы гражданского реестра отмечается, что просьба мужчины не подкреплена необходимыми документами. В частности, согласием соседей. Представитель службы Олег Тортладзе в связи с этим отмечает:

«Заявка поступила к нам 4 октября и была рассмотрена в предусмотренные законом четыре рабочих дня. Она касалась кадастрового вопроса и никакого отношения к строительным работам не имела. Гражданский реестр не является органом, который выдает разрешения на строительство. Более того, к данной заявке не было прикреплено документа о разрешении подобных работ со стороны мэрии Батуми».

По предварительным данным, причиной обрушения здания стало повреждение несущих конструкций. Как предполагает следствие, владелец помещения таким образом пытался увеличить пространство.

На данный момент известно, что четверо из девяти погибших в результате обрушения являются членами одной семьи. Это женщина, двое ее несовершеннолетних детей и ее деверь. Вечером 8 октября спасателям удалось вызволить Мекеидзе из-под завалов живой. Она была экстренно госпитализирована, но врачам не удалось спасти ее жизнь. По словам медиков, за ночь у пациентки четырежды была зафиксирована остановка сердца, а сегодня, примерно в 10 часов утра, она скончалась. В живых из всей семьи остались только отец и еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку мужчина в этот момент отводил ребенка в детский сад.

Политические партии уже объявили, что приостанавливают предвыборные кампании. Соболезнования грузинскому народу выразили представители дипломатических миссий. МИД Азербайджана, чьим гражданином является главный подозреваемый, опубликовал заявление, в котором выражается солидарность Грузии:

«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми глубоко опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».

Трагедию в Батуми прокомментировала Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и призвала к проведению своевременного и эффективного расследования причин трагедии. При этом Ломджария подчеркнула, что «ужасающий факт, произошедший в Батуми, продемонстрировал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, устранение незаконных построек и надзор за ними, а также гражданская ответственность».

«Пока неизвестны причины этой страшной трагедии, которая могла быть стать следствием, на первый взгляд, незначительной халатности. Вот почему долг каждого гражданина – проявлять осторожность и не действовать только в своих интересах, что поставит под риск как его самого, так и окружающих людей».

Народный защитник также выразила благодарность спасателям, которые более суток работали на месте обрушения дома. Специалисты предупреждают об опасности обрушения дома, расположенного по соседству с рухнувшим зданием. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури:

«Строители по-прежнему предполагают, что есть опасность, некоторые части могут обрушиться».

Поисково-спасательные работы на месте инцидента приостановлены. Спасатели покинули территорию.