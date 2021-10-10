В Абхазии за сутки выявлено 119 случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 392 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 42 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 97 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 780 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 813 человек.