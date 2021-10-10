Суд оставил в силе постановление 67-й избирательной комиссии Зугдиди

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации заключенного политика в медицинское учреждение. В эфире телекомпании «Мтавари» Кипшидзе сообщил, что состояние Саакашвили, который уже десять дней продолжает голодовку, серьезно ухудшилось.

«Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду», - сказал Кипшидзе, который сегодня навестил экс-президента в пенитенциарном учреждении.

По словам врача, ситуацию осложняет то, что у экс-президента есть редкое заболевание, о котором он никогда не говорил в СМИ, - талассемия крови.

«Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания», - добавил Кипшидзе.