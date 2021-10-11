Новости
Тысячи поляков участвовали в акциях за сохранение Польши в Евросоюзе
В Польше тысячи людей вечером в воскресенье, 10 октября, протестовали против решения Конституционного судa о приоритете польской конституции над законодательством Евросоюза. Как сообщает "Немецкая волна", в Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади под лозунгами "Мы остаемся!", "Мы – Европа!".
Подобные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и некоторых других городах.
Конституционный суд Польши на днях постановил, что законодательство Польши имеет верховенство над законодательством ЕС. Судьи отметили, что отдельные положения законов Евросоюза противоречат Конституции Польши.
К проведению протестных акций призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас", – написал он в твиттере.
Другие новости дня
В палате детской больницы в Батуми обрушился подвесной потолок
В одном из отделений Батумской Центральной больницы матери и ребенка обрушился подвесной потолок. В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал.
Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители пациентов вызвали полицию в поликлинику.
Как сообщила Общественному вещателю директор клиники Тамар Бахтадзе, причина инцидента будет установлена после расследования.
«Подвесной потолок упал. Находились четыре пациента, и ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент не причинил вреда. Дети в безопасности. Часть ушла домой, а часть перевезли в поликлиники района. Приехали из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование», – заявила Тамар Бахтадзе.
В Грузии день траура по погибшим при обрушении дома в Батуми
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Ранее об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Государственные флаги приспущены сегодня на всех административных зданиях по всей стране.
В Батуми на улице 26 Мая 8 октября около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, один пострадал.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Жертвами отравления алкоголем под Оренбургом стали 34 человека
Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 34, сообщило областное правительство. Из 24 пациентов местных больниц 11 отравившихся находятся в удовлетворительном состоянии, шестеро — ожидают выписки. У двоих отравившихся состояние здоровья - средней тяжести, семеро - в тяжелом состоянии, еще четверо — на искусственной вентиляции лёгких, девять пациентов получают амбулаторное лечение. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание "Коммерсантъ".
В Орске, где приобретался смертельно опасный алкоголь, по улицам передвигаются автомобили с громкоговорителями предупреждая об опасности спиртных напитков не только в пластиковых, но и стеклянных бутылках.
Власти региона организовали продажу продуктовых наборов в обмен на алкогольную продукцию, купленную ранее.
Информация об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем поступила в ночь с 6 на 7 октября. В Орске выявлен пункт производства, розлива и хранения алкогольных напитков, откуда следователи изъяли более 3 тысяч бутылок и оборудование для производства контрафакта.
Заместителю госсекретаря США Нуланд разрешили приехать в Россию
В Москву для переговоров сегодня прибудет заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Чтобы её визит в Россию стал возможным, США исключили из санкционных списков одного россиянина.
О том, что Виктории Нуланд запрещен въезд в Россию, стало известно в 2019 году. Ее внесли в "черный список", составленный в ответ на введение США санкций против российских чиновников, и с тех пор она не могла въезжать на территорию России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" подтвердила, что Нуланд разрешили приехать в Москву в обмен на согласие Вашингтона отменить санкции против ряда российских чиновников. Позже в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Захарова уточнила, что ответ был симметричным - из санкционных списков исключили по одному человеку с каждой стороны. Имени россиянина, которого вывели из-под санкций США, Захарова не назвала.
Ранее "Коммерсантъ" писал, что в обмен на визит Нуланд российский МИД требовал выдачи визы специалисту ведомственного департамента нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову. Он не мог получить американскую визу с 2019 года.
Российские официальные лица критически относились к деятельности Виктории Нуланд с момента её назначения на пост помощника госсекретаря в 2013 году. Наибольшую известность в России она приобрела после поддержки участников Евромайдана на Украине в 2014 году. Нуланд неоднократно высказывалась за ужесточение санкций в отношении России. В своей статье, написанной в июне 2020 года, она заявила, что успех на международной арене стал возможен для Кремля лишь благодаря излишней мягкости со стороны Вашингтона.
Зураб Датунашвили посвятил свою победу на чемпионате мира Михаилу Саакашвили
Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили (87 кг), выступающий за Сербию, стал чемпионом мира на турнире в Норвегии.
Датунашвили победил в финале Кирилла Маскевича из Беларуси, до этого победил российского борца Милада Алирзаева, в четвертьфинале – действующего чемпиона Грузии Лашу Гобадзе, а в полуфинале – датского борца Турпана Бисултанова.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», свою золотую медаль Датунашвили посвятил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
В соцсети Зураб Датунашвили выложил фото, где он с медалью и в поясе чемпиона позирует в майке с надписью «Free Saakashvili».
Зураб Датунашвили покинул сборную Грузии в 2019 году, после того как стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии, Датунашвили же требовал его отставки, заявляя, что федерация превратилась «в гнездо коррупции и кумовства».
Датунашвили пришлось объявить о вынужденном завершении карьеры, после чего он принял предложение Федерации борьбы Сербии и после присвоения ему сербского гражданства стал одним из лидеров сборной.
В августе Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
Суд оставил в силе постановление 67-й избирательной комиссии Зугдиди
Зугдидский районный суд рассмотрел иск «Единого национального движения» об отмене постановления 67-й окружной избирательной комиссии Зугдиди от 7 октября. Суд отклонил иск и оставил в силе постановление 67-й избирательной комиссии Зугдиди.
В судебном процессе приняли участие члены комиссий всех четырех участков, которые принимали непосредственное участие в пересчете недействительных бюллетеней.
Как сообщает Общественный вещатель Грузии, после того, как 67-я зугдидская окружная избирательная комиссия пересчитала голоса на четырех участках 11-го мажоритарного округа Зугдиди, результаты выборов изменились в пользу кандидата от «Грузинской мечты».
Врач сообщил о серьезном ухудшении состояния Саакашвили
Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации заключенного политика в медицинское учреждение. В эфире телекомпании «Мтавари» Кипшидзе сообщил, что состояние Саакашвили, который уже десять дней продолжает голодовку, серьезно ухудшилось.
«Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду», - сказал Кипшидзе, который сегодня навестил экс-президента в пенитенциарном учреждении.
По словам врача, ситуацию осложняет то, что у экс-президента есть редкое заболевание, о котором он никогда не говорил в СМИ, - талассемия крови.
«Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания», - добавил Кипшидзе.
После заявления личного врача об ухудшении состояния Саакашвили у стен тюрьмы в городе Рустави собрались его сторонники, которые просили политика в эфире телеканала «Мтавари архи» прекратить голодовку.
Основатель «Мтавари архи» Ники Гварамия заявил, что «голодовка необратимо может привести к смерти Саакашвили, если уже в ближайшие часы ему не окажут медицинскую помощь».
Пенитенциарная служба Грузии заявила, что состояние здоровья бывшего президента Грузии нормальное.
«Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме», – заявили в ведомстве.
Представители чеченской диаспоры провели акцию перед зданием Совета Европы в Страсбурге
Перед зданием Совета Европы в Страсбурге 9 октября прошел митинг представителей чеченской диаспоры из нескольких стран Евросоюза. Они развернули специально заказанный 50-метровый флаг сепаратистской Ичкерии. Таким образом участники акции призвали обратить внимание на нарушения прав человека в Чечне.
Всего в митинге приняли участие более 200 чеченцев из Франции, Австрии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Польши и других европейских стран, а также представители Азербайджана и Грузии. Активисты держали портреты первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. В общей сложности митинг продлился два с половиной часа.
По итогам акции была принята резолюция, которую зачитал президент международной ассоциации «Мир и права человека», экс-министр связи Ичкерии Саид-Эмин Ибрагимов, выступивший одним из организаторов митинга. Документ призывает признать «жертвами российского государственного террора» всех мирных чеченцев, пострадавших от действий силовиков, прекратить похищения, убийства и преследования политических противников режима в Чечне, провести расследования по фактам угроз в их адрес.
Поводом для акции стали возмутившую чеченскую диаспору в Европе угрозы Ахмеду Закаеву, который называет себя председателем кабинета министров Ичкерии в изгнании. Его родственников заставили оклеветать политика. Аналогичному беззаконию подверглись и родственники его первого заместителя Алим-Паши Солтыханова.
- В начале сентября на площади Шварценбергплац в Вене у мемориала в честь воинов советской армии прошло памятное мероприятие, приуроченное к 30-летию провозглашения независимости сепаратистской Чеченской республики Ичкерия.
- 19 сентября в центре Вены прошел массовый митинг, организованный представителями чеченской диаспоры в Австрии. Участники митинга заявили о нелегитимности выборов главы и парламента Чечни.
- Перед российскими посольствами и консульствами в Вене, Варшаве, Брюсселе, Берлине, Осло и Берне 4 октября прошли протестные пикеты представителей чеченской диаспоры с требованием прекратить практику похищения родственников политических оппонентов и критиков главы Чечни.
В Чечне вводят ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В Чечне с 11 октября вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял глава регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев.
«С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев», – указано в подписанном Усмаевым документе.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 94 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 186.
По данным официальных властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Ставропольском крае – 31, в Карачаево-Черкесии – шесть, в Северной Осетии и Адыгее зафиксировано пять летальных случаев, в Кабардино-Балкарии - четыре, в Дагестане, Калмыкии, Чечне и Ингушетии умерли по два человека в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 21 674 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 367 (89 440 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 230 (76 141)
- Дагестан + 119 (53 039)
- Кабардино-Балкария + 92 (32 742)
- Чечня + 70 (23 309)
- Северная Осетия + 72 (23 660)
- Ингушетия + 63 (22 164)
- Карачаево-Черкесия + 61 (26 024)
- Калмыкия + 58 (31 049)
- Адыгея + 54 (20 153)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 397 721 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 10 октября, выявлено 7 775 365 заболевших коронавирусом.
Тайвань укрепляет оборону в ответ на желание Китая «мирно» воссоединиться
Тайвань продолжит укреплять свою оборону, заявила в воскресенье президент Тайваня Цай Инвэнь. По ее словам, путь, предлагаемый Пекином, не связан ни со свободой, ни с демократией для 23-миллионного народа Тайваня.
Китай считает Тайвань частью своей территории. Небольшое островное государство площадью в два раза меньше Чехии, но с населением 23 миллиона человек, подвергается все большему политическому и военному давлению со стороны Пекина. Как отмечает агентство Reuters, частью этого давления стали неоднократные вторжения китайских военно-воздушных сил в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.
Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу пообещал осуществить «мирное воссоединение» с Тайванем, не упомянув о вероятности применении силы. Власти Тайвани заявили, что определять будущее островного государства может только народ Тайваня.
Выступая на митинге по случаю Национального дня Тайваня, Цай Инвэнь выразила надежду на ослабление напряженности в районе Тайваньского пролива и подтвердила, что Тайвань не будет «действовать опрометчиво».
- Китай предложил Тайваню модель автономии по принципу «одна страна – две системы». Подобная система действует в отношениях между КНР Гонконгом. Но все основные тайваньские партии отвергли эту модель, особенно после репрессий Китая Гонконге.
- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня, назвала воскресную речь Цай Инвэнь «выступлением в защиту независимости Тайваня, которая спровоцировала конфронтацию, разорвала историю и исказила факты».
Специалисты не исключают начала пятой волны коронавируса в Грузии со следующей недели
Если в ближайшие дни в Грузии сохранится тенденция роста случаев заражения коронавируса, следующая неделя станет началом пятой волны. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
«Этот рост очень тревожный. По нашему прогнозу, такой рост случаев мог бы быть пятой волной в ноябре-декабре, и мы думали, что холодная погода будет периодом активации респираторных вирусов, но рост начался намного раньше. Следующая неделя будет иметь решающее значение, если эта тенденция сохранится. Можно сказать, что это уже начало пятой волны», - заявил Чхаидзе.
Специалисты указывают, что пятая волна неизбежна на фоне низких темпов вакцинации от коронавируса и несоблюдения элементарных мер безопасности, таких как ношение масок.
Четвертая волна коронавируса стала для Грузии самой тяжелой – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев заражения за сутки – был зафиксирован 17 августа.
Эпидемиологи не исключают, что пятая волна будет еще более сложной, поскольку она придется на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Движение Тако Чарквиани проводит в Тбилиси митинг с требованием освобождения Саакашвили
Протестная акция с требованием назначения досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг организован движением сторонников экс-президента во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани. На акции собрались несколько сотен человек. В руках они держали национальные флаги Грузии и портреты Саакашвили. Началась акция с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Батуми.
«В стране траур и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время тишины, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и несчастий грузины звонят в колокола… Коррупция и незаконная выдача документов привели к тому, что сегодня мы ищем наших детей под завалами», - заявила Чарквиани журналистам до начала митинга.
«Изгнанного Россией президента не должно судить правительство, сотрудничающее с Россией… Давайте проводить реформы, мы должны искоренить коррупцию и надлежащее, нормальное правосудие должно рассматривать все дела в этой стране. Никакого избирательного правосудия и никакой коррупции, разрушающих наше государство - вот почему мы собрались на проспекте Руставели», - заявила Чарквиани.
Она подтвердила, что их движение присоединиться к акции с требованием освобождения Саакашвили 14 октября, анонсированной председателем «Единого национального движения».
Скончался основатель пакистанской ядерной программы Абдул Кадыр Хан
В Исламабаде 10 октября скончался пакистанский физик-ядерщик Абдул Кадыр Хан, ему было 85 лет.
Хан родился в 1936 году в Бхопале (штат Мадхья-Прадеш, Индия). После раздела Индии в 1947 году семья переехала в Пакистан. Учился в Карачи по специальности физика и математика. Затем окончил университет в Карачи, получил диплом по металловедению. В 1961 году Хан уехал в ФРГ для изучения металлургии в техническом университете и в 1967 году получает диплом инженера-металлурга. В 1972 году стал доктором наук, диссертацию написал на немецком языке, которым владел свободно.
После защиты диссертации получил работу в физической лаборатории в Амстердаме, связанной с компанией URENCO (одна из крупнейших в мире компаний по обогащению урана).
После испытания Индией ядерного оружия в 1974 году, Абдул Кадыр Хан, занимавший высокий пост в URENCO, решил вернуться в Пакистан с похищенными ядерными секретами. 28 мая 1998 года Пакистан испытал первую свою ядерную бомбу на основе обогащенного урана.
В 2004 году Хан признал себя виновным в продаже ядерных материалов и оборудования на черном рынке и был посажен под домашний арест, а через несколько лет освобожден. Однако, спецслужбы Пакистана строго ограждали его от общения с зарубежными дознавателями.
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию, в которой погибли люди
Телеведущая Ксения Собчак в субботу вечером попала в автомобильную аварию в Сочи, в результате которой, по последним сообщениям, погибли 2 человека. Сама Собчак, как сообщается, не была за рулем и, по ее словам, отказалась от госпитализации, несмотря на травмы.
О ДТП утром в воскресенье сначала сообщили прокремлевские телеграм-каналы, затем агентства со ссылкой на источники. Позднее появился пост в телеграм-канале самой Собчак. В нем говорится, что телеведущая написала его самостоятельно. Собчак подтвердила, что попала в аварию, и написала, что у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы», а сама она «в ужасе и шоке от того, что погибли люди».
По словам Собчак, машина, в которой она ехала, ей не принадлежала, она с водителем были наняты на месте, и водителя она «не подгоняла». Телеведущая подтвердила, что после аварии пересела в другую машину и улетела в Москву, отказавшись от госпитализации. По ее словам, после аварии ее директор вызвал скорую помощь и «сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине».
По данным источника «Интерфакса», машина, в которой в качестве пассажира ехала Собчак, столкнулась с другим автомобилем. Двое его пассажиров погибли, третий в тяжелом состоянии. Пока не известно, ведется ли расследование обстоятельств катастрофы, и кто именно несет за нее ответственность.
Саакашвили просят прекратить голодовку – жители села Муганло забили для него барашка
Жители села Муганло провели акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у руставской тюрьмы и призвали его прекратить голодовку. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Саакашвили со дня задержания 1 октября объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Десятый день он отказывается от пищи, периодически употребляя только соки и воду с медом.
«Грузии нужен Михаил Саакашвили, поэтому мы просим его прекратить голодовку», - сказал один из участников акции Мохаммад Эйбов.
Собравшиеся подготовили гостинцы для Саакашвили: хлеб, пирожные, соки, мед, фрукты и специально забитого для экс-президента барашка. «Все, что вы здесь видите, было собрано от имени всей деревни… Мы хотим, чтобы он что-нибудь поел и был в порядке», - заявил Эйбов журналистам.
Продукты жители Муганло оставили Тариелу Мекеидзе – рядовому жителю Батуми, который по собственной инициативе установил у тюрьмы палатку в поддержку Саакашвили и уже более недели остается там, требуя освобождения экс-президента. По словам Мекеидзе, с разрешения администрации пенитенциарного учреждения, он передаст барашка заключенным.
Муганло (до 2014 года Йормуганло) - село в муниципалитете Сагареджо, где проживают около 2,5 тысячи человек, в основном, этнических азербайджанцев.
В пятницу адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что политик похудел более чем на 12 килограммов. Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе опасается, что в ближайшие дни состояние Саакашвили может резко ухудшиться. По его словам, сейчас результаты его анализов «не очень обнадеживающие».
Трем лицам, задержанным по факту обрушения корпуса в Батуми, предъявлено обвинение
Прокуратура предъявила обвинение трем лицам по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия. Информацию распространило следственное ведомство.
«Прокуратура Грузии соболезнует семьям, близким погибших в результате обрушения подъезда корпуса в Батуми, всей Грузии и выражает глубокое сожаление в связи с этой тяжелейшей трагедией. По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия, прокуратура Грузии предъявила обвинения З.Б., Х.С. и Г.С.
В ходе расследования, проведенного МВД Грузии, выяснилось, что в начале октября 2021 года З.Б. в обмен на соответствующее вознаграждение согласовал с физическими лицами - Х.С. и Г.С. строительно-реконструкционные работы на первом этаже здания по улице 26 Мая №13 в Батуми, которые включали снос как ненесущих, так и несущих конструкций (стен) на вышеуказанных участках.
В период с 4 октября по 8 октября 2021 г., в соответствии с соглашением с З.Б. и без оформления с ним контракта, нанятыми лицами Х.С. и Г.С. было осуществлено нарушение техники и правил техники безопасности без участия специалиста с соответствующими инженерными знаниями. Ответчики демонтировали как ненесущие, так и несущие конструкции (стены), тем самым нарушив прочность и устойчивость жилого дома, что привело к обрушению семиэтажного дома, в результате чего погибли 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних, и уничтожено недвижимое имущество.
Обвинение задержанным З.Б., Х.С. и Г.С. предъявлено по 2-й части статьи 240 УК Грузии (нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего гибель людей и тяжелые последствия)», - говорится в заявлении.
С требованием применить в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок.
«Сторона обвинения для защиты законных интересов пострадавших осуществить все необходимые действия, предполагаемые законодательством Грузии и на упомянутое нарушение будет строжайшее реагирование. Расследование по уголовному делу продолжается», - отмечается в информации, передает Общественный вещатель.
Президент Чехии Милош Земан доставлен в реанимацию
Президент Чехии Милош Земан, об ухудшении состояния здоровья которого в последние дни писали СМИ, в воскресенье был госпитализирован и помещен в реанимацию. Это произошло на следующий день после объявления результатов парламентских выборов, согласно которым оппозиция получила большинство в парламенте.
Земан был перевезен в Прагу из своей загородной резиденции на реанимобиле. Судя по видео, при приезде в больницу он был без сознания. Лечащий врач Земана - он же главный врач больницы - подтвердил журналистам, что президент в реанимации, однако отказался сообщать его диагноз. Ранее со ссылкой на источники пресса писала, что у 77-летнего президента проблемы с печенью. В середине сентября он уже был госпитализирован, а после выхода из больницы не показывался на публике. На выборах он голосовал в своей резиденции.
Земан был госпитализирован сразу после того, как его посетил премьер-министр Андрей Бабиш, его политический союзник. Партия Бабиша, хотя и будет по итогам выборов иметь самую большую фракцию в парламенте, не может самостоятельно составить новый кабинет министров.
Переговоры о новом правительстве ведут представители двух оппозиционных коалиций. Земан попал в реанимацию в тот момент, когда от него ожидалось активное участие в политических консультациях. Именно президент назначает нового премьер-министра, и только в случае, если парламент дважды откажет ему в доверии, это право переходит к главе парламента.
В случае долговременной невозможности исполнения президентом своих обязанностей парламент может отстранить его от должности. Тогда, как и в случае смерти, президентские полномочия до новых выборов будут распределены между главами палат парламента и премьер-министром.
СМИ: в ФРГ расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов
В Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в ФРГ. Об этом сообщает в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Официально факт расследования против Лукашенко не подтвержден.
По данным германской полиции, с августа 2021 года из Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4000 мигрантов, у которых отсутствовали необходимые документы. Их поток увеличивается, в октябре таких мигрантов было зафиксировано более тысячи. Как правило, речь идет о молодых мужчинах из Ирака и Сирии, которым белорусские власти выдают студенческие визы. Они прилетают в Беларусь и отправляются на границу, чтобы попытаться попасть в ЕС и попросить об убежище.
Страны ЕС возлагают на власти Беларуси и лично Лукашенко ответственность за организацию нелегальной миграции – в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против официального Минска. Кризис на границе возник несколько месяцев назад – сначала мигранты направлялись главным образом в Литву, сейчас главное направление для них – граница с Польшей. Газета Bild в своем материале прямо пишет о том, что белорусские пограничники помогают мигрантам добраться до польской границы и показывают участки, где она плохо охраняется, при этом за пособничество в нелегальном пересечении границы мигранты платят белорусской стороне около 4000 евро. Власти Беларуси это отрицают, однако подчеркивают, что не намерены помогать странам ЕС справляться с миграционным потоком, пока действуют санкции.
Польские власти ввели на границе чрезвычайное положение, пограничники и военные пытаются не пустить мигрантов на территорию страны, однако, учитывая протяженность границы, это им не всегда удается.
В Facebook Михаила Саакашвили появился пост о его личной жизни
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что расстался с бывшей первой леди страны Сандрой Рулофс. Пост о личной жизни заключенного политика сегодня появился на его странице в Facebook. Публикация сопровождалась фото Саакашвили с депутатом Верховной Рады Украины Лизой Ясько от правящей партии «Слуга народа».
«Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучит вопрос об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. Я и Лиза Ясько объединили наши судьбы уже много месяцев назад. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров», - сказано в сообщении.
Экс-президент назвал свои новые отношения «большой историей любви», добавив, что «чувствует себя благословенным».
«Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за прекрасную совместную жизнь», - добавил экс-президент.
До последнего времени о разводе третьего президента с женой или изменениях в их семейном статусе общественности в Грузии известно не было. В сентябре Сандра Рулофс на своей странице в Facebook выложила фотографии, на которых она, Михаил Саакашвили и их младший сын Николоз проводят отпуск в Греции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
1 октября, после того как Саакашвили вернулся в Грузию из Киева впервые за восемь лет после отъезда с родины, и был задержан грузинскими властями, Лиза Ясько на своей странице в Facebook поделилась совместным видео с экс-президентом. В нем Саакашвили говорит, что они с Ясько вместе, влюблены друг в друга и «начинают новую жизнь».
Позже Сандра Рулофс заявила, что содержание видео, выложенного сразу после задержания Саакашвили, было для нее «неожиданным», а «форма – совершенно неприемлема». Одновременно бывшая первая леди дала понять, что она и Саакашвили остаются единомышленниками.
В Южной Осетии выявили за сутки 80 новых случаев заболевания коронавирусом
Югосетпотребнадзор провел 301 исследование на коронавирусную инфекцию, из них выявлено 80 новых случая заболевания коронавирусом (днем ранее 100), сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1377 человек, 40 человек сняты с учета медиков», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6807 человек, 5430 - выздоровели.
В медцентре самопровозглашенной республики проходят лечение порядка 90 пациентов.
Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 40 403 исследования на коронавирусную инфекцию.
Иран и Армения планируют создать новый транзитный маршрут через Грузию
Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию, и Тегеран намерен участвовать в строительстве этой дороги. Об этом заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми заявил в интервью агентству ILNA.
«Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги», - сказал он. Чиновник добавил, что «план армян по созданию нового коридора, который не имеет ничего общего с их конфликтом», является «очень важным вопросом» и «фундаментальной задачей».
Также известно, что Тегеран и Ереван уже достигли соглашения по строительству нескольких альтернативных дорог. Во-первых, это дорога на замену трассе Горис-Капан (проходит по территории Нагорного Карабаха), а во-вторых – альтернатива шоссе, соединяющего иранскую провинцию Восточный Азербайджан с Ереваном. Существующая дорога проходит по территории, которая, «согласно последним изменениям, считается частью Азербайджана». По словам иранского министра, «азербайджанская сторона за прохождение короткого участка, на котором только одно КПП, взимает дорожные сборы».
В Тбилиси о возможном участии Грузии в проекте нового транзитного коридора не говорят. Следует отметить, что в субботу премьер страны отправился в Армению с официальным визитом. По сообщению администрации правительства, он обсуждал со своим армянским коллегой Николом Пашиняном инициативу «О мирном соседстве на Южном Кавказе», с которой Гарибашвили выступил с трибуны ООН, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Врачи сообщили об улучшении состояния пострадавшего при обрушении дома в Батуми
Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего при обрушении дома в Батуми, улучшилось. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
Спасатели достали Тавдгиридзе из-под завалов спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. Из 10 человек, находившихся в доме в момент обрушения, он оказался единственным выжившим.
Врачи клиники «Медцентр», куда был доставлен пострадавший, сообщили, что пациент больше не нуждается в аппаратном дыхании.
«Наблюдается положительная динамика, он контактный и больше не на искусственном дыхании. Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату», - сказали в клинике «Медцентр».
- 8 октября в Батуми на улице «26 Мая» около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек погибли, выжил один пострадавший.
- МВД Грузии задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения одного подъезда 7-этажного жилого корпуса в Батуми.
- Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 11 октября объявлено в Грузии днем траура.
Посол ЕС Карл Харцель: Разделяю скорбь граждан Грузии
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель принес соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми, сообщает Общественный вещатель.
«Разделяю скорбь граждан Грузии. Выражаю глубокое сожаление и соболезнования семьям и друзьям трагически погибших в Батуми», - написал Харцель на своей странице в Twitter.
8 октября в Батуми на улице «26 Мая» около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек погибли, выжил один пострадавший.
МВД Грузии задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения одного подъезда 7-этажного жилого корпуса в Батуми.
Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 11 октября объявлено в Грузии днем траура.
Коронавирус в Грузии: 2 490 новых случаев заражения, 25 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 490 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 30,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,26%, за последние две недели – 6,12%, а за последнюю неделю – 7,36%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 634 053.
Около 32% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 790. В Кахетии выявили 500 случаев заражения, Имерети – 482, в Самегрело и Земо Сванети – 284, в Квемо Картли – 133, в Аджарии – 130, в Шида Картли – 81, в Гурии – 55, в Самцхе-Джавахети – 53, в Мцхета-Мтианети – 46, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.
От ковида умерли еще 25 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 246.
Выздоровели 2 056 человек, их общее число выросло до 600 524.
На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев коронавируса. Из них 4 328 пациентов (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 962 больных тяжелое, 258 подключены к аппаратам ИВЛ. 627 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 19 257 человек лечатся на дому.
В карантинных пространствах остаются 68 граждан, а в самоизоляции – более 18,2 тысячи.
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