Голодающий Саакашвили обещает «дотянуть живым» до второго тура местных выборов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что расстался с бывшей первой леди страны Сандрой Рулофс. Пост о личной жизни заключенного политика сегодня появился на его странице в Facebook. Публикация сопровождалась фото Саакашвили с депутатом Верховной Рады Украины Лизой Ясько от правящей партии «Слуга народа».

«Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучит вопрос об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. Я и Лиза Ясько объединили наши судьбы уже много месяцев назад. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров», - сказано в сообщении.

Экс-президент назвал свои новые отношения «большой историей любви», добавив, что «чувствует себя благословенным».

«Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за прекрасную совместную жизнь», - добавил экс-президент.

До последнего времени о разводе третьего президента с женой или изменениях в их семейном статусе общественности в Грузии известно не было. В сентябре Сандра Рулофс на своей странице в Facebook выложила фотографии, на которых она, Михаил Саакашвили и их младший сын Николоз проводят отпуск в Греции, сообщает агентство «Новости-Грузия».

1 октября, после того как Саакашвили вернулся в Грузию из Киева впервые за восемь лет после отъезда с родины, и был задержан грузинскими властями, Лиза Ясько на своей странице в Facebook поделилась совместным видео с экс-президентом. В нем Саакашвили говорит, что они с Ясько вместе, влюблены друг в друга и «начинают новую жизнь».

Позже Сандра Рулофс заявила, что содержание видео, выложенного сразу после задержания Саакашвили, было для нее «неожиданным», а «форма – совершенно неприемлема». Одновременно бывшая первая леди дала понять, что она и Саакашвили остаются единомышленниками.