Задержанный в Турции россиянин может быть связан с осужденным в Грузии Гуциевым

Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали накануне шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже и подготовке атак на иностранцев.

РИА Новости пишет, что все шестеро задержанных – россияне, выходцы из Чечни.

Ранее представители чеченской диаспоры в Турции заявили, что один из задержанных связан с заказными убийствами. Об этом сайту Кавказ.Реалии рассказал чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов.

«Его зовут Беслан, второе имя - Изнаур. В местном чеченском телеграм-канале Security Turkey про него недавно писали», – заявил Халитов и добавил, что с Бесланом его познакомил Васамбек Боков, арестованный в Грузии за подготовку заказного убийства.

«Боков (настоящее имя – Магомед Гуциев – ред.) в месяц Рамадан пригласил меня к себе домой и там познакомил меня с Бесланом через видеосвязь. Меня удивило, что этот Беслан хвастался знакомством с «Патриотом» (Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чеченской республики – ред.)», – сообщил блогер.

Халитов утверждает, что арестованный в Турции Беслан предлагал деньги за сведения о нем и связан с властями Чечни. Эту информацию подтверждает связанный с чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии. Официальных комментариев от правоохранительных органов Турции пока не поступало.

По словам Халитова, ему сообщили, что за его голову предполагаемому киллеру обещали триста тысяч долларов. Блогер выразил готовность сотрудничать с полицией и дать показания.