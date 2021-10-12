Самолет сборной Грузии по футболу 40 минут кружил над аэропортом в Косово

Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба принял делегацию из села Адзюбжа.

Ранее сообщалось, что делегация требует отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей. Называлось и время ультиматума – 15:00 по местному времени.

Как пишет Telegram-канал RESPUBLICA, Бадра Гунба заверил делегацию, что будет принято решение, которое удовлетворит ветеранов.

«Президента (Аслана Бжания – ред.) в стране сейчас нет, но нас выслушали и заверили, что будет принято удовлетворяющее нас решение», – рассказал по итогам переговоров ветеран Дмитрий Абухба.

По его словам, ранее и Аслан Бжания подчеркнул, что примет законное решение на основании результатов проверки генеральной прокуратуры.

«Сегодня генпрокурор дал заключение о том, что перед президентом будет поставлен вопрос о целесообразности нахождения Дмитрия Дбар на своей должности. Я лично думаю, что президент примет правильное решение. Все присутствующие на встрече у вице-президента подтвердили, что по возвращению из Москвы, глава государства примет законное решение», – считает Абухба.

Сегодня стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».

«Однако с учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности», – сказал Агрба.

Генпрокурор также сообщил, что в действиях депутата парламента Гарри Кокая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьями о хулиганстве и оскорбления представителей власти. По словам Агрба, имеются доказательства и по факту стрельбы из автомата у здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинба.