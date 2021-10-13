Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов

В Польше полиция задержала гражданина Грузии, который перевозил на микроавтобусе нелегалов на территорию ЕС, сообщают польские СМИ.

Согласно распространившейся информации, полиция пыталась остановить микроавтобус, однако водитель не подчинился их требованиям, после чего полицейские открыли огонь по шинам автомобиля.

При этом во время задержания водитель вел себя очень агрессивно и полицейскому пришлось применить тазер — электрошокер нелетального действия.

В микроавтобусе грузинского водителя полицейские обнаружили 13 нелегалов, которые оказались гражданами Турции и Ирака.

42-летний грузин уже осужден на три месяца предварительного заключения. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Нелегалов передали пограничной полиции. Во время происшествия никто не пострадал, пишет агентство «Новости-Грузия».