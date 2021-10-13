Грузинская сборная: четвертые, но довольные

Матч Грузия – Косово прервал череду поражений грузинской сборной по футболу в отборочных матчах чемпионатов мира. И пока члены сборной и их болельщики празднуют победу, спортивные журналисты обсуждают вопрос: спасет ли это карьеру главного тренера Вилли Саньоля.

Побед в отборочных матчах чемпионатов мира сборная Грузии по футболу не одерживала с 2012 года, когда выиграла у Беларуси со счетом 1:0. И вот спустя девять лет и 23 матча черная полоса прервалась победой над Косово. Выездная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Грузии. Первый гол на 11-й минуте в ворота противника забил Торнике Окриашвили. Сравнять счет хозяевам поля удалось на 45-й минуте, когда Ведат Мурики реализовал успешный пенальти. Решающий гол удалось забить Зуре Давиташвили уже под конец матча. По завершении встречи игру своих подопечных оценил главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль:

«Полученные сегодня три очка я считаю результатом правильной работы футболистов. Они действовали по установленному плану. Конечно, были и ошибки, однако я доволен, что ребята проявили серьезный настрой и боролись до последней минуты. Все игроки, вошедшие в игру после замен, хорошо в нее включились, а это значит, что в команде хорошая атмосфера. У нас следующая встреча в ноябре, и я уверен, что победа над Косово придаст игрокам уверенности в себе».

Сами спортсмены признают, что победа далась им нелегко. В послематчевом комментарии член сборной Грузии Гурам Кашия сказал:

«Нас очень обрадовала эта победа, но игра получилась очень сложной, мы потратили на нее много энергии. Ребята много сил вложили в эту борьбу, и я приветствую это, вот с таким отношением к делу мы и должны играть во всех матчах. Может быть, в этом матче мы не контролировали игру полностью, но в плане защиты у нас был полный контроль. Хорошо сыграли, и сейчас у нас положительный результат, которого у нас очень давно не было, мы очень рады этой победе».

Свою победу футболисты посвятили памяти жертв батумской трагедии, сообщил нападающий сборной Грузии Торнике Окриашвили:

«Я хочу начать с батумской трагедии. Я знаю, что у каждого местного были очень тяжелые дни. Мы хотели порадовать наших болельщиков в самом Батуми, однако это не получилось. Наша победа, все наши мысли были направлены именно на желание порадовать болельщика. Мы также очень рады нашей победе и тому, что получили три очка. Мы очень долго ждали этой победы, и я считаю, что мы ее заслужили. Впереди у нас, конечно, еще много побед».

Впрочем, в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 Грузия не сможет занять даже третье место в своей группе B, и немалая ответственность за это возлагается на главного тренера Вилли Саньоля, считает спортивный журналист Давид Клибадзе:

«Как только он приехал в Грузию, (в ФФГ) было сказано, что если наша сборная не займет третье место, то придется попрощаться с Саньолем. И грузинский футбол не много потеряет, если Саньоль отправится туда, откуда приехал. Победа над Косово ничего не меняет, просто грузинский болельщик, наконец, обрадовался тому, что хоть на этот раз мы не проиграли. Мы никаким образом не попадаем на третье место. У этой команды нет больших перспектив в руках Саньоля. А футболисты, играющие за сборную, в большинстве своем не играют особых ролей даже в своих клубах, они на второстепенных ролях».

И мнения Давида Клибадзе явно придерживается большинство представителей спортивной журналистики Грузии, хотя среди болельщиков есть и те, кто поддерживает главного тренера сборной. Один из таких оставил комментарий на странице ФФГ в социальной сети Facebook:

«Как много значит назначение правильного состава и мотивация команды. Я верю в то, что наша сборная еще скажет свое слово, просто к ней необходим правильный подход. У тренера должен быть подход к каждому игроку. А федерации, которая вмешивается во время назначения состава, я скажу: дайте время Саньолю, он умный человек и обязательно покажет результат».

Показать ближайший результат Саньоль и его подопечные смогут 11 ноября. Тогда в Батуми состоится последний матч турнира, в котором Грузия сыграет со Швецией.