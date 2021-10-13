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Москва предлагает Тбилиси начать делимитацию де-факто границ с Абхазией и Южной Осетией
Москва предлагает Тбилиси «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении МИД РФ по итогам 54-го раунда (12-13 октября) Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности.
Россия объясняет свое предложение целями «укрепления безопасности в регионе». В сообщении МИД РФ сказано:
«По убеждению России и ее абхазских и югоосетинских союзников, главным приоритетом Женевского формата остается комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности на Южном Кавказе. Для достижения этой стратегической цели необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса «Проворный дух – 2021».
По оценке большинства участников Женевских дискуссий, ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной. В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал.
Отдельно российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии. Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на Женевской площадке. Речь, прежде всего, идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой Женевских дискуссий».
- Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны по инициативе Тбилиси с августа 2008 года в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. После войны Россия перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на территории двух этих грузинских регионов.
- Переговоры между Тбилиси и Москвой по политическим вопросам проводятся только в рамках Женевских дискуссий с участием представителей ОБСЕ и западных союзников Грузии.
- Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.
Другие новости дня
Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ
В рамках своего официального визита в Австрию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась сегодня с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии и коснулись проходящих в Женеве переговоров.
«Я работаю над проектом по проведению в Тбилиси при поддержке ОБСЕ конференции по разрешению конфликта, миру и безопасности с участием женщин-лидеров», - сказала президент Грузии.
На встрече было отмечено, что ОБСЕ использует все возможности для вовлечения женщин во все сферы, в том числе в экономическую и финансовую.
«В ходе встречи президент Грузии отметила, что недавно в Грузии прошли местные выборы, но, к сожалению, количество женщин-кандидатов на выборах по-прежнему невелико», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Митрополит Николоз навестил Саакашвили в тюрьме
Митрополит Ахалкалакской, Кумурдойской и Карской епархии Грузинской православной церкви Николоз Пачуашвили побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, где встретился с Михаилом Саакашвили.
Николоз не делал комментариев для СМИ перед тем, как войти в тюрьму. Он отметил, что расскажет о деталях позже.
Ранее секретарь патриарха Грузинской православной церкви протоиерей Михаил Ботковели также посетил Саакашвили.
Следует отметить, что некоторые грузинские священнослужители выступили за освобождение Саакашвили. Так, митрополит Шемокмедский Иосеб подписал петицию об освобождении экс-президента, а митрополит Потийский и Хобский Григол заявил, что в первую очередь освобождение нужно не самому Саакашвили, а «нашей стране и интересам общества», передает «Нетгазети».
Белорусское МВД предупредило об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы оппозиции
Белорусское МВД планирует привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные в республике экстремистскими. Об этом сообщается в канале Главного управления министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Большая часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежит оппозиции.
В сообщении ГУБОПиК новую меру связывают с принятым 12 октября постановлением белорусского правительства "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". В МВД заявили, что документ позволяет им признать группы в мессенджерах и социальных сетях незарегистрированными группами граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность. Им грозит максимальное наказание до 7 лет свободы, заявили в ведомстве.
В феврале ГУБОПиК заявлял, что подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы может расцениваться как административное правонарушение. Тогда несколько опрошенных изданием "Наша нива" адвокатов заявили, что это невозможно по действующим законам. Однако милиция начала приходить к подписчикам таких каналов и штрафовать их, в том числе обвиняя в других правонарушениях.
В списке признанных экстремистскими каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. Так, в октябре 2020 года суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал NEXTA, на который подписаны почти 990 тысяч человек. В августе аналогичная мера была принята против каналов закрытого властями авторитетного новостного портала Tut.by и запущенного его бывшими сотрудниками нового издания — Zerkalo.io.
- Белорусские власти жестоко преследуют участников и симпатизантов оппозиции после протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда власти страны объявили о победе на голосовании действующего президента Александра Лукашенко. Против участников протестов заведены тысячи уголовных дел. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну. 805 осуждённых причисляются правозащитниками к политическим заключённым.
Путин прокомментировал возможность включения Дмитрия Муратова в список иноагентов
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность включения нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список так называемых иностранных агентов. Президент заявил, что главный редактор "Новой газеты" не должен "прикрываться премией", а если он нарушит закон, "она его не спасёт".
Вопрос о Муратове был задан в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" в Москве 13 октября, передаёт "Интерфакс". Ранее отмечалось, что согласно букве закона журналист может быть объявлен так называемым СМИ-иностранным агентом после получения денежной части премии. Сам лауреат сказал, что считает, что он и "Новая газета" не будут внесены в список, так как считает, что "у государства есть иммунитет на глупость".
Муратов — первый лауреат Нобелевской премии мира в постсоветской России. О присуждении ему награды было объявлено 8 октября. Он получил её вместе с филиппинской журналистской Марией Рессой.
Путин впервые прокомментировал награду. Он не поздравлял с ней журналиста, ставшего четвёртым гражданином России, отмеченным наградой. От имени Кремля это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме Муратова Путин положение оппозиционера Алексея Навального, положение оппозиции в России и, не называя, упомянул радиостанцию "Эхо Москвы".
"Что касается в целом оппозиции, то она у нас работает, жива,
критикует власть, причем критикует так жестко, как, может быть, в других
странах не делают. Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ", — сказал он, имея в виду входящую в холдинг "Газпром-медиа" радиостанцию.
Про Навального, признанного правозащитниками политическим заключённым, Путин заявил, что тот приговорён к заключению за уголовные преступления, а не за оппозиционную работу. Имени политика президент, по обыкновению, не назвал.
Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов
В Польше полиция задержала гражданина Грузии, который перевозил на микроавтобусе нелегалов на территорию ЕС, сообщают польские СМИ.
Согласно распространившейся информации, полиция пыталась остановить микроавтобус, однако водитель не подчинился их требованиям, после чего полицейские открыли огонь по шинам автомобиля.
При этом во время задержания водитель вел себя очень агрессивно и полицейскому пришлось применить тазер — электрошокер нелетального действия.
В микроавтобусе грузинского водителя полицейские обнаружили 13 нелегалов, которые оказались гражданами Турции и Ирака.
42-летний грузин уже осужден на три месяца предварительного заключения. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Нелегалов передали пограничной полиции. Во время происшествия никто не пострадал, пишет агентство «Новости-Грузия».
Смерть Анри Атейба: дело против сотрудников УВД возбудили по статье «халатность»
В прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району. Их обвиняют в халатности.
Речь идёт о смерти 24-летнего Анри Атейба, который, по информации родственников, был избит сотрудниками УВД, после чего совершил попытку суицида.
Дело в отношении и.о. начальника ИВС УВД по Гагрскому району и начальника дежурной части УВД по Гагрскому району возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Абхазии: «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового.
- О смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба стало известно в середине сентября. Сообщалось, что мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорила, что его «довели до суицида в КПЗ».
- Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством. Она заявила, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
- 7 октября к абхазскому президенту Аслану Бжания обратились старейшины и члены фамильного совета рода Атейба. В обращении говорилось, что Анри «забили до смерти в мирное время, и это убийство стало результатом беззакония, в который погрузилась республика в последнее время».
- Они требуют «провести тщательное и беспристрастное расследование, а также привлечь к уголовной ответственности всех сотрудников Гагрского РОВД, кто проходит по делу Анри Атейба, и примерно их наказать за его насильственную смерть».
Звонок о минировании здания банка в Абхазии оказался ложным
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сегодня поступил анонимный звонок о минировании здания, в котором располагается «Гарант-банк».
Как пишет «Апсныпресс», к сухумскому офису банка приехали сотрудники абхазских ведомств – МЧС, МВД и СГБ. Из здания, где также расположены три квартиры, были эвакуированы все люди, территория вокруг оцеплена.
Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа сообщил, что информация оказалась ложной – взрывное устройство на месте не было обнаружено.
«Кинологи МВД провели обследование отделения «Гарант-Банка» совместно с саперами СГБ и представителями МЧС. Ведется работа по обращению, которое поступило в дежурную часть МВД. Будут выясняться все обстоятельства, о чем мы уже сообщим дополнительно», – сказал Чкадуа.
Сообщается, что МВД также проводит проверку других отделений «Гарант-Банка» в Сухуми, Очамчире и Гагре.
Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине
Около 30 сторонников главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине с требованием освободить своего лидера, задержанного в Тбилиси. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Участники акции пришли к зданию посольства в Киеве с государственными флагами Грузии, Украины и Азербайджана, символикой украинского «Движения новых сил» (Рух нових сил) Саакашвили.
Время от времени митингующие скандируют «Свободу Михеилу!», «Свободу Саакашвили!».
Экс-президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
В Южной Осетии выявили 120 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
В Южной Осетии зафиксирован суточный антирекорд по числу выявленных с начала осени случаев коронавируса. Об этом сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
«Из проведенных 295 исследований выявлено 120 положительных тестов», – заявила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
Она пояснила, что почти половина выявленных случаев приходится на сельских жителей.
«Из общего количества вновь выявленных больных, 42% это жители Знаурского района и поселка Цинагар. В обеих местностях одинаковое количество заболевших. Меньше больных в Дзауском районе», – уточнила она.
По данным главы ведомства, зафиксировано десять «семейных очагов» заражения коронавирусом.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1537 человек, 40 человек сняты с учета за сутки. Количество инфицированных с начала пандемии составило 7067 человек, 5530 выздоровели.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 87-летний пациент. Это – третий летальный случай с начала недели, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
В Абхазии ответили Зурабишвили и заявили, что не нуждаются в деэскалации
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали заявление, сделанное президентом Грузии Саломе Зурабишвили. На совместной пресс-конференции с президентом Австрии она заявила, что Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) должна получить право передвигаться по территориям Абхазии и Южной Осетии для деэскалации ситуации.
В Сухуми проблему допуска МНЕС в Абхазию назвали «надуманной», добавив, что не испытывают необходимости в деэскалации.
«Грузинские власти и руководители Миссии прекрасно понимают, что в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат МНЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. Не сомневаемся, что об этом осведомлены и представители Австрии, принимающие участие в работе Миссии.
Пытаясь «обосновать» необходимость допуска МНЕС в Абхазию власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить «деэскалации ситуации». Абсурдность подобного заявления очевидна для любого стороннего наблюдателя. В Республике Абхазия соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти. Очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо "деэскалации"», – сказано в заявлении.
В абхазском МИДе считают, что грузинские власти вводят в заблуждение своих западных партнеров и им «следует понять, что своими действиями и заявлениями они лишь отдаляют возможность цивилизованного равноправного диалога между двумя странами».
«Не представляется конструктивной и крайне пристрастная позиция европейских друзей Грузии. Рассчитываем, что в подходах к Республике Абхазия возобладает реалистичный курс, основанный на прагматизме и ясном осознании существующих политических реалий», – говорится в заявлении.
- Миссия наблюдателей ЕС была направлена и начала свою деятельность в Грузии 1 октября 2008 года на основании подписанного после августовской войны президентом РФ Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози соглашения о прекращении огня.
- Мандат МНЕС охватывает всю территорию Грузии в рамках международно-признанных границ страны, но Россия и власти самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии до сих пор отказывают в доступе к территории, находящейся под их контролем.
Глава МИД Украины: «Мы своих граждан в беде за границей не бросаем»
Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в руставской тюрьме после ареста. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, у адвокатов есть к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию и его адвокатов», – сказал Кулеба.
Министр добавил, что в МИД сейчас изучают юридическую сторону дела и выбирают алгоритм, который будет применяться.
«Еще раз подчеркну, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение, каким путем двигаться, а это может быть не только экстрадиция, тогда об этом и проинформируем», – отметил Кулеба.
Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Британская газета извинилась за статью о краже Россией формулы AstraZeneca
Британский таблоид Daily Express опубликовал извинения за выпущенный ранее материал, в котором говорилось, что российский шпион лично украл формулу вакцины AstraZeneca, на основе которой якобы потом была создана российская вакцина "Спутник V".
Статья о краже Россией формулы AstraZeneca изначально появилась в другом британском в таблоиде – The Sun. Издание не указывало источники данной информации, а лишь написало, что у "секретных служб есть доказательства, что один из путинских шпионов украл данные". Этот материал перепечатали другие СМИ. Среди них была и газета Daily Express. Таблоид удалил текст со своего сайта и опубликовал материал, в котором принёс извинения и разместил заявление Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующего производство "Спутник V".
Журналисты The Sun извиняться или удалять материал не стали. Они добавили позицию РФПИ в изначальный материал.
В Российском фонде прямых инвестиций ранее прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".
- Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: в частности, в отличие от российской вакцины, вакцина AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Британии в декабре. Сама разработка этих вакцин, однако, началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.
Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде
Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканскую Республику Кабо-Верде, расположенную на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце августа о том, что Поклонская станет послом в Кабо-Верде, говорили источники РБК. Тогда же в комитете Госдумы по иностранным делам эту информацию подтвердили "Интерфаксу".
Источники РБК утверждали, что работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской. По словам собеседника издания в Кремле, Поклонскую из-за её не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.
В мае бывший прокурор аннексированного Россией Крыма заявила, что не будет баллотироваться в Госдуму нового созыва. В видеообращении, опубликованном в её телеграм-канале, Поклонская сказала, что её решение связано с новой работой. Что это за работа – она не уточнила, сказав лишь, что будущая должность вновь позволит ей надеть китель.
- Наталья Поклонская была прокурором на Украине. После ввода российских войск в Крым и прихода к власти в автономной республике пророссийского правительства она в марте 2014 года была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
- В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды. По-прежнему критикуя власти Украины, она начала выступать против огульной критики в адрес украинцев, называя себя "русской украинкой". Поклонская была единственным депутатом от "Единой России", голосовавшим против повышения пенсионного возраста, после чего лишилась поста главы комиссии по сведениям о доходах депутатов.
Роспотребнадзор усилил контроль над оборотом ввозимого из Грузии фундука
В Роспотребнадзоре сообщили, что усилили контроль над оборотом ввозимого из Грузии фундука, а также других видов продовольственной и непродовольственной продукции, содержащих опасные вещества и соединения – лимонов из Турции, апельсинов из Египта и индийской пшеницы.
В российском ведомстве говорят, что приняли решение на основании данных европейской Системы оповещения о безопасности продуктов (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) и Европейской системы быстрого оповещения об опасных продуктах (European Rapid Alert system for dangerous products, RAPEX).
На сайте RASFF действительно указано, что партии ядер фундука из Грузии были отклонены на таможне ряда стран ЕС – Польши, Болгарии и Италии. Причина – обнаруженные в них афлатоксины, способные нанести вред здоровью человека.
Ранее СМИ также указывали, что афлатоксины остаются серьезной проблемой для экспорта грузинского фундука.
В Министерстве сельского хозяйства Грузии недавно сообщили, что в 2021 году урожай фундука в стране оказался рекордным – около 65 тысяч тонн.
После задержания уроженцев Чечни Кадыров опубликовал видео из Турции
После сообщений о том, что задержанные в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже шестеро россиян - выходцы из Чечни, глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео из Турции.
В нем он заявил, что посетил несколько местных городов, но не нашел там «шайтанов» из Чечни, поскольку они «сбежали».
«Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», - говорит Кадыров на видео. В кадре вместе с ним присутствуют министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и блогер Гусейн Гасанов.
«Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут», - подписал видео Дудаев.
- Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией о задержании чеченцев.
- Представители чеченской диаспоры в Турции сообщали, что один из задержанных связан с заказными убийствами. Об этом рассказал чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов. Эту информацию подтверждал связанный с чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии.
- 10 октября чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT анонсировал запуск проекта, ориентированного на живущих в Турции представителей чеченской диаспоры.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
В Абхазии бухгалтера Минобороны подозревают в разглашении гостайны
Военная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело в отношении бухгалтера–казначея Министерства обороны. Её подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Сообщается, что бухгалтер–казначей Минобороны использовала флешку, незарегистрированную в секретной части ведомства, для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секретные и совершенно секретные сведения. Эту флешку она передала другой сотруднице министерства – начальнику медпункта управления материально–технического обеспечения, «не обладающей соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность».
По версии следствия, была создана реальная опасность причинения вреда интересам Абхазии «в области эффективного функционирования обороноспособности государства».
В пресс-релизе прокуратуры указано, что начальник медпункта использовала переданную ей флеш–карту «по собственному усмотрению не менее двух недель, передавая её третьим лицам».
Информация какого характера содержалась на флешке и кто мог ознакомится с её содержанием, в военной прокуратуре не уточняют.
По информации ведомства, «выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и получение достоверных по делу доказательств».
Коронавирус в Грузии: 4837 новых случаев, 26 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 26 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9332.
За сутки в стране выявили 4837 новых случаев коронавируса. Накануне провели 49 386 тестов: PCR-тестов – 17 169, экспресс–тестов на антиген – 32 217.
Выздоровели еще 1586 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 645 195, выздоровевших – 605 581.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,79%, за последние 14 дней составляет 6,95%, за неделю – 8,52%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6837 человек, всего в Грузии использовано 1 889 200 вакцин.
Черногория раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых золотых паспортов – выходцы из России.
В документе указаны имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены. Среди тех, кто получил "золотой паспорт" Черногории, тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, генерального директора "Авито" Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского. Гражданство Черногории также получили члены семьи заявителей.
Черногория предоставляет гражданство за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро на юге страны и в столице и благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.
Программа "золотых паспортов" действует в Черногории с 2019 года. Первым его обладателем в обмен на покупку недвижимости стал россиянин.
Помимо Черногории схожие программы по получению "золотых паспортов" действуют, например, на Мальте. Ранее "золотые паспорта" предоставляли Кипр и Болгария. В октябре 2020 года власти Кипра объявили о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, которая действовала с 2002 года. Причиной стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели "золотых паспортов" соответствовали правилам получения гражданства.
Грузия впервые с 2012 года выиграла матч отборочного турнира ЧМ по футболу
Сборная Грузии по футболу накануне со счетом 2-1 обыграла на выезде команду Косово в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Отметим, что последний раз грузинская сборная одерживала победу в отборочных матчах чемпионатов мира 7 сентября 2012 года. Тогда Грузия выиграла у сборной Беларуси со счетом 1-0. С тех пор безвыигрышная серия сборной продолжалась 23 матча.
В поединке с Косово счет на 11-й минуте открыл Торнике Окриашвили. На 45-й минуте Ведат Мурики сравнял счет, реализовав пенальти. На 82-й минуте Зураб Давиташвили смог забить победный для грузинской сборной гол.
11 ноября Грузия проведет последний матч отборочного турнира против сборной Швеции. И Грузия, и Косово уже потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022.
- В сентябре в Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии заявили, что футбольный матч не означает признание Грузией независимости Косово.
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию
Министр обороны США Ллойд Остин посетит на будущей неделе Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Об этом на регулярном брифинге объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО», – сказал представитель военного ведомства США.
По его словам, «более официальное объявление» относительно данного турне Остина, вероятно, будет сделано Пентагоном «в следующие пару дней».
В министерстве обороны Грузии подтвердили информацию о визите Ллойда Остина, назвав его историческим.
«Данный визит в очередной раз подтверждает устойчивость стратегического партнерства между США и Грузией и высокий уровень сотрудничества, основанный на общих ценностях», – говорится в заявлении грузинского ведомства.
Согласно информации, распространенной ранее Североатлантическим альянсом, встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21-22 октября. Председательствовать на ней будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Потребители в ЕС рассматривают возможность временно перейти на уголь
Рост цен на природный газ в Европе подталкивает некоторых потребителей к переходу на лигнит, бурый уголь, сообщает телеканал «Евроньюс». Это происходит в то время, когда многие европейские страны готовятся принять стратегию постепенного перехода на так называемую чистую (или зеленую) энергию.
Несмотря на то, что европейские цены на уголь и углеводородные энергоносители в последнее время значительно повысились, они остаются значительно ниже уровня цен на газ.
Тем временем обострился спор между Польшей и Чехией вокруг польской угольной шахты «Туров» у границы с Чехией. Польша отказалась закрывать свое угледобывающее предприятие, расположенное вблизи границы с Чехией. Базирующийся в Люксембурге суд Европейского союза обязал Варшаву ежедневно выплачивать Брюсселю полмиллиона евро – за неисполнение ранее вынесенного решения о приостановке операций на шахте «Туров», чего добивалась Чехия. В Праге заявляют, что на севере страны жители приграничных селений страдают от загрязнения воздуха - в связи с добычей лигнита на польской шахте.
Евросоюз и Иран возобновляют обсуждение ядерной сделки
Высокопоставленный представитель Евросоюза на этой неделе отправится в Тегеран для возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, в Иран поедет заместитель генсекретаря европейского внешнеполитического ведомства Энрике Мора.
Собеседники Bloomberg утверждают, что страны-участницы ядерной сделки с недавних пор активно занимаются челночной дипломатией, а полноценные переговоры между ними могут начаться в течение трех недель.
Брюссель от комментариев отказался, указав, что внешнеполитическое ведомство ЕС выступает за скорейшее возобновление переговоров.
Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней, помимо Ирана, участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.
В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.
Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.
Весной Тегеран и пять стран-участниц сделки начали переговоры по восстановлению соглашения. Представители государств без участия Ирана также проводят консультации с США. Ожидалось, что работа будет завершена к концу весны – началу лета, но этого не произошло. Иранский МИД в конце сентября допускал возобновление встреч в Вене осенью.
Минюст Грузии просит Минздрав создать группу врачей для изучения состояния здоровья Саакашвили
Министерство юстиции Грузии обращается к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрию Хундадзе с просьбой проконтролировать защиту прав Михаила Саакашвили для большей прозрачности процесса, сообщает Общественный вещатель.
Вместе с тем, министерство обращается к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой о сотрудничестве.
«Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили», - отмечается в заявлении министерства.
Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что обратились к министру труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерине Тикарадзе с просьбой выделить мультифункциональную группу врачей для изучения и детального анализа состояния здоровья Саакашвили.
«Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций», - заявили в Минюсте.
Фильм о грузинских эмигрантах в Нью-Йорке представят на «Оскар»
Фильм «Брайтон 4» грузинского режиссера Левана Когуашвили будет выдвинут от Грузии на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.
Картину-кандидата в Тбилиси отбирали более месяца. Наряду с фильмом Когуашвили, в числе фаворитов были «Что мы видим, когда смотрим на небо» (режиссер Александр Коберидзе) и «Персона №2» (режиссер Нино Басилия). Окончательный выбор специальная комиссия сделала после закрытого показа, состоявшегося в кинозале Нацархива Грузии 12 октября.
В этом году в комиссию вошли: Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дея Кулумбегашвили, Константин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.
Драма «Брайтон 4» – ко-продукция Грузии, России, Болгарии, Монако и США. В центре сюжета фильма – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын эмигрировал в США, периодически он связывается с отцом и говорит, что хорошо устроился на Брайтон-Бич в Бруклине и учится на врача. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на «американскую мечту». Сын бедствует и живется ему нелегко. Молодому мужчине приходится работать грузчиком, чтобы выплатить игровой долг местному мафиози.
Главную роль в картине сыграл 74-летний Леван Тедиашвили - легенда грузинской борьбы, двукратный чемпион Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по вольному стилю.
Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Шорт-лист претендентов в данной категории будет объявлен Американской киноакадемией 21 декабря 2021 года. Сама церемония пройдет 27 марта 2022 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
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