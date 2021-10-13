Москва предлагает Тбилиси начать делимитацию де-факто границ с Абхазией и Южной Осетией

Москва предлагает Тбилиси «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении МИД РФ по итогам 54-го раунда (12-13 октября) Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности.

Россия объясняет свое предложение целями «укрепления безопасности в регионе». В сообщении МИД РФ сказано:

«По убеждению России и ее абхазских и югоосетинских союзников, главным приоритетом Женевского формата остается комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности на Южном Кавказе. Для достижения этой стратегической цели необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса «Проворный дух – 2021».

По оценке большинства участников Женевских дискуссий, ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной. В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал.

Отдельно российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии. Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на Женевской площадке. Речь, прежде всего, идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой Женевских дискуссий».