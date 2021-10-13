Алхас Чолокуа: «Коллектив принял очень хорошо»

Вчера генеральным директором Абхазского госдрамтеатра им. С.Я. Чанба был назначен 45-летний Алхас Чолокуа. Подобных назначений руководителей самых разных коллективов происходит постоянно множество, и подавляющее их большинство вряд ли заслуживает пристального внимания СМИ. Но тут особый случай.

Во-первых, почти год после ухода в ноябре 2020-го с поста гендиректора театра композитора и дирижера Нодара Чанба в стране никак не могли назначить его преемника. Больше того, как утверждалось на «Эхе Кавказа» 20 августа сего года, плачевное положение в театре сложилось и раньше: «Последние три года театр не работает. Нет репертуара, нет движения вперед, театр фактически закрыт». И во многом это, конечно, было связано с раздраем в театральном коллективе.

Во-вторых, у противников этого назначения не могли не возникнуть возражения, так как в обществе Алхаса Чолокуа знают как тележурналиста, который в 2005-2011 годах работал заместителем руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте Абхазии, в 2011-2014 годах – гендиректором АГТРК, а с мая 2020-го – начальником Управления по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии Аслана Бжания, но никак не театрального деятеля.

Но представление Чолокуа вчера коллективу театра, о чем был и телерепортаж, прошло вполне гладко. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба в ходе его сказал:

«Мы долго обсуждали с Алхасом Дмитриевичем сделанное ему предложение возглавить Абхазский театр, обсудили сложности, которые есть. Театр – это не место, которое можно оставить без должного внимания. Абхазский театр – это центр национальной культуры. Если вместе будем работать на общее благо, успех будет сопутствовать».

Алхас Чолокуа отметил:

«Никогда не думал, что когда-нибудь удостоюсь чести не то что работать с вами, а даже заговорить с корифеями, которых видел на сцене. После прославленных руководителей, которые были в театре, весьма смело прийти сюда работать. Я не актер и не режиссер, я надеюсь на профессионалов, которые здесь работают… Быть полезным и служить вам – вот моя главная задача».

Министр культуры озвучил первое поручение новому гендиректору Абхазского театра: в короткие сроки, после обсуждения с коллективом, представить кандидатуру на должность художественного руководителя и имена членов худсовета театра.

В соцсетях наряду с традиционными поздравлениями новоназначенному прозвучало и альтернативное мнение. Его автор напомнил широко известные слова дедушки Крылова, что «сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник». И как бы предвосхищая ответный аргумент оппонентов – что гендиректор Сухумского Русдрама Ираклий Хинтба тоже возглавил его, придя из структур исполнительной власти и не имея за плечами театрального образования, но вот уже несколько лет в абхазском обществе восхищаются успехами этого театра, о которых ранее было трудно предположить, добавила: «И не надо сравнивать себя с Ираклием...»

Один мой собеседник, близкий к театральному сообществу, высказался сегодня примерно в том же духе: «Но про Хинтба и раньше было известно, в частности, из его постов в соцсетях, как он любит театр и вообще культуру».

Эта фраза напомнила мне крылатые слова из монолога, который читала в кинофильме «Старшая сестра» героиня юной Татьяны Дорониной: «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» И неслучайно именно с этого вопроса – об отношении его к театру – я начал свой сегодняшний разговор с Алхасом Чолокуа. Вот что он ответил:

«Я очень люблю театр. И больше того – это, конечно, не повод назначать меня руководителем театра – в детстве я готовился, планировал стать актером. И старался не пропускать ни одной премьеры Абхазского театра, Русского театра сухумского. И когда учился в Москве, и позже всегда старался смотреть спектакли».

На вопрос, как встретил его коллектив, Чолокуа ответил:

«Коллектив принял очень хорошо, очень тепло. Я их благодарю за это.

– А предложение это давно поступило или недавно?

– Ну, относительно недавно. Это было около месяца назад. Я обдумывал его очень долго».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня и с известным абхазским актером, в прошлом министром культуры Абхазии Кесоу Хагба, которого, как многие знают, значительная часть коллектива театра долго прочила на место гендиректора. Вот что он сказал:

«Главным лицом в театре должен быть художественный руководитель. Если нет такой кандидатуры – ну, тогда назначают директора и начинают искать кандидатуру главного режиссера. Спектакль делается режиссером и актерами. Вся административная, организационная работа должна служить этому процессу рождения спектакля. А что касается вчерашнего назначения… Я его так хорошо не знаю. Власть долго, год почти, не могла найти… Ну, не смогли они найти, видимо, по разным причинам, художественного руководителя. Но нашли генерального директора. Насколько это оправдано или не оправдано будет? Пришли к такому выводу, что он подходит и сможет изменить ситуацию к лучшему. Ну, у нас же внутренний кризис там, разделение труппы. Учредитель решил, что он подходит. Дай бог… Жизнь покажет. И самое главное, что я хотел тебе сказать, я это уже где-то писал. В любой творческой организации, когда творческие люди начинают заниматься распределением кабинетов и чинов, тогда творчество умирает. У нас споры не о творчестве, к большому сожалению. Если бы мы спорили внутри театра о качестве, художественном уровне спектаклей, если бы спорили о профессии… Что такое постыдная, очень низкая самодеятельность и что такое профессионализм, профессиональный спектакль, если бы вокруг этого шел спор, вот это было бы достойно. Но мы уже год спорим по вопросам, кто должен быть бухгалтером, секретаршей… Меня больше всего это оскорбляет. Может быть, мы (при новом директоре) так поставим работу, что будем ставить новые спектакли, у нас и деньги будут – спонсорские, государственные. А рождение новых спектаклей – это главное, это кайф, это удовольствие».

Учредителем театрального коллектива, подчеркнул Хагба, является Министерство культуры. И продолжил:

«Во всем мире – в частном, государственном секторе – руководителя организации назначает учредитель. Если тебе не нравится, кого он назначил, то как в советское время это было – партком, профком, жалобы, письма, – такой маразм давно уже кончился. Если тебе не нравится решение учредителя, ты пишешь заявление об уходе и переходишь в другой театр. К счастью, у нас их четыре. А вот ходить группами, говорить: «Этого назначайте! Если не назначите, мы объявим голодовку» и прочее. Вот эта болезнь… Если мы от нее уйдем, у нас все будет нормально».

От ряда наблюдателей слышал вчера и сегодня следующее рассуждение: «Конечно, в идеале лучше всего, когда театральный коллектив возглавляет большой профессионал, непререкаемый моральный авторитет для всех, психолог, умеющий найти подход к каждому. Но это в идеале. А в жизни редко так все совпадает. Если большого профессионала часть коллектива на дух не переносит и наверняка будет вставлять ему палки в колеса, то не лучше ли направить в коллектив «варяга», которого будут слушаться, а не бунтовать против него?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия