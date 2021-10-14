Обзор абхазской прессы

Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте «Асаркьа» прокомментировала письмо семьи Атейба президенту Абхазии. Родственники обвиняют силовиков в смерти 24-летнего Анри Атейба.

Венедиктова написала: «Совместно с избиением ветеранов войны 30 сентября – это ситуация столь чрезмерного превышения служебных обязанностей и личной этики, что вызывает обоснованное сомнение в профессионализме сотрудников МВД, принимавших участие в обоих случаях».

Журналист подчеркнула, что доверие между народом и правоохранительными органами – одно из основных условий жизнеспособного государства.

«Если мы не сможем обеспечить нужный уровень доверия, мы скатимся в бездну произвола и поставим под сомнение нашу способность построить такое государство. В обоих упомянутых случаях сотрудники МВД пошли на поводу личных амбиций, а не руководствовались служебным уставом, разрешающим применение чрезмерного насилия лишь в исключительных ситуациях, угрожающих их жизни. Многие воспринимают свой служебный статус как дополнительное усиление личных возможностей, а не как ограничительный тормоз, которым их снабжает государство во благо всех граждан», – подчеркнула Венедиктова.

Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook прокомментировал рост таможенных платежей на 39% за девять месяцев 2021 года. Он отметил, что за цифрами о перевыполнении плана таможенных платежей в бюджет стоят тревожные цифры падения экспорта почти на пятьсот миллионов по сравнению с прошлым годом.

Ахра Аристава пояснил: «Экспорт за девять месяцев упал с 4 миллиардов 597 миллионов рублей в 2020 году до 4 миллиардов 122 миллионов рублей в текущем году. Уже очевидна отрицательная динамика по сокращению экспорта и устойчивому увеличению отрицательного сальдо во внешней торговле, которое принимает явные черты кризиса в экономике. На фоне спада промпроизводства, зафиксированного Госстатом Абхазии за полугодие, можно констатировать, что все это – последствия полного отсутствия каких-либо реформ, отсутствия доступа бизнеса к государственным финансовым потокам, то есть нет тендеров по распределению госзаказов, нет льготного долгосрочного кредитования, нет благоприятных условий для производства и вывоза готовой продукции. Разговоры о том, что за счет того, что больше туристов и больше импортных товаров продано и это нормально, не выдерживают даже элементарных расчетов, так как эти доходы бюджета никак не вытащат наш народ из зоны нищеты».

Средняя зарплата по стране, по его словам, – это зона даже не бедности, а, согласно стандартам России, доход ниже двадцати тысяч в месяц – это нищета. Поэтому стране необходимы реформы, финансовая прозрачность, борьба с коррупцией и контрабандой, тендеры, конкурсы, доступное кредитование, вовлечение в бизнес наших граждан, увеличение производства национальной продукции.

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Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с Уполномоченным по правам ребенка в РА Мактиной Джинджолия. Она отметила, что в связи с пандемией и новыми вызовами детей в Абхазии нужно защитить от безграмотности. «Сейчас много говорят о переходе на систему онлайн-образования, но важно понимать, что при полном переходе многие дети совершенно выпадут из образовательного процесса в связи с тем, что не у всех есть возможность выхода в интернет», – заметила омбудсмен.

Мактина Джинджолия заявила, что в республике есть немало безнадзорных детей. Она уточнила: «Есть дети, которые живут одни, без взрослых, или с такими родителями, от которых детей нужно иногда временно либо навсегда изолировать. Однако мы не можем ничего поделать, потому что даже если и лишить этих людей родительских прав, а такой закон у нас, кстати, есть, то детей некуда девать. Для начала нам нужен кризисный центр, где ребенок может находиться вдали от травмирующей его неблагоприятной ситуации дома. Обычно в кризисных центрах с несовершеннолетними работают психологи и социальные работники».

Она уточнила, что психологи будут работать и с их родителями, чтобы оздоровить отношения родитель – ребенок.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия