«Ты нужен стране живым» – Тимошенко призвала Саакашвили прекратить голодовку

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко призвала заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Ее видеообращение транслировалось на многотысячном митинге с требованием освобождения Саакашвили в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Дорогой Миша, я как никто хорошо знаю, что голод в тюрьме – чуть ли не единственная форма протеста. Я также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но в то же время я хочу попросить тебя – прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам, призвать их лидера прекратить голодовку. Это имеет решающее значение для его жизни и вашей борьбы в целом», - сказала Тимошенко.

По мнению лидера украинской партии «Батькивщина», Саакашвили «имеет неотъемлемое и безусловное право быть свободным на своей родине, а не в тюрьме, и именно находясь на свободе защищать его родную Грузию».

«Я сама пережила политические репрессии и хорошо знаю, что значит быть в политическом заключении, я никому этого не пожелаю. Несправедливо лишать человека свободы из-за его политической борьбы и взглядов», - добавила она.

Экс-премьер Украины напомнила, что более 15 лет назад в Киеве внимательно следили за первыми реформами, проводимыми Саакашвили.

«В 2005 году в ранге премьер-министра я совершила свой первый визит Грузию, самое близкое нам по духу братское государство. Мы все внимательно следили за первыми реформами в Грузии и искренне поддерживали Революцию роз и ее успех, а после и сами пошли путем похожей революции», - заявила она.

Свое обращение Тимошенко завершила словами: «Миша, до встречи, до встречи на свободе».