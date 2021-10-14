Специальная пенитенциарная служба опровергает информацию о бунте в руставской тюрьме №17, где сегодня днем возник пожар, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Возгорание началось, согласно официальным данным, в 14:20 на кухне. Это отдельно стоящее здание, в котором не содержат заключенных, утверждали в пенитенцарной службе. На месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.

О том, что в тюрьме начался бунт, написал на своей странице гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия: «По нашей информации, в руставской колонии №17 возник бунт и заключенные заперли охрану».

Отрицая факт бунта, в пенитенциарной службе сообщили, что в тюрьме нет света.

«Отдельные СМИ распространили информацию, что в тюрьме начался бунт и заключенные захватили тюрьму, заперев охрану. Это полная ложь и часть грязной дезинформационной кампании, целью которой является атака на государственные институты и введение общества в заблуждение», - сказано в сообщении.

В службе пояснили, что пожар на территории тюрьмы практически локализован, но пока не восстановлена подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями.

При этом отмечено, что администрация тюрьмы полностью контролирует ситуация и как только подача электричества будет восстановлена, заключенные позвонят семьям.