Ника Мелия обратился к собравшимся на акции в центре Тбилиси

«Пусть никто даже на йоту не надеется, что кто-то смирится с тем, что Михаил Саакашвили, третий президент этой страны, будет заперт в тюрьме, и мы не продолжим борьбу, пока он не выйдет на свободу», - заявил лидер «Единого национального движения» Ника Мелия во время своего выступления на акции на площади Свободы, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Ника Мелия поблагодарил представителей оппозиционных партий, присутствующих сегодня на акции. По его словам, «если Бидзина Иванишвили осмелится 30 октября и сделает то же самое, что и 2 октября, осмелится применить насилие, подкуп, угрозы, физическую расправу и тысячу других пороков, которых оказалось недостаточно для победы, ни для кого не должно быть сюрпризом, что выйдет еще больше людей».

«Друзья спрашивают меня, какой у вас план, план единственный, второго плана не может и не будет, этот план - победа, победа и ничего другого. У меня будет просьба, чтобы 30 октября сначала все пришли на избирательные участки, как наблюдатели и представители, не поленитесь, мы должны воздвигнуть там мирную, живую стену, чтобы паразиты не могли украсть будущее этой страны. Мы будем смотреть на представителей Бидзины Иванишвили через лупу, как и все западные демократии. 30 октября мы должны сделать все мирно, чтобы Бидзина Иванишвили не смог бы сопротивляться», - заявил Ника Мелия.