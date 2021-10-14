«Шпионский скандал» в Абхазии: и смех, и грех

В абхазском обществе не могло не привлечь внимание сообщение, появившееся на сайте Генеральной прокуратуры республики о ЧП в Министерстве обороны РА.

Говорит помощник генпрокурора республики по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия:

«11 октября 2021 года Военной прокуратурой Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица – бухгалтера-казначея Министерства обороны Республики Абхазия по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия бухгалтер-казначей Минобороны Республики Абхазия, действуя умышленно, в нарушение закона Республики Абхазия «О государственной тайне», иных нормативно-правовых актов, внутриведомственных приказов и инструкций, использовала для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секретные и совершенно секретные сведения, в качестве электронного носителя незарегистрированную в секретной части Минобороны Республики Абхазия флеш-карту».

Как же это выяснилось? Далее в сообщении пресс-службы говорится:

«Вследствие своей преступной небрежности по отношению к возложенным на нее обязанностям о не разглашении охраняемой законом тайны, умышленно нарушив условия заключенного с ней Трудового договора, передала вместе с содержащимися в ее памяти сведениями секретного и совершенно секретного характера начальнику медпункта Управления материально-технического обеспечения Минобороны Республики Абхазия, не обладающей соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность, тем самым предоставив ей возможность беспрепятственного ознакомления с ними, создав при этом реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства, поскольку последняя использовала переданную ей флеш-карту по собственному усмотрению не менее двух недель, передавая ее третьим лицам. В настоящее время следователями Военной прокуратуры Республики Абхазия выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и получение достоверных по делу доказательств».

Как об этой флешке стало известно Военной прокуратуре, можно только догадываться. Очевидно, она «пошла гулять» по рукам третьих лиц, пока кто-то не обратил внимание на то, что в ней среди прочего (предположим, заинтересовавших кого-то кулинарных рецептов) находится та самая информация «секретного и совершенно секретного характера». Хотя слова о «преступной небрежности» в сообщении ясно указывают на то, что в Военной прокуратуре не планируют предъявлять кому-либо обвинения в шпионаже в пользу недружественного государства, интернет-комментаторы на форуме популярного абхазского сайта «Абхаз авто» стали развивать именно последнюю тему. С иронических, конечно, позиций. Вот несколько представленных там юмористических перлов:

« Эффективности армии нанесен страшный удар! Наша ядерная программа под угрозой!»;

«Наверное, бухгалтер – агент ЦРУ. Со стажем. Надо технологии совершенствовать. Все прежние секретные данные о нашем вооружении необходимо ликвидировать»;

«Там была записана информация про пистолет, которым мы НАТО застрелим!»

Чтобы догадаться о смысле последней шутки, надо знать о комментариях к другой информации, выложенной на сайте накануне: «Сегодня возле берегов Абхазии нарисовался Boeing RC-135W – самолет радиоэлектронной разведки ВВС США. Прилетел он с базы на острове Крит и теперь нарезает круги над Черным морем». Поскольку информацию эту распространил один из телеграм-каналов, которые, как правило, являются коллективными анонимами и ни за что не отвечают, вряд ли имело смысл ее всерьез обсуждать, и форумчане кинулись упражняться в остроумии: «Ищет майнеров по заданию нашего правительства»; «Пусть к нашим берегам не приближается, а то его застрелит из пистолета генерал Кишмария», и так далее.

Но вернемся к уголовному делу, возбужденному Военной прокуратурой. Были и серьезные комментарии на эту тему. Так, на недоумение одного из комментаторов: «Бухгалтер имеет доступ к гостайне? Интересно, а она в курсе была?», другой отреагировал: «Бухгалтер много чего знает. Знает численный состав армии, кадры и т. д. Платежки-то у нее. Это, наверное, страшная тайна под семью печатями. Другой вопрос – кому эта тайна нужна? Это как анекдот про Неуловимого Джо, который неуловим, потому что он нафиг никому не нужен. А флешка эта – как айфон Хиллари Клинтон, где она в качестве госсекретаря США держала секретные документы, конечно, не с целью шпионажа, а по халатности. Но скандал тогда в Америке разразился. Как говорится, не надо путать свою шерсть (то есть гаджеты) с государственной».

А еще один форумчанин и вовсе возмутился: «Прочитал комментарии и не понял: это наши граждане так смеются над нами? Да-а, докатились. Хочу напомнить, что перед войной некоторые так же смеялись и не верили, что Грузия готовится к войне. Да, бухгалтер знает многое, и тогда зачем такую держали там?»

Некоторые, сбитые с толку заголовком одного из СМИ на эту тему: «Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны», и не вчитавшиеся в текст и впрямь восприняли случившееся чуть ли не как раскрытие некоей шпионской сети. Но подавляющее большинство расценили сообщение Генпрокуратуры адекватно – как напоминание всем причастным к секретной информации о необходимости соблюдать элементарные правила трудового договора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия